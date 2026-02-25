U.E.
„Trăim într-o perioadă care favorizează în mod fundamental proliferarea nucleară”, semnalează Franța
Există un risc de proliferare nucleară în lumina actuală, potrivit unui oficial francez de la Palatul Elysée, informează Politico Europe.
„Trăim într-o perioadă care favorizează în mod fundamental proliferarea nucleară”, a declarat oficialul miercuri reporterilor, adăugând că presiunea asupra regimului internațional de neproliferare este în creștere.
Comentariile vin înaintea discursului președintelui francez Emmanuel Macron privind doctrina nucleară a Franței, programat pentru 2 martie. Se așteaptă ca acesta să ofere mai multe detalii despre modul în care armele nucleare ale Franței pot contribui la securitatea Europei. Țări precum Germania și Suedia au confirmat public discuțiile cu Franța privind capacitatea de descurajare nucleară a țării.
Citiți și: Macron promite o articulare europeană a doctrinei nucleare a Franței după discuții “confidențiale” cu Merz: Trebuie să restructurăm arhitectura de securitate în Europa
De la începutul războiului din Ucraina, Vladimir Putin, președintele Rusiei, a lansat repetate amenințări nucleare, actualizând totodată doctrina țării pentru a reduce pragul care ar putea declanșa un conflict nuclear.
În ultimii ani, mai multe tratate din perioada Războiului Rece care limitau arsenalele nucleare au expirat. Tratatul privind forțele nucleare cu rază intermediară de acțiune, cunoscut sub numele de INF, a expirat în 2019. Acordul New Start, care limita numărul de ogive nucleare strategice americane și ruse la 1.550, a expirat la începutul acestei luni și nu se preconizează că va fi reînnoit în viitorul apropiat.
„Asistăm în mod clar la o erodare a tot ceea ce a mai rămas din cadrul de control al armamentului”, a subliniat oficialul de la Elysée, adăugând că țările dotate cu arme nucleare nu mai ezită să recurgă la confruntări militare, dând ca exemple India și Pakistanul.
China face, de asemenea, eforturi pentru a-și crește arsenalul nuclear — SUA estimează că Beijingul ar putea avea 1.000 de ogive nucleare până în 2030 — iar alte țări, precum Iranul, intenționează să-și dezvolte propriul arsenal.
Oficialul francez a abordat dorința deschisă a unor țări din Europa și Asia de a avea propriile arme nucleare.
„Un alt motiv (pentru riscul proliferării) este sentimentul de insecuritate din mai multe țări, în special atunci când schimbările politice dintre diferiți actori înseamnă că cei care credeau că se pot baza pe garanții nu mai sunt siguri de acestea”, a spus acesta, într-o referire voalată la recentele acțiuni geopolitice ale lui Donald Trump.
Deși nu a fost menționată nicio țară în mod specific, în Coreea de Sud și Japonia se poartă discuții cu privire la oportunitatea dezvoltării unor mijloace de descurajare nucleară proprii.
La începutul acestei luni, președintele polonez Karol Nawrocki a declarat că țara sa ar trebui să înceapă dezvoltarea unor mijloace de apărare nucleară, având în vedere amenințarea din partea Moscovei.
Citiți și: Protecția nucleară pentru Europa „este și va fi” asigurată de Statele Unite, afirmă ministrul german al apărării
Washingtonul ia în calcul reluarea testelor nucleare, invocând activitățile Rusiei și Chinei: „Nu vom rămâne într-o poziție intolerabilă de dezavantaj”, afirmă un oficial de rang înalt
Cu toate acestea, Tratatul de neproliferare nucleară, cunoscut sub numele de NPT, rămâne în continuare una dintre pietrele de temelie ale controlului armamentului la nivel mondial, a afirmat oficialul: „NPT nu este mort”.
