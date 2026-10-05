Transnistria nu va deveni un obstacol în calea parcursului european al R. Moldova, anunță UE

Transnistria nu va deveni un obstacol în calea parcursului european al Republicii Moldova, potrivit clarificărilor aduse de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, după cea de-a 10-a reuniune a Consiliului de Asociere UE–Republica Moldova.

„Situația din regiunea transnistreană a Republicii Moldova rămâne fragilă. Actualul model economic al Transnistriei nu este sustenabil, ceea ce face cu atât mai importante eforturile Chișinăului pentru reintegrarea socio-economică. Transnistria nu va deveni un obstacol în calea parcursului european al Republicii Moldova”, a precizat Kaya Kallas în cadrul unei conferințe comune de presă, alături de premierul Republicii Moldova și comisarul european pentru extindere, Marta Kos.

De asemenea, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate a apreciat avansul R. Moldova în procesul de aderare la proiectul european: „Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este un obiectiv pe care îl împărtășim. De la ultima noastră reuniune în acest format, Republica Moldova a făcut progrese majore în direcția aderării. Ritmul reformelor de la Chișinău este foarte susținut. Parcursul european al Republicii Moldova este ireversibil. În același timp, continuarea reformelor rămâne imperativă.”

Uniunea Europeană va continua să sprijine „reziliența, securitatea și instituțiile Republicii Moldova”, a mai precizat Kaja Kallas.