COMUNICATE DE PRESĂ
Topul Național al Firmelor 2025. Cifra de afaceri a celor mai performante companii din România depășește 287 miliarde euro
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a finalizat statisticile referitoare la Topul Național al Firmelor 2025, cel mai important clasament al companiilor performante din România, realizat în baza analizei a 917.881 de bilanțuri financiar-contabile.
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, cele 13.078 de companii clasate pe primele 10 poziții, care activează în cele șapte domenii de activitate analizate (industrie, servicii, comerț, turism, cercetare-dezvoltare și high-tech, agricultură-silvicultură-pescuit și construcții) au înregistrat o cifră de afaceri cumulată de peste 287 miliarde euro, în creștere cu 6,07% față de anul anterior. De asemenea, profitul din exploatare a crescut cu 1,37%, ajungând la 25,9 miliarde euro, reprezentând 9% din cifra totală de afaceri.
Datele relevă o evoluție pozitivă și în ceea ce privește forța de muncă: cele 13.078 de firme incluse în primele 10 poziții angajează un total de 1.393.055 de salariați, cifră în creștere cu 3,77% față de perioada anterioară.
„Cifrele Topului Național al Firmelor 2025 vorbesc de la sine. Avem o creștere de peste 6% a cifrei de afaceri, aproape 1,4 milioane de angajați în companiile de top și o extindere constantă a numărului de locuri de muncă. Aceste rezultate demonstrează că situația economică a României nu este deloc atât de sumbră pe cât se vehiculează uneori în spațiul public. Mediul de afaceri românesc dovedește capacitate de adaptare. Companiile noastre continuă să investească, să angajeze și să genereze profit. Creșterea cu aproape 4% a numărului de salariați este un semnal foarte important – economia română nu doar rezistă, ci creează oportunități” a declarat președintele CCIR, Mihai Daraban.
Din perspectiva structurii pe domenii, industria și serviciile domină clasamentul ca număr de companii (34,41%, respectiv 28,83%), în timp ce din punct de vedere al cifrei de afaceri, comerțul deține cea mai mare pondere (43,98%), urmat de industrie (32,83%) și servicii (13,14%). Industria rămâne cel mai profitabil sector, concentrând 38,68% din profitul total al companiilor clasate, cu o marjă de profit de 10,63%.
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) realizează, începând din 1994, Topul Național al Firmelor (TNF), fiind singura instituție abilitată printr-o lege organică să stabilească o astfel de ierarhie la nivelul întregii țări.
Pentru ediția 2025, au fost analizate 917.881 de bilanțuri financiar-contabile, dintre care 356.105 au intrat în competiția pentru primele 10 poziții, în conformitate cu metodologia implementată de Camerele de Comerț din toate județele țării.
Clasamentul se bazează pe cinci indicatori economici esențiali: cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și eficiența utilizării capitalului angajat.
COMUNICATE DE PRESĂ
Orbotix obține o investiție de 6,5 milioane € – Impulsionând noua generație de sisteme autonome de apărare ale Europei
Într-un context geopolitic în care România se află în prima linie a apărării europene pe flancul estic, dată fiind poziționarea țării la graniță cu Ucraina, industria noastră de apărare începe să producă nu doar pentru consum intern, ci și pentru securitatea întregului continent, prin tehnologii de vârf capabile să răspundă amenințărilor moderne. Apariția unei companii inovatoare cu ADN românesc, Orbotix Industries, demonstrează că România poate trece de la statutul de importator de securitate la furnizor activ de capacități critice pentru NATO și Uniunea Europeană, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro.
Orbotix, o companie europeană de tehnologie pentru apărare, care dezvoltă sisteme de drone autonome de nouă generație bazate pe inteligență artificială, a obținut o finanțare strategică de 6,5 milioane de euro pentru a-și extinde misiunea de consolidare a suveranității tehnologice și operaționale a Europei. Runda de investiții a fost condusă de BVVC Fund, cu participarea Gustav Söhne Verwaltung GmbH & Co. KG și Leryon Global Holdings.
Orbotix se află în avangarda acestei transformări. Fondată de Bogdan Ochiană (România) și Sebastian Straube (Polonia), compania reunește o echipă europeană diversă și o rețea de inginerie, cu sediul central în Polonia și huburi operaționale în România și Spania. Orbotix este dedicată proiectării și livrării de soluții aeriene autonome de apărare, adaptate provocărilor și terenului continentului european.