CONSILIUL UE
UE va stabili pe 25 martie cine va găzdui noua Autoritate Vamală a Uniunii Europene. Bucureștiul, între cele 9 orașe candidate
Consiliul Uniunii Europene a aprobat miercuri, în mod formal, procedura convenită cu Parlamentul European pentru selectarea unui oraș-gazdă pentru noua Autoritate Vamală a UE (EUCA), Autoritatea urmând să aibă sarcina de a coordona acțiunile vamale și de a sprijini activitatea autorităților vamale naționale în mod coerent la nivelul întregii Uniuni, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Înțelegerea comună finalizată astăzi stabilește un proces decizional solid, care respectă autonomia fiecărei instituții. Decizia finală privind sediul va fi luată la 25 martie, în cadrul unei reuniuni informale interinstituționale la nivel politic între co-legiuitori.
În octombrie 2025, Comisia Europeană a lansat un apel pentru ca statele membre să își exprime interesul de a găzdui EUCA. Nouă state membre au depus candidaturi până la termenul-limită: Belgia (Liège), Croația (Zagreb), Franța (Lille), Italia (Roma), Țările de Jos (Haga), Polonia (Varșovia), Portugalia (Porto), România (București) și Spania (Málaga).
În baza procedurii convenite, Consiliul și Parlamentul vor selecta fiecare, în mod independent, câte două orașe candidate preferate dintre cele nouă care au depus aplicații, pe baza unei evaluări realizate de Comisia Europeană.
Citiți și România și-a prezentat candidatura pentru găzduirea Autorității Vamale a UE. Nazare: Întreaga noastră ofertă se construiește pe viteză și capacitate
Cele două instituții se vor reuni ulterior pentru a-și dezvălui selecțiile. Dacă un candidat figurează pe ambele liste scurte, acesta va fi declarat automat selectat, fără a mai fi necesar un vot suplimentar. Dacă nu există suprapunere, co-legiuitorii vor trece la o serie de runde de vot pentru a desemna un candidat.
Consiliul și Parlamentul își vor selecta candidații preferați la 25 martie. În aceeași zi, co-legiuitorii se vor reuni pentru a-și prezenta opțiunile și pentru a desfășura runde de vot, dacă va fi necesar.
Înființarea EUCA face parte din procesul de reformare a cadrului vamal general al UE, astfel încât acesta să poată face față presiunilor semnificative generate de creșterea fluxurilor comerciale, de fragmentarea sistemelor naționale, de ascensiunea rapidă a comerțului electronic și de schimbările geopolitice. Negocierile dintre Consiliu și Parlamentul European privind această reformă amplă sunt în curs.
COMISIA EUROPEANA
România intră în mecanismul european EastInvest, o platformă de finanțare vizând investiții de cel puțin 28 miliarde euro pentru regiunile de frontieră estică ale UE
Premierul Ilie Bolojan va participa joi, la Bruxelles, la lansarea Mecanismului EastInvest, o platformă europeană de finanțare destinată mobilizării investițiilor publice și private în regiunile Uniunii Europene care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.
Inițiativa este lansată de Comisia Europeană și face parte din noua strategie pentru regiunile estice ale Uniunii, adoptată săptămâna trecută, în contextul impactului economic și de securitate generat de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.
Platforma va reuni Grupul Băncii Europene de Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Nordică de Investiții și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, alături de băncile naționale și regionale de promovare din cele nouă state vizate: Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria.
Instituțiile participante estimează că mecanismul ar putea genera cel puțin 28 miliarde de euro în investiții publice și private în regiunile de frontieră estică. Platforma va facilita accesul la credite și servicii de consultanță pentru proiecte care vizează dezvoltarea economică, creșterea rezilienței și consolidarea securității.
Participarea României la EastInvest se va realiza prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare, care va avea rol în structurarea și susținerea proiectelor eligibile.
Prin crearea unei platforme dedicate, Uniunea Europeană urmărește o mai bună coordonare între instituțiile financiare implicate, evitarea suprapunerilor și direcționarea eficientă a capitalului către zonele cele mai afectate de perturbările comerciale, închiderea frontierelor și impactul sancțiunilor impuse Rusiei.
