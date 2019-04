Traian Băsescu prezintă perspectiva PMP pentru viitoarele alegeri europene: Trebuie să ne comportăm ca o superputere. Numai prin realizarea Statelor Unite ale Europei putem urca pe puntea de comandă alături de cele 3 mari puteri ale lumii: SUA, China și Rusia

Astăzi a avut loc la Brat prezentarea candidaturii pentru alegerile europarlamentare a primarului municipiului Arad, Gheorghe Falcă. Acest este edilul municipiului Arad din anul 2004. Din această calitate, Falcă este membru al Comitetului European al Regiunilor, ,,colegii mei de municipii mă susțin de 9 ani ca reprezentat al lor la Bruxelles”, participând la formarea politicilor la nivel european. Ca primar al Aradului, Gheorghe Falcă a reușit să dezvolte și să modernizeze orașul și a realizat cea mai mare investiție finanțată din fonduri europene din învățământul românesc.





În discursul său de la Brat, Gheorghe Falcă a susținut că „știu ce înseamnă forța Bruxelles-ului, nu trimiteți oameni care abia atunci vor afla holurile de acolo, România trebuie reprezentată, dati șansa oamenilor de dreapta, dați șansa unui om care a făcut treabă să reprezinte România la Bruxelles. Eu nu spun nimic de ceilalți pentru că și ei sunt aleși de oameni, românii trebuie sa își apăre dreptatea și prosperitatea, avem șansa noastră să votăm pentru ceea ce înseamnă România în primul rând, cu oameni puternici care să decidă la Bruxelles viitorul nostru, al unui popor cu istorie frumoasă care să se ridice.”

Citiți și: Cine sunt candidații cu care PNL vrea să câștige alegerile europene în România: șase eurodeputați, doi primari importanți și lideri marcanți, aflați pe lista deschisă de jurnalistul Rareș Bogdan

Într-un interviu exclusiv pentru Calea Europeană, Gheorghe Falcă a menționat că „Cea mai mare investiție în educație din România prin fonduri europene se află la Arad”

„Pentru noi este important că am știut să investim la timp în economie, avem o economie care produce un PIB serios, exportăm peste 3 de miliarde de euro, dublu față de județul Cluj, iar în județul Timiș exportăm mai mult decât Bucureștiul, iar balanța comercială este pozitivă. Astăzi avem cei mai mulți angajați la sistemul public, raportați la sistemul privat din România, raportul este 6. 88.000 de oameni merg zilnic la lucru, ceea ce ce înseamnă că au venituri pentru a întreține familia, a da educație, a avea un sistem sanitar, iar județul Arad are peste 135.000 de locuri de muncă. A crescut diversitatea economică – astăzi producem trenuri de marfă, trenuri de călători, tramvaie, troleibuze, componente pentru mașini, submarine, componente pentru avioane ceea ce a făcut ca tânăra generație să aibă locuri de muncă spre zona superioară tehnică. Suntem oamenii care ne sprijinim pe două universități și acestea ne-au pregătit această forță de muncă superior calificată, dar astăzi, în Arad, nu mai putem vorbi de muncitorul clasic. Pentru noi, muncitorul este un om specializat care în permanență se specializează, iar fondurile europene ne-au ajutat în acest dinamism. În primul rând, ne-au ajutat când am investit în educație. Cea mai mare investiție în educație din România prin fonduri europene se află la Arad, colegiul Moise Nicoară a fost vizitat de prietenul Franz (nr. vicepreședintele grupului PPE în Comitetul European al Regiunilor, Franz Schausberger) și a fost uimit în primul rând de clădirea și istoria ei și de modul în care arată astăzi și de ce sisteme sunt astăzi în sistemul educațional din Arad. Infrastructura ne-a ajutat foarte mult și am avut puterea să convingem guvernul României ca autostrada să nu fie Nădlac-Timișoara, ci Nădlac-Arad-Timișoara”

Citiți și: INTERVIU| Primarul Gheorghe Falcă, după dezbaterea „Europa începe la Arad”: Schengen este o barieră pentru noi