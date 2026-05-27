Tratatul bilateral polono-britanic va pune accentul pe apărarea împotriva Rusiei, afirmă Tusk: Rusia reprezintă o amenințare strategică

INTERNAȚIONALMAREA BRITANIE
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
de citit in1 min.
© Kancelaria Premiera/ Flickr

Polonia își dorește cele mai apropiate relații diplomatice posibile cu Regatul Unit, cu accent pe apărarea împotriva Rusiei, a declarat miercuri premierul polonez Donald Tusk înainte de plecarea sa la Londra, relatează TVP World.

Marea Britanie urmează să semneze miercuri un nou tratat de apărare și securitate cu Polonia pentru consolidarea cooperării în domeniul apărării, în contextul creșterii amenințărilor ostile din Europa, a anunțat guvernul britanic, după acorduri similare încheiate cu Franța și Germania.

Deși Marea Britanie și Polonia sunt deja aliați apropiați, premierul britanic Keir Starmer a declarat marți, într-un comunicat, că „provocările cu care se confruntă acum Europa necesită un parteneriat și mai puternic”.

Continentul european se află sub presiunea administrației președintelui american Donald Trump de a-și asuma o responsabilitate mai mare pentru propria apărare. De asemenea, ambele state sunt aliați-cheie ai Ucrainei în războiul cu Rusia.

„Ambele părți subliniază că Rusia reprezintă o amenințare strategică, inclusiv pe termen lung, pentru Polonia, pentru Marea Britanie, pentru NATO și, prin urmare, cooperarea noastră trebuie să fie concentrată pe protejarea Poloniei și a altor state împotriva amenințării ruse”, le-a declarat Tusk jurnaliștilor miercuri.

Premierul polonez afirmase anterior că, dincolo de apărare, o parte importantă a tratatului vizează securitatea cibernetică. Polonia susține că rolul său de hub pentru ajutorul militar destinat Ucrainei a transformat-o într-o țintă majoră pentru spionajul rusesc, atacurile cibernetice și campaniile de dezinformare.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Parlamentul Ungariei oprește retragerea țării din Curtea Penală Internațională, anulând planul lansat de Viktor Orban
Parlamentul Ungariei oprește retragerea țării din Curtea Penală Internațională, anulând planul lansat de Viktor Orban
Articolul următor
Hub de Inovație în Sănătate | A fost lansat Pactul pentru Diagnostic Precoce și Management Modern al Cancerului Bronhopulmonar
Hub de Inovație în Sănătate | A fost lansat Pactul pentru Diagnostic Precoce și Management Modern al Cancerului Bronhopulmonar
Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

Articole Populare