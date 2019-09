Transportatorii din România cer eurodeputaţilor români să întoarcă pachetul de mobilitate la Comisia Europeană: Acesta creează ”decalaje între statele estice și occidentale”

Creștere dramatică a curselor fără încărcătură și a emisiilor de CO2 : astăzi, majoritatea camioanelor se întorc în țara de înființare a companiei doar o dată sau de două ori pe an. O obligație pentru aceleași camioane să se întoarcă la fiecare trei-patru săptămâni ar putea crește parcursul camioanelor europene cu 80 până la 135 de milioane de kilometri pe an (45-75%), generându-se o poluare nejustificată de până la 100 000 de tone de emisii de CO2 pe an sau chiar mai mult.