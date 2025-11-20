„Totul poate fi transformat în armă” în comerțul mondial, avertizează comisarul european Maroš Šefčovič: Sistemul comercial bazat pe lanțuri de aprovizionare globale sigure a apus

Comisia Europeană a adoptat un pachet de măsuri menit să ajute cetățenii să obțină venituri adecvate la pensionare, prin îmbunătățirea accesului la pensii suplimentare mai bune și mai eficiente.

Potrivit unui comunicat al executivului european, acțiunile propuse urmăresc să completeze – nu să înlocuiască – pensiile publice, care reprezintă fundamentul sistemelor de pensii din toate statele membre.

Pachetul de astăzi face parte din Strategia Comisiei privind Uniunea Economiilor și Investițiilor (SIU), care își propune să creeze mai multe oportunități pentru gospodării de a-și crește averea prin piețele de capital, stimulând totodată creșterea economică și competitivitatea UE.

„Obiectivul nostru este clar: fiecare persoană ar trebui să își poată menține un nivel bun de trai la pensionare. De aceea am avut o abordare cuprinzătoare pentru a consolida pensiile suplimentare, care să completeze, nu să înlocuiască, pensiile publice. Măsurile noastre le vor oferi europenilor instrumente mai bune pentru a-și planifica cu încredere vârsta a treia, deschizând în același timp noi surse de finanțare pentru a susține economia UE. Îi îndemn pe toți actorii implicați, inclusiv statele membre, să ni se alăture, deoarece implementarea eficientă la nivel național va fi esențială pentru atingerea acestor obiective comune”, a declarat Maria Luis Albuquerque, comisar european pentru servicii financiare şi Uniunea Economiilor și Investițiilor.

Având în vedere schimbările demografice și dinamica pieței forței de muncă, care impun adaptarea sistemelor de pensii, pensiile suplimentare – atât sistemele de pensii ocupaționale, cât și cele personale – pot ajuta cetățenii să obțină venituri mai diversificate la pensie, sporind securitatea și stabilitatea financiară la pensionare.

Acestea pot completa avantajele pensiilor publice care, în multe cazuri, nu vor fi suficiente pentru a menține un nivel de trai adecvat, în special în rândul persoanelor vulnerabile și al femeilor, unde diferența de pensie între bărbați și femei se situează în prezent la 24,5 %.

Sisteme de pensii suplimentare mai solide și mai eficiente pot contribui, de asemenea, la creșterea economică și la competitivitatea Europei, prin mobilizarea economiilor pe termen lung pentru investiții productive.

Obiectivul măsurilor propuse este de a consolida atât cererea, cât și oferta de pensii suplimentare. Inițiativele respectă pe deplin competențele statelor membre de a organiza și concepe sistemele naționale de pensii, precum și autonomia partenerilor sociali în cazul în care aceștia sunt responsabili de instituirea și gestionarea sistemelor de pensii.

Acest pachet se bazează pe și completează celelalte inițiative ale Comisiei în materie de educație financiară anunțate până în prezent, inclusiv cele privind educația financiară și recomandarea privind conturile de economii și de investiții, care vizează în mod colectiv îmbunătățirea bunăstării financiare a cetățenilor UE, în special prin extinderea opțiunilor de a obține randamente mai bune din economiile lor.

Măsuri propuse

Recomandare privind sistemele de urmărire a pensiilor, tablourile de bord ale pensiilor și înscrierea automată în sistemele de pensii suplimentare

Comisia recomandă statelor membre:

Să pună în aplicare, în conformitate cu circumstanțele naționale și respectând pe deplin rolul și autonomia partenerilor sociali și prerogativele de negociere colectivă, înscrierea automată, adică includerea automată a lucrătorilor în sistemele de pensii suplimentare, cu libertatea deplină a persoanelor fizice de a se retrage. Acest demers se va baza pe bunele practici existente în UE și pe lecțiile învățate din alte țări. Aceasta este o modalitate de a crește participarea la sistemele de pensii suplimentare și de a debloca o piață mai mare a pensiilor suplimentare;