“Această investiție este mai mult decât capital — este un semnal că UE este pregătită să ridice domeniul apărării la întregul său potențial”, a declarat Bogdan Ochiana, CEO și co-fondator al Orbotix. “Generația noastră va fi măsurată prin felul în care răspundem provocărilor de astăzi, nu de mâine, și suntem mândri să fim printre inovatorii care apără pacea și prosperitatea pentru care au luptat bunicii și părinții noștri.”
Potrivit lui Sebastian Straube, co-fondator și Chief Strategy Officer, “aceasta nu este doar o etapă pentru Orbotix, ci și o confirmare a importanței strategice a construirii unor astfel de capabilități în Europa. Apariția unei companii ca a noastră pe Flancul Estic garantează că regiunea cea mai expusă amenințărilor moderne va conduce în dezvoltarea tehnologiilor care vor proteja viitorul Europei.”
Finanțarea va accelera dezvoltarea tehnologiilor AI ale Orbotix, cu accent pe capabilități de swarming, și va sprijini extinderea microproducției în UE și dincolo de granițele acesteia. Această rundă de finanțare este mai mult decât o investiție financiară; reprezintă o confirmare strategică a rolului Orbotix în modelarea viitorului apărării europene. Joe Musselman, fondator și Managing Partner al Bravo Victor Venture Capital, subliniază această viziune comună: „Autonomia în roiuri va decide rezultatele pe câmpurile de luptă de mâine. Orbotix o construiește chiar acum, în Europa, la scară largă și sub control aliat. Modelul lor de producție distribuită și designul centrat pe operator oferă capacitatea suverană de care NATO are nevoie pentru a prevala într-o lume contestată. La BVVC, sprijinim fondatorii care comprimă timpii și transformă rapid prototipurile în producție, la ritmul impus de vremuri de război. Orbotix întruchipează acest spirit. Suntem mândri să susținem companii care se mișcă într-un ritm fără greș și înțeleg că Statele Unite și aliații noștri trebuie să devină mai puternici împreună și să câștige.”
De-a lungul ultimei decade, inovația în domeniul apărării a trecut printr-o revoluție silențioasă. În Statele Unite, inițiative precum Defense Innovation Unit au contestat modelul tradițional al marilor contractori și ciclurile de achiziții de lungă durată. Această schimbare a creat spațiu pentru o nouă generație de companii de tehnologie pentru apărare, care se mișcă cu viteza startup-urilor și adoptă adaptabilitatea bazată pe software. Astăzi, aceeași tendință începe să prindă contur în Europa, unde apar companii care oferă la scară largă capabilități suverane, orientate spre misiune.
Ca unul dintre startup-urile europene de tehnologie pentru apărare axate pe autonomie, Orbotix reflectă viitorul inovației în domeniul apărării: sprijinită de capital de risc, ghidată de misiune și construită pentru a se scala rapid. Prin sisteme bazate pe inteligență artificială, modulare și interoperabile, concepute pentru colaborare, compania își avansează ambiția de a face apărarea europeană mai autonomă, adaptabilă și mereu cu un pas înainte.
Cabinetul Baker McKenzie a acționat ca consilier juridic al fondului BVVC în această tranzacție, în timp ce cabinetul Kondracki Celej a oferit sprijin Orbotix Industries.
Orbotix Industries este un startup în domeniul apărării și securității, înființat ca răspuns la amenințările moderne, evidențiate în special de invazia pe scară largă a Ucrainei. Activând în Uniunea Europeană, compania este specializată în sisteme autonome și soluții bazate pe inteligență artificială pentru aplicații militare și de securitate.
Această investiție confirmă faptul că ecosistemul românesc de apărare și tehnologie este pregătit să intre într-o nouă etapă de maturitate, în care know-how-ul cu influențe locale se îmbină cu resurse europene pentru a genera soluții autonome, rapide și scalabile. Pentru România, succesul Orbotix înseamnă mai mult decât o validare a inovației: este dovada că expertiza noastră poate fi integrată în arhitectura de securitate a Europei, consolidându-ne poziția pe Flancul Estic ca sursă de reziliență și tehnologie defensivă de ultimă generație.
