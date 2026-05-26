Traian Băsescu a primit cetățenia R. Moldova, anunță Maia Sandu: “De azi, sunteți nu doar fratele nostru, ci și concetățeanul nostru”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat acordarea cetățeniei Republicii Moldova fostului președinte al României, Traian Băsescu, pe care l-a descris drept un susținător constant al cetățenilor moldoveni și al parcursului european al țării.

„Domnul Președinte Băsescu a susținut cetățenii Republicii Moldova cu toată puterea și necondiționat, indiferent de guvernări. Pentru că domnul Băsescu știe câtă luptă s-a dus pe acest pământ pentru a ne păstra identitatea, limba română și pentru a ne rupe de trecutul sovietic ca să mergem înainte – spre un viitor european”, a transmis Maia Sandu, într-o postare pe Facebook.

Șefa statului moldovean a subliniat, de asemenea, că fostul lider de la București este „respectat și așteptat ca un frate” în Republica Moldova, evocând sprijinul oferit de acesta de-a lungul timpului.

„Domnul Băsescu este respectat și așteptat ca un frate aici, în Republica Moldova. În numele cetățenilor noștri, îi mulțumesc pentru că a contribuit la corectarea unei nedreptăți istorice și a facilitat redobândirea cetățeniei române, a promovat acordarea burselor pentru tinerii noștri și a oferit neîncetat sprijin Republicii Moldova”, a declarat președinta.

Maia Sandu a precizat că autoritățile de la Chișinău au decis să îi acorde cetățenia Republicii Moldova fostului președinte român.

„Mă bucur că am reușit, la rândul nostru, să corectăm o nedreptate făcută domnului Băsescu și am onoarea să-i acordăm cetățenia Republicii Moldova”, a afirmat aceasta.

În final, președinta Republicii Moldova i-a transmis un mesaj direct fostului șef al statului român.

„Domnule Băsescu, de azi sunteți nu doar fratele nostru, ci și concetățeanul nostru. Vă așteptăm acasă!”, a conchis Maia Sandu.

Traian Băsescu a obţinut cetăţenia Republicii Moldova în data de 9 iunie 2016, în urma unui decret semnat de Nicolae Timofti, fostul preşedinte al Republicii Moldova.

El anunţase încă din 2013 că doreşte să depună cerere pentru cetăţenia moldovenească, după ce-şi va încheia şi cel de-al doilea mandat de preşedinte al României.

În ianuarie 2017, proaspătul preşedinte al Republicii Moldova la acea vreme, pro-rusul Igor Dodon, a semnat decretul prin care i-a retras cetăţenia moldovenească lui Traian Băsescu.