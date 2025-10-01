Topul Național al Firmelor 2025. Cifra de afaceri a celor mai performante companii din România depășește 287 miliarde euro

Grupul de companii PPC în România anunță lansarea primei soluții de încărcare din rețeaua PPC blue care funcționează 100% cu energie regenerabilă direct dintr-un parc fotovoltaic și este disponibilă gratuit pentru toți utilizatorii de vehicule electrice, informează un comunicat oficial al PPC România, remis CaleaEuropeana.ro.

Aceasta marchează un pas important în angajamentul companiei față de mobilitatea sustenabilă și inovația tehnologică în domeniul energiei verzi. PPC blue Power Box este o soluție de încărcare inovativă, cu sistem de stocare a energiei încorporat, iar energia verde provine de la parcul fotovoltaic de la Călugăreni al PPC Renewables România.

Noua stație de încărcare rapidă, echipată cu un sistem de stocare integrat, are o putere de încărcare de 150 kW și este capabilă să deservească simultan două vehicule electrice. Clienții pot găsi Power BOX-ul în județul Giurgiu, pe DN5 / E70, în proximitatea localității Uzunu, pe sensul de mers către Giurgiu, coordonatele exacte fiind disponibile aici.

Energia utilizată provine exclusiv din surse regenerabile, fiind furnizată de parcul fotovoltaic PPC Renewables România. Sistemul de stocare are o capacitate de 250 kWh. Astfel, infrastructura oferă nu doar o soluție ecologică, ci și una eficientă, gata să răspundă nevoilor de mobilitate ale utilizatorilor 24/7.

„Acest proiect reprezintă un exemplu al modului în care tehnologia, sustenabilitatea și accesibilitatea pot fi îmbinate într-un mod inovator, cu beneficii directe pentru utilizatori. Mobilitatea electrică reprezintă legătura dintre producție, stocare și consumator. Ne bucurăm ca suntem împreună cu colegii de la PPC Renewables în acest proiect și că astfel putem oferi o soluție verde, eficientă și gratuită, într-un moment în care tranziția către mobilitatea electrică are nevoie de inițiative curajoase. Explorăm deja extinderea acestui model în alte zone din România, ca parte a viziunii noastre de a construi o rețea de încărcare în armonie cu mediul și care răspunde nevoilor viitorului”, a declarat Andreea-Dana Popescu, director al PPC Blue România.

„Ca producător de energie electrică din surse regenerabile, misiunea noastră este să asigurăm clienților energie curată și sustenabilă. Power Box este un mod inovator de a integra tot lanțul, de la producția de energie fotovoltaică până la folosirea acesteia de către utilizatorii de mașini electrice. Avansul tehnologic aduce aceste beneficii pe care ne bucurăm să le putem pune, împreună cu colegii de la PPC blue, la dispoziție celor care au ales mobilitatea electrică”, a declarat Adrian Dugulan, director general al PPC Renewables România.

Power BOX-ul este integrat în aplicația PPC blue, unde utilizatorii pot vizualiza localizarea acestuia. Clienții PPC blue își pot încărca autovehiculul gratuit cu energie verde în sistem Plug&Charge, conectezi cablul și încărcarea pornește automat.

Acest proiect pilot reprezintă doar începutul unei noi direcții strategice pentru PPC blue, care continuă să investească în infrastructură modernă și sustenabilă pentru a sprijini dezvoltarea mobilității electrice în România.

Soluția aleasă de PPC Blue Romania este furnizată de Allspark Energy și conține un sistem de stocare cu baterii de 250kWh și o stație ultrarapidă de 150 kW.

Aplicația PPC blue poate fi descărcată din AppStore sau Google Play. Aceasta permite vizualizarea stațiilor de încărcare disponibile și alegerea serviciilor de încărcare potrivite nevoilor utilizatorilor (abonamentele sau Charge & Pay). Prin intermediul aplicației utilizatorii își pot organiza călătoriile și utiliza atât stațiile de încărcare PPC blue din România, cât și din Grecia. De altfel, compania PPC Blue România este prima din țară care oferă clienților abonamente pentru încărcare cu unități incluse (1 unitate = 1 kWh), oferind și serviciu de tractare gratuit. În funcție de nivelul de consum, există trei opțiuni: PPC blueLite (60 de unități de încărcare incluse), PPC bluePlus (120 de unități de încărcare incluse) și PPC blueMax (200 de unități de încărcare incluse). Clienții pot încărca folosind aplicația mobilă sau un card RFID asociat profilului activ.

În România, PPC blue operează peste 750 de puncte de încărcare în toate județele țării, cu o putere totală instalată de peste 21 MW, și oferă soluții integrate de mobilitate electrică clienților rezidențiali, companiilor și instituțiilor publice din întreaga țară.

În 2024, șoferii care și-au încărcat mașinile electrice la stațiile PPC blue au parcurs în total 10.500.000 de km, echivalentul a 262 de ture în jurul Pământului, înregistrând o medie 0,20 kWh per km. În urma sesiunilor de încărcare, aceștia au contribuit la reducerea cu peste 1.700 tone/an a emisiilor de dioxid de carbon.

Șoferii beneficiază de un serviciu de asistență tehnică cu suport oferit de o echipă dedicată, disponibil 24/7, la numărul 0800 801 158.

PPC blue instalează în România infrastructură de încărcare în centre comerciale, supermarketuri, restaurante și hoteluri care doresc să atragă utilizatorii de mașini electrice, precum și în spațiile publice puse la dispoziție de municipalități interesate de îmbunătățirea calității aerului prin încurajarea mobilității electrice.

PPC Blue România este parte a Grupului PPC, cu o tradiție de peste 70 de ani în Grecia, lider în domeniul energiei în Europa de Sud-Est, care și-a făcut un angajament din dezvoltarea durabilă și protecția mediului prin promovarea surselor de energie curată. Mobilitatea electrică joacă un rol central în această viziune pentru viitor. DEI Blue, compania dedicată mobilității electrice lansată de PPC în 2021 în Grecia, și-a făcut deja un nume prin serviciile de e-mobilitate furnizate persoanelor fizice, companiilor și administrației publice din întreaga Grecie. Obiectivul de a deveni cel mai important jucător pe noua piață a mobilității electrice din regiune, prin realizarea unor investiții semnificative pentru dezvoltarea, gestionarea și operarea celei mai extinse rețele de încărcare a mașinilor electrice și prin furnizarea de servicii inovatoare, descrie planul ambițios al PPC.

Grupul PPC își dezvoltă rapid portofoliul de surse regenerabile în Grecia, România, Italia și Bulgaria, având o capacitate instalată crescută de la 4,7 GW, în prima jumătate a anului 2024, la 6,3 GW la sfârșitul lunii iunie 2025. Obiectivul Grupului PPC este de a ajunge la o capacitate instalată din surse regenerabile de 11,8 GW până în 2027. În prezent, noi proiecte de 3,7 GW se află în stadiul de construcție sau pregătite pentru construire. În România, PPC Renewables, parte a Grupului PPC, este lider în energia regenerabilă, cu o capacitate instalată în prezent de peste 1,3 GW și continuă într-un ritm alert să își întărească portofoliul prin proiecte de mare anvergură, fiind cel mare producător privat de energie regenerabilă din România.