Tratatul bilateral polono-britanic va pune accentul pe apărarea împotriva Rusiei, afirmă Tusk: Rusia reprezintă o amenințare strategică

Polonia își dorește cele mai apropiate relații diplomatice posibile cu Regatul Unit, cu accent pe apărarea împotriva Rusiei, a declarat miercuri premierul polonez Donald Tusk înainte de plecarea sa la Londra, relatează TVP World.

Marea Britanie urmează să semneze miercuri un nou tratat de apărare și securitate cu Polonia pentru consolidarea cooperării în domeniul apărării, în contextul creșterii amenințărilor ostile din Europa, a anunțat guvernul britanic, după acorduri similare încheiate cu Franța și Germania.

Deși Marea Britanie și Polonia sunt deja aliați apropiați, premierul britanic Keir Starmer a declarat marți, într-un comunicat, că „provocările cu care se confruntă acum Europa necesită un parteneriat și mai puternic”.

Continentul european se află sub presiunea administrației președintelui american Donald Trump de a-și asuma o responsabilitate mai mare pentru propria apărare. De asemenea, ambele state sunt aliați-cheie ai Ucrainei în războiul cu Rusia.

„Ambele părți subliniază că Rusia reprezintă o amenințare strategică, inclusiv pe termen lung, pentru Polonia, pentru Marea Britanie, pentru NATO și, prin urmare, cooperarea noastră trebuie să fie concentrată pe protejarea Poloniei și a altor state împotriva amenințării ruse”, le-a declarat Tusk jurnaliștilor miercuri.

Premierul polonez afirmase anterior că, dincolo de apărare, o parte importantă a tratatului vizează securitatea cibernetică. Polonia susține că rolul său de hub pentru ajutorul militar destinat Ucrainei a transformat-o într-o țintă majoră pentru spionajul rusesc, atacurile cibernetice și campaniile de dezinformare.