Lansarea va avea loc în cadrul unui eveniment la nivel înalt găzduit de vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Raffaele Fitto. Evenimentul va fi deschis de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și va reuni lideri ai statelor vizate, printre care prim-miniștrii Letoniei, Estoniei și Lituaniei, precum și președinta Băncii Europene de Investiții, Nadia Calviño.
Evenimentul se va încheia cu semnarea Declarației de intenție privind înființarea Mecanismului EastInvest, ca semnal de angajament comun pentru transpunerea priorităților strategice în sprijin concret pentru investițiile din regiunile de frontieră estice, printr-o cooperare strânsă între Uniunea Europeană și actorii financiari internaționali și naționali.
De altfel, evenimentul de mâine reprezintă primul dialog politic anual la nivel înalt inițiat de Comisia Europeană menit să faciliteze discuțiile cu privire la acțiunile UE și la impactul acestora asupra rezilienței și dezvoltării regiunilor estice care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina.
În marja vizitei, premierul Ilie Bolojan va avea o întrevedere cu Ursula von der Leyen pentru a discuta stadiul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență și prioritățile Guvernului României în perspectiva viitorului cadru financiar multianual al Uniunii Europene, după 2028.
Vizita are loc după decizia Curții Constituționale a României de a declara constituțională legea privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților, un jalon-cheie cuprins în cererea de plată nr. 3 din PNRR. La începutul lunii februarie, premierul avertizase că o nouă amânare a pronunțării ar putea duce la pierderea a peste 230 milioane de euro din fondurile alocate României prin PNRR.
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană propune ca UE să devină membru fondator al Comisii internaționale privind cererile de despăgubiri pentru Ucraina: Rusia va trebui să plătească
Comisia Europeană a adoptat o propunere pentru ca Uniunea Europeană să devină membru fondator al Comisii internaționale privind cererile de despăgubiri pentru Ucraina, un organism însărcinat cu asigurarea despăgubirii victimelor războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.
Potrivit unui comunicat al executivului european, propunerea va trebui să fie adoptată de statele membre în cadrul Consiliului și aprobată de Parlamentul European. Uniunea Europeană va deveni astfel membru fondator al Comisii internaționale privind cererile de despăgubiri pentru Ucraina.
Comisia internațională pentru despăgubiri va funcționa sub egida Consiliului Europei. Aceasta va fi responsabilă de examinarea, evaluarea și stabilirea despăgubirilor pentru daunele, pierderile și prejudiciile cauzate de Rusia Ucrainei și poporului său. De asemenea, va fi responsabilă de stabilirea cuantumului despăgubirilor datorate în fiecare caz.
„Dacă începi un război, tu plătești factura. Și, pe măsură ce invazia pe scară largă a Ucrainei intră în al cincilea an, prețul agresiunii Rusiei nu face decât să crească. Vor fi necesare sute de miliarde pentru reconstrucția locuințelor și infrastructurii ucrainene și pentru eliminarea explozibililor împrăștiați în toată țara. Fiecare cetățean ucrainean poate deja să înregistreze cereri de despăgubire pentru daune, pierderi sau vătămări corporale, grație Comisiei pentru despăgubiri. Iar când războiul se va termina, Rusia va trebui să plătească pentru daunele pe care le-a provocat”, a transmis Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas.
În decembrie 2025, Uniunea Europeană a semnat Convenția de instituire a Comisiei pentru despăgubiri, alături de 35 de țări, și s-a angajat să aloce până la 1 milion de euro pentru a sprijini înființarea acesteia în cadrul Consiliului Europei.
Comisia pentru despăgubiri se bazează pe activitatea importantă desfășurată de Registrul daunelor, care a fost înființat în mai 2023 pentru a înregistra cererile de despăgubire eligibile.
Prin intermediul registrului, Ucraina și poporul său pot deja depune cereri de despăgubire pentru daune, pierderi sau vătămări, respectiv pentru decese și vătămări grave, violență sexuală, pierderea locuinței sau a reședinței și deportarea copiilor.