COMUNICATE DE PRESĂ
PPC lansează Power Box, prima stație de încărcare rapidă, alimentată 100% din energie solară, disponibilă gratuit pentru utilizatorii de vehicule electrice
Grupul de companii PPC în România anunță lansarea primei soluții de încărcare din rețeaua PPC blue care funcționează 100% cu energie regenerabilă direct dintr-un parc fotovoltaic și este disponibilă gratuit pentru toți utilizatorii de vehicule electrice, informează un comunicat oficial al PPC România, remis CaleaEuropeana.ro.
Aceasta marchează un pas important în angajamentul companiei față de mobilitatea sustenabilă și inovația tehnologică în domeniul energiei verzi. PPC blue Power Box este o soluție de încărcare inovativă, cu sistem de stocare a energiei încorporat, iar energia verde provine de la parcul fotovoltaic de la Călugăreni al PPC Renewables România.
Noua stație de încărcare rapidă, echipată cu un sistem de stocare integrat, are o putere de încărcare de 150 kW și este capabilă să deservească simultan două vehicule electrice. Clienții pot găsi Power BOX-ul în județul Giurgiu, pe DN5 / E70, în proximitatea localității Uzunu, pe sensul de mers către Giurgiu, coordonatele exacte fiind disponibile aici.
Energia utilizată provine exclusiv din surse regenerabile, fiind furnizată de parcul fotovoltaic PPC Renewables România. Sistemul de stocare are o capacitate de 250 kWh. Astfel, infrastructura oferă nu doar o soluție ecologică, ci și una eficientă, gata să răspundă nevoilor de mobilitate ale utilizatorilor 24/7.
„Acest proiect reprezintă un exemplu al modului în care tehnologia, sustenabilitatea și accesibilitatea pot fi îmbinate într-un mod inovator, cu beneficii directe pentru utilizatori. Mobilitatea electrică reprezintă legătura dintre producție, stocare și consumator. Ne bucurăm ca suntem împreună cu colegii de la PPC Renewables în acest proiect și că astfel putem oferi o soluție verde, eficientă și gratuită, într-un moment în care tranziția către mobilitatea electrică are nevoie de inițiative curajoase. Explorăm deja extinderea acestui model în alte zone din România, ca parte a viziunii noastre de a construi o rețea de încărcare în armonie cu mediul și care răspunde nevoilor viitorului”, a declarat Andreea-Dana Popescu, director al PPC Blue România.
„Ca producător de energie electrică din surse regenerabile, misiunea noastră este să asigurăm clienților energie curată și sustenabilă. Power Box este un mod inovator de a integra tot lanțul, de la producția de energie fotovoltaică până la folosirea acesteia de către utilizatorii de mașini electrice. Avansul tehnologic aduce aceste beneficii pe care ne bucurăm să le putem pune, împreună cu colegii de la PPC blue, la dispoziție celor care au ales mobilitatea electrică”, a declarat Adrian Dugulan, director general al PPC Renewables România.
Power BOX-ul este integrat în aplicația PPC blue, unde utilizatorii pot vizualiza localizarea acestuia. Clienții PPC blue își pot încărca autovehiculul gratuit cu energie verde în sistem Plug&Charge, conectezi cablul și încărcarea pornește automat.
Acest proiect pilot reprezintă doar începutul unei noi direcții strategice pentru PPC blue, care continuă să investească în infrastructură modernă și sustenabilă pentru a sprijini dezvoltarea mobilității electrice în România.
Soluția aleasă de PPC Blue Romania este furnizată de Allspark Energy și conține un sistem de stocare cu baterii de 250kWh și o stație ultrarapidă de 150 kW.
Aplicația PPC blue poate fi descărcată din AppStore sau Google Play. Aceasta permite vizualizarea stațiilor de încărcare disponibile și alegerea serviciilor de încărcare potrivite nevoilor utilizatorilor (abonamentele sau Charge & Pay). Prin intermediul aplicației utilizatorii își pot organiza călătoriile și utiliza atât stațiile de încărcare PPC blue din România, cât și din Grecia. De altfel, compania PPC Blue România este prima din țară care oferă clienților abonamente pentru încărcare cu unități incluse (1 unitate = 1 kWh), oferind și serviciu de tractare gratuit. În funcție de nivelul de consum, există trei opțiuni: PPC blueLite (60 de unități de încărcare incluse), PPC bluePlus (120 de unități de încărcare incluse) și PPC blueMax (200 de unități de încărcare incluse). Clienții pot încărca folosind aplicația mobilă sau un card RFID asociat profilului activ.
