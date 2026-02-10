„Toleranță zero pentru orice tentativă de fraudă cu bani europeni”: MIPE acordă EPPO, DNA și DLAF acces direct la baza de date MySMIS

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a semnat protocoale de colaborare cu Parchetul European (EPPO), Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Departamentul pentru Luptă Antifraudă (DLAF), prin care instituțiile de anchetă primesc acces direct și complet la baza de date MySMIS, sistemul informatic care gestionează proiectele finanțate din fonduri europene, informează ministrul Dragoș Pîslaru, într-un comunicat pe Facebook.

Potrivit ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, măsura are ca scop accelerarea investigațiilor și consolidarea controlului asupra utilizării banilor europeni, prin eliminarea etapelor birocratice care întârziau până acum verificările.

„Orice suspiciune de fraudă sau o neregulă într-un proiect finanțat din bani europeni poate fi acum investigată fără nicio întârziere sau încetinire birocratică. Anchetatorii au la dispoziție traseul complet al banilor: de la contractare până la ultima plată”, a transmis ministrul într-o postare publicată luni.

MySMIS include datele relevante privind proiectele finanțate din politica de coeziune, precum beneficiarii, contractele, plățile efectuate, indicatorii de performanță și stadiul implementării. Prin accesul direct la sistem, procurorii și structurile de control vor putea verifica în timp real evoluția proiectelor, fără intermedieri administrative.

Ministerul subliniază că măsura urmărește atât creșterea transparenței, cât și întărirea mecanismelor de prevenire a fraudelor, în contextul în care fondurile europene reprezintă resurse publice esențiale pentru investiții în infrastructură, educație sau sănătate.

„Banii europeni sunt bani publici, iar fiecare euro furat sau folosit incorect înseamnă mai puține spitale, mai puține școli, mai puțină infrastructură pentru oameni”, a precizat Dragoș Pîslaru.

Potrivit acestuia, deschiderea completă a datelor către instituțiile responsabile de investigarea fraudelor face parte dintr-o direcție mai amplă de consolidare a transparenței și responsabilității în gestionarea fondurilor europene, accentul fiind pus nu doar pe nivelul de absorbție, ci și pe modul în care sunt utilizați banii.