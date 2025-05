“Trăiască România liberă!”, exclamă Donald Tusk în limba română după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, l-au felicitat duminică noaptea pe Nicușor Dan după ce primarul general al Bucureștiului a câștigat alegerile prezidențiale din România.

“De la primărie la masa Consiliului European. Sincere felicitări lui Nicușor Dan pentru câștigarea alegerilor prezidențiale din România. Acesta este un semnal puternic al atașamentului românilor față de proiectul european. Aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună pentru o Europă mai bună și o Românie mai bună”, a scris Costa, pe X.

From city hall to the table of the European Council. Sincere congratulations to @NicusorDanRO for winning the Romanian Presidential elections. This is a strong signal of Romanians’ attachment to the European project. I look forward to working with you for a better Europe and a…

La rândul ei, Ursula von der Leyen a subliniat că “poporul român s-a prezentat masiv la urne” și a ales “promisiunea unei Românii deschise, prospere, într-o Europă puternică”.

“Cele mai sincere felicitări lui Nicușor Dan pentru victoria din această seară! (…) Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu dumneavoastră”, a spus ea.

My warmest congratulations to @NicusorDanRO on his victory tonight!

The Romanian people have turned out massively to the polls.

They have chosen the promise of an open, prosperous Romania in a strong Europe.

Together let’s deliver on that promise.

Looking forward to working…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 18, 2025