În România, PPC blue operează peste 750 de puncte de încărcare în toate județele țării, cu o putere totală instalată de peste 21 MW, și oferă soluții integrate de mobilitate electrică clienților rezidențiali, companiilor și instituțiilor publice din întreaga țară.
În 2024, șoferii care și-au încărcat mașinile electrice la stațiile PPC blue au parcurs în total 10.500.000 de km, echivalentul a 262 de ture în jurul Pământului, înregistrând o medie 0,20 kWh per km. În urma sesiunilor de încărcare, aceștia au contribuit la reducerea cu peste 1.700 tone/an a emisiilor de dioxid de carbon.
Șoferii beneficiază de un serviciu de asistență tehnică cu suport oferit de o echipă dedicată, disponibil 24/7, la numărul 0800 801 158.
PPC blue instalează în România infrastructură de încărcare în centre comerciale, supermarketuri, restaurante și hoteluri care doresc să atragă utilizatorii de mașini electrice, precum și în spațiile publice puse la dispoziție de municipalități interesate de îmbunătățirea calității aerului prin încurajarea mobilității electrice.
PPC Blue România este parte a Grupului PPC, cu o tradiție de peste 70 de ani în Grecia, lider în domeniul energiei în Europa de Sud-Est, care și-a făcut un angajament din dezvoltarea durabilă și protecția mediului prin promovarea surselor de energie curată. Mobilitatea electrică joacă un rol central în această viziune pentru viitor. DEI Blue, compania dedicată mobilității electrice lansată de PPC în 2021 în Grecia, și-a făcut deja un nume prin serviciile de e-mobilitate furnizate persoanelor fizice, companiilor și administrației publice din întreaga Grecie. Obiectivul de a deveni cel mai important jucător pe noua piață a mobilității electrice din regiune, prin realizarea unor investiții semnificative pentru dezvoltarea, gestionarea și operarea celei mai extinse rețele de încărcare a mașinilor electrice și prin furnizarea de servicii inovatoare, descrie planul ambițios al PPC.
Grupul PPC își dezvoltă rapid portofoliul de surse regenerabile în Grecia, România, Italia și Bulgaria, având o capacitate instalată crescută de la 4,7 GW, în prima jumătate a anului 2024, la 6,3 GW la sfârșitul lunii iunie 2025. Obiectivul Grupului PPC este de a ajunge la o capacitate instalată din surse regenerabile de 11,8 GW până în 2027. În prezent, noi proiecte de 3,7 GW se află în stadiul de construcție sau pregătite pentru construire. În România, PPC Renewables, parte a Grupului PPC, este lider în energia regenerabilă, cu o capacitate instalată în prezent de peste 1,3 GW și continuă într-un ritm alert să își întărească portofoliul prin proiecte de mare anvergură, fiind cel mare producător privat de energie regenerabilă din România.
COMUNICATE DE PRESĂ
Bucharest International Air Show lansează împreună cu ICI București prima colecție oficială de NFT-uri „Cloud Chasers”
Aviația pășește în era digitală prin suveniruri unice, certificate pe blockchain Bucharest International Air Show (BIAS), cel mai mare eveniment aviatic din România și unul dintre cele mai importante din Europa, face astăzi, 18 august 2025, un pas revoluționar în lumea aviației, alături de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București), prin lansarea colecției sale oficiale de NFT-uri „Cloud Chasers”, informează un comunicat oficial, remis CaleaEuropeana.ro.
Această colecție digitală unică oferă fanilor, pasionaților și colecționarilor oportunitatea de a deține o parte din istoria spectacolelor aeriene, securizată și autentică prin tehnologia blockchain.
NFT-urile (Non-Fungible Tokens) sunt certificate digitale unice, stocate pe blockchain, care dovedesc proprietatea și autenticitatea unui obiect digital. Spre deosebire de alte tipuri de fișiere digitale, NFT-urile nu pot fi copiate sau înlocuite, fiecare fiind unică în felul său. Colecția „Cloud Chasers” surprinde cele mai spectaculoase momente din istoria BIAS, cu imagini exclusive din edițiile anterioare, transformate în opere digitale care aduc la viață fiecare zbor și acrobație aeriană.
Colecția este limitată la 50 de NFT-uri. 15 ediții speciale „Stratosphere VIP” oferă acces exclusiv la experiențe reale în lumea aviației, precum întâlniri cu piloții, acces rapid la sesiunile de autografe și intrare în zona VIP a show-ului. Celelalte 35 de NFT-uri „Sky Legends” reconstituie în mod artistic momente-cheie din spectacolele BIAS, oferind o experiență digitală unică.
