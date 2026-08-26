”Tour des Capitales”. Antonio Costa, mesaj din Estonia: Trebuie să folosim forța bugetului nostru pentru a construi o Europă mai puternică

U.E.CONSILIUL EUROPEAN
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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© European Union

Prezent la Talinn (Estonia), președintele Consiliului European, Antonio Costa, a făcut apel la utilizarea viitorului buget european pentru construirea unei Europe mai puternice și pregătite în fața amenințărilor geopolitice. 

„Trebuie să folosim forța bugetului nostru pentru a construi o Europă mai puternică, investind în apărare, securitate și competitivitate, asigurând în același timp o finanțare stabilă și eficientă pentru politica de coeziune și politica agricolă comună, care rămân esențiale pentru prosperitatea noastră comună și pentru o dezvoltare echilibrată”, a precizat înaltul oficial european în declarația sa.

Potrivit acestuia, fără consolidarea autonomiei strategice, Europa riscă să nu facă față provocărilor geopolitice actuale: „Europa trebuie să își consolideze în mod decisiv autonomia strategică și apărarea comună. Estonia susține de mult timp acest obiectiv, iar angajamentul vostru puternic în domeniul apărării contribuie la securitatea Europei în ansamblu.”

„Anul acesta, vizitele mele în capitalele europene au un obiectiv aparte, întrucât ne apropiem de una dintre cele mai importante decizii pentru viitorul nostru: bugetul pe termen lung al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034”, a conchis Costa.

Vizita lui António Costa la Tallinn face parte din „Tour des Capitales”, seria anuală de consultări pe care președintele Consiliului European o desfășoară cu liderii statelor membre la începutul sezonului politic european. Turul din acest an se desfășoară între 25 august și 17 septembrie și are în prim-plan negocierile privind viitorul buget multianual al UE pentru perioada 2028-2034, alături de apărare, competitivitate, extinderea Uniunii și sprijinul pentru Ucraina.

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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