Traian Băsescu, despre repoziționarea forțelor SUA din Germania: România este bine cotată și are credibilitate. În pofida crizei, a menținut alocarea de 2% din PIB pentru apărare

Manifestațiile din Statele Unite care au fost declanșate de uciderea unui bărbat afro-american de către forțele de poliție arată că sistemul capitalist și-a atins niște limite în ce privește dimensiunea sa socială, este de părere europarlamentarul Traian Băsescu (PMP, PPE). De asemenea, fostul președinte al României critică deciziile pe plan extern ale președintelui american Donald Trump, argumentând că acestea au determinat izolarea SUA.

“Este departe de a fi o stare liniștită, dar departe de a fi o stare care să răstoarne ordinea constituțională în SUA. Dar e o stare care trebuie pusă într-un pachet mult mai larg. În ultimii ani, manifestațiile sunt tot mai frecvente și mai largi numeric, iar contestarea este legată în primul rând de sistem. Sigur, incidentul legat de uciderea unui afro-american de către poliție e un eveniment nefericit. Normal, el nu ar fi generat mișcările pe care le vedem în toată țara, dacă lucrurile nu erau mult mai profunde. Iar acest lucru mult mai profund înseamnă sistemul. Sistemul capitalist a ajuns la o limită la care trebuie făcute intervenții de concepte. Viața ne-a arătat că acest sistem a făcut ca 95-96% din avuția lumii să fie concentrată în mâna a 1%. În SUA, efectul acestul 1% înseamnă că dacă rămâi fără serviciu, de-a doua zi ești flământ. SUA nu au sistemele de protecție socială pe care le are UE, statele europene. Deci acolo e un capitalism pur, pe care populația nu-l poate duce din cauza crizelor care au început să fie tot mai dese și tot mai lungi. Și nu sunt crize ale SUA, ci crize de sistem. Sistemul capitalist a atins niște limite, așa cum le-a atins și cel comunist și a pierit. Sistemul capitalist a atins niște limite care impun o nouă filosofie a vieții sau o ameliorarea acestei filosofii, că nu poți să lași societatea fără concurență, fără competență, fără posibilitatea ca cei mai buni să crească, să evolueze. Deci sunt principii capitaliste care nu pot fi abandonate, dar e clar că trebuie făcute niște corecții în zona socială”, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

Fostul președinte a insistat că este nevoie de un capitalism umanizat, precizând că Europa nu este în situația Statelor Unite.

“Europa nu e în situația SUA, că a rămas într-o zonă politică ce are în vedere viața socială, protejarea vieții oamenilor. Probabil e zona de pe glob în care poți să spui că e socială. Dacă rămâi fără job, nu e ca-n SUA, de a doua zi să nu mai ai ce mânca. Dacă pici pe stradă, nu e ca-n SUA, să te caute întâi în buzunar, să vadă dacă ai asigurare medicală. Deci sunt lucruri care trebuie discutate în interiorul capitalismului. Ce am văzut în Franța, ce vedem în SUA sunt reflecții ale acestei nevoi de reevaluare”, a mai declarat fostul președinte, pentru B1 TV.

Preşedintele american se confruntă cu cele mai grave revolte civile din timpul mandatului său, în condiţiile în care sute de mii de americani protestează împotriva brutalităţii poliţiştilor, rasismului şi inechităţilor sociale, exacerbate de criza COVID-19.

Pentru a stăpâni confruntările în care s-au amestecat manifestanţi, infractori şi forţe anti-revoltă, soldaţii Gărzii Naţionale au fost desfăşuraţi în mai mult de 20 de oraşe americane, într-un climat de tensiune nemaiîntâlnit din anii 1960.

Donald Trump a promis să restaureze ordinea într-o Americă ce a căzut pradă unui val de furie istoric, ameninţând cu desfăşurarea armatei pentru a face să înceteze violenţele.

Revoltele din SUA au determinat și reacții dinspre Europa.

Manifestaţiile paşnice din SUA sunt “de înţeles şi mai mult decât legitime” după decesul afro-americanului George Floyd, a estimat marţi ministrul german al afacerilor externe, Heiko Maas, la scurt timp după ce șeful diplomației europene, Josep Borrell, a spus Uniunea Europeană este ”șocată și consternată” de moartea lui Floyd, calificând cazul drept ”abuz de putere” și avertizând împotriva recurgerii excesive la forță.