Toate NFT-urile „Cloud Chasers” sunt disponibile pe platforma oficială ICI D|SERVICES: http://nft.ici.ro/cloud-chasers, dezvoltată de ICI București. Utilizatorii pot achiziționa NFTurile folosind portofele digitale compatibile cu tehnologia blockchain MultiversX (EGLD). Astfel, colecționarii din întreaga lume pot păstra un fragment autentic din atmosfera spectacolelor BIAS, într-un format modern și sigur.
„Un NFT este, pe scurt, un certificat digital unic, stocat pe blockchain, care garantează autenticitatea și unicitatea unui obiect digital – fie că vorbim despre o fotografie, un videoclip sau o ilustrație. Prin această colecție dedicată Bucharest International Air Show, am transformat momente spectaculoase din aviație în obiecte digitale de colecție, pe care pasionații le pot deține în mod autentic. Este o modalitate prin care tehnologia și pasiunea se întâlnesc pentru a crea experiențe noi și memorabile.” – Adrian Victor Vevera, Director General ICI București.
„Zborul acrobatic este despre adrenalină pură, libertate și spectacol. Prin colecția de NFT a Bucharest International Air Show, imortalizăm aceste momente intense și le oferim fanilor șansa de a le păstra pentru totdeauna, într-o formă digitală unică. Este felul nostru de a duce emoția și frumusețea zborului dincolo de cer, direct în colecțiile pasionaților.” – George Rotaru, coordonatorul demonstrațiilor aeriene BIAS și directorul Aeroclubului României.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Topul Național al Firmelor 2025. Cifra de afaceri a celor mai performante companii din România depășește 287 miliarde euro
Ucraina primește încă 4 miliarde de euro din contribuția UE la împrumutul G7
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Macron pledează pentru aprofundarea pieței unice a UE: „Pretutindeni avem încă bariere, ceea ce limitează potențialul unei piețe interne de 450 de milioane de cetățeni”
Europa se află „în cea mai dificilă și periculoasă situație de la al Doilea Război Mondial încoace”, semnalează premierul Danemarcei: Trebuie să avem o abordare europeană a securității, nu una națională
Ministrul Apărării, discuții cu reprezentanții Raytheon, Airbus și MBDA despre oportunitățile de cooperare industrială în cadrul programelor de înzestrare a Armatei României cu armament și tehnică de ultimă generație
Grupurile Renew Europe și S&D din Parlamentul European nu vor sprijini cele două moțiuni de cenzură depuse împotriva Ursulei von der Leyen
Senatul american reafirmă rolul României ca aliat-cheie: O strategie SUA pentru regiunea Mării Negre este imperativă în contracararea agresiunii Rusiei
Președintele Consiliului European îi îndeamnă pe primari să opteze pentru soluții pe mai multe niveluri pentru criza locuințelor pentru a „consolida coeziunea socială, sistemele democratice și competitivitatea”
Orbotix obține o investiție de 6,5 milioane € – Impulsionând noua generație de sisteme autonome de apărare ale Europei
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
Trending
- NATO5 days ago
Secretarul general al NATO îl ironizează pe Lavrov: Să nu acordăm prea multă atenție ministrului din vremea lui Iisus Hristos
- SECURITATE1 week ago
Trump compară puterea militară a Rusiei cu “un tigru de hârtie”: Cu sprijinul UE și NATO, Ucraina poate recâștiga teritoriile ocupate. Putin și Rusia sunt într-o mare problemă economică, iar acesta este momentul ca Ucraina să acționeze
- ROMÂNIA5 days ago
Ministrul Finanțelor, discuție cu premierul Bolojan: Accelerarea digitalizării ANAF și a Autorității Vamale Române va aduce mai multă transparență și trasabilitate a informațiilor și activităților
- COMISIA EUROPEANA6 days ago
Bolojan: Am convenit cu Comisia Europeană să încheiem anul cu un deficit de 8,4%. Anul viitor vom avea un deficit de 6% din PIB
- MAREA BRITANIE1 week ago
Ionuț Moșteanu, întrevedere cu ambasadorul britanic la București: Parteneriatul strategic cu Regatul Unit, esențial pentru consolidarea și modernizarea capacității de apărare a României