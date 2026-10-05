Transnistria nu va deveni un obstacol în calea parcursului european al R. Moldova, anunță UE

REPUBLICA MOLDOVA
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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© European Union, 2026

Transnistria nu va deveni un obstacol în calea parcursului european al Republicii Moldova, potrivit clarificărilor aduse de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, după cea de-a 10-a reuniune a Consiliului de Asociere UE–Republica Moldova.

„Situația din regiunea transnistreană a Republicii Moldova rămâne fragilă. Actualul model economic al Transnistriei nu este sustenabil, ceea ce face cu atât mai importante eforturile Chișinăului pentru reintegrarea socio-economică. Transnistria nu va deveni un obstacol în calea parcursului european al Republicii Moldova”, a precizat Kaya Kallas în cadrul unei conferințe comune de presă, alături de premierul Republicii Moldova și comisarul european pentru extindere, Marta Kos. 

De asemenea, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate a apreciat avansul R. Moldova în procesul de aderare la proiectul european: „Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este un obiectiv pe care îl împărtășim. De la ultima noastră reuniune în acest format, Republica Moldova a făcut progrese majore în direcția aderării. Ritmul reformelor de la Chișinău este foarte susținut. Parcursul european al Republicii Moldova este ireversibil. În același timp, continuarea reformelor rămâne imperativă.”

Uniunea Europeană va continua să sprijine „reziliența, securitatea și instituțiile Republicii Moldova”, a mai precizat Kaja Kallas.

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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