Dezvoltarea în continuare a unor sisteme comprehensive de urmărire a pensiilor, pentru a oferi cetățenilor o imagine clară asupra drepturilor lor la pensie și asupra beneficiilor preconizate în cadrul tuturor sistemelor de pensii. Astfel de sisteme de urmărire vor contribui la soluționarea problemei participării scăzute la sistemele de pensii suplimentare, adesea cauzată de conștientizarea limitată a cetățenilor cu privire la pensia lor viitoare. Aceste sisteme ar trebui să fie compatibile cu Serviciul european de urmărire, sprijinind mobilitatea transfrontalieră

Dezvoltarea de tablouri de bord naționale privind pensiile, pentru ca factorii de decizie din statele membre să aibă o imagine mai clară asupra acoperirii, sustenabilității și adecvării sistemului lor de pensii multipilon. Aceste tablouri de bord naționale ar fi în cele din urmă integrate într-un tablou de bord privind pensiile la nivelul UE.

Propunere legislativă de modificare a Directivei privind instituțiile pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IFPO) II

Directiva IFPO II a stabilit standarde comune la nivelul UE pentru a asigura o gestionare și o supraveghere solide ale IFPO, respectând în același timp rolul partenerilor sociali. Cu toate acestea, multe sisteme rămân prea mici pentru a-și diversifica investițiile și a oferi rezultate optime pentru persoanele care economisesc.

Pentru a valorifica potențialul pensiilor ocupaționale, Comisia propune consolidarea și modernizarea cadrului pentru a sprijini mai bine eficiența, amploarea și încrederea în pensiile suplimentare.

Revizuirea îmbunătățește protecția deponenților și elimină barierele din calea consolidării determinate de piață și a altor forme de promovare a economiilor de scară. Aceste măsuri vor ajuta IORP-urile să funcționeze mai eficient, să reducă costurile, să-și diversifice portofoliile de investiții, inclusiv în acțiuni, pentru a obține randamente mai mari din economiile cetățenilor. Acest lucru contribuie, de asemenea, la creșterea oportunităților de finanțare pentru întreprinderile europene.

Propunere legislativă de modificare a Regulamentului privind un produs paneuropean de pensii individuale (PEPP)

Revizuirea Regulamentului PEPP vizează să facă din produsul paneuropean de pensii individuale (PEPP) o opțiune mai atractivă, mai accesibilă și mai rentabilă pentru persoanele care economisesc. Aceasta va elimina cerințele și caracteristicile de concepție existente care au împiedicat adoptarea PEPP, asigurând în același timp în continuare un nivel ridicat de protecție a consumatorilor.

Revizuirea introduce un „PEPP de bază” accesibil și ușor de utilizat, investit în active financiare simple și oferit publicului fără consultanță. Persoanele care economisesc vor avea, de asemenea, acces la PEPP-uri „personalizate” care pot include garanții și active mai complexe, necesitând consultanță pentru a se asigura că consumatorii le înțeleg. Astfel, PEPP va putea fi adaptat la diferite preferințe ale investitorilor și va fi adecvat pentru diverse tipuri de furnizori, inclusiv administratori de active și asigurători. PEPP va putea fi utilizat și la locul de muncă și ar putea servi ca instrument de înscriere automată, în cazul în care acest lucru este permis de legislația națională și respectă pe deplin prerogativele și autonomia partenerilor sociali.

Aceste modificări vor reduce barierele în calea furnizării și distribuției, vor lărgi gama de opțiuni pentru persoanele care economisesc, fiind susținute de un tratament fiscal favorabil și coerent, întrucât statele membre vor fi obligate să ofere un tratament fiscal comparabil între produsele naționale de pensii personale.

Clarificarea principiului persoanei prudente

Principiul persoanei prudente reglementează modul în care furnizorii de IORP și PEPP ar trebui să investească și să gestioneze portofoliile lor de active. Cu toate acestea, acest principiu a fost interpretat și pus în aplicare în mod foarte diferit în statele membre, ceea ce a limitat adesea capacitatea sistemelor de pensii de a-și diversifica investițiile, în special în acțiuni. În conformitate cu strategia SIU, comunicarea Comisiei adoptată astăzi clarifică acest principiu, cu scopul de a crește investițiile în acțiuni – atât private, cât și cotate la bursă – pentru a ajuta cetățenii să obțină randamente mai mari pe termen lung din economiile lor și pentru a elibera noi surse de finanțare pentru economia UE.