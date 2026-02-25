„Trăim într-o perioadă care favorizează în mod fundamental proliferarea nucleară”, semnalează Franța

Există un risc de proliferare nucleară în lumina actuală, potrivit unui oficial francez de la Palatul Elysée, informează Politico Europe.

„Trăim într-o perioadă care favorizează în mod fundamental proliferarea nucleară”, a declarat oficialul miercuri reporterilor, adăugând că presiunea asupra regimului internațional de neproliferare este în creștere.

Comentariile vin înaintea discursului președintelui francez Emmanuel Macron privind doctrina nucleară a Franței, programat pentru 2 martie. Se așteaptă ca acesta să ofere mai multe detalii despre modul în care armele nucleare ale Franței pot contribui la securitatea Europei. Țări precum Germania și Suedia au confirmat public discuțiile cu Franța privind capacitatea de descurajare nucleară a țării.

De la începutul războiului din Ucraina, Vladimir Putin, președintele Rusiei, a lansat repetate amenințări nucleare, actualizând totodată doctrina țării pentru a reduce pragul care ar putea declanșa un conflict nuclear.

În ultimii ani, mai multe tratate din perioada Războiului Rece care limitau arsenalele nucleare au expirat. Tratatul privind forțele nucleare cu rază intermediară de acțiune, cunoscut sub numele de INF, a expirat în 2019. Acordul New Start, care limita numărul de ogive nucleare strategice americane și ruse la 1.550, a expirat la începutul acestei luni și nu se preconizează că va fi reînnoit în viitorul apropiat.

„Asistăm în mod clar la o erodare a tot ceea ce a mai rămas din cadrul de control al armamentului”, a subliniat oficialul de la Elysée, adăugând că țările dotate cu arme nucleare nu mai ezită să recurgă la confruntări militare, dând ca exemple India și Pakistanul.

China face, de asemenea, eforturi pentru a-și crește arsenalul nuclear — SUA estimează că Beijingul ar putea avea 1.000 de ogive nucleare până în 2030 — iar alte țări, precum Iranul, intenționează să-și dezvolte propriul arsenal.

Oficialul francez a abordat dorința deschisă a unor țări din Europa și Asia de a avea propriile arme nucleare.

„Un alt motiv (pentru riscul proliferării) este sentimentul de insecuritate din mai multe țări, în special atunci când schimbările politice dintre diferiți actori înseamnă că cei care credeau că se pot baza pe garanții nu mai sunt siguri de acestea”, a spus acesta, într-o referire voalată la recentele acțiuni geopolitice ale lui Donald Trump.

Deși nu a fost menționată nicio țară în mod specific, în Coreea de Sud și Japonia se poartă discuții cu privire la oportunitatea dezvoltării unor mijloace de descurajare nucleară proprii.

La începutul acestei luni, președintele polonez Karol Nawrocki a declarat că țara sa ar trebui să înceapă dezvoltarea unor mijloace de apărare nucleară, având în vedere amenințarea din partea Moscovei.

Cu toate acestea, Tratatul de neproliferare nucleară, cunoscut sub numele de NPT, rămâne în continuare una dintre pietrele de temelie ale controlului armamentului la nivel mondial, a afirmat oficialul: „NPT nu este mort”.