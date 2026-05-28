„Trebuie să găsim pe cineva care să nu aibă nevoie de Premiul Nobel pentru Pace”, glumesc miniștrii de externe ai UE pe tema desemnării unui reprezentant pentru eventuale negocieri cu Rusia

Ideea desemnării unui reprezentant al Uniunii Europene pentru eventuale negocieri cu Rusia a generat opinii diferite între miniștrii europeni de externe reuniți la formatul informal Gymnich, în condițiile în care șefa diplomației europene, Kaja Kallas, insistă că prioritatea UE trebuie să fie unitatea blocului comunitar și creșterea presiunii asupra Moscovei, relatează .

Miniștrii europeni de externe sunt împărțiți în privința ideii de a desemna un singur negociator al UE pentru relația cu Rusia.

Ministrul de externe al Austriei, Beate Meinl-Reisinger, a susținut că un astfel de pas este necesar, argumentând că „UE nu ar trebui să vină nepregătită”.

Meinl-Reisinger a afirmat că va pleda pentru ca „Uniunea Europeană să își definească poziția, să poată negocia dincolo de propriile interese și să desemneze un negociator-șef”.

Ministrul de externe al Luxemburgului, Xavier Bettel, a declarat că „există foarte multe persoane potrivite” pentru această funcție și a subliniat că viitorul reprezentant european ar trebui să fie cineva care nu provine dintr-un stat aflat în vecinătatea directă a Rusiei, ci o persoană mai distanțată de conflict.

„Poate un trio format din șefi de stat, miniștri ai afacerilor externe, foști prim-miniștri? Poate că foștii politicieni sunt mai puțin îngrijorați de rezultate? Trebuie să găsim pe cineva care nu are nevoie de un Premiu Nobel pentru Pace”, a glumit el.

În schimb, miniștrii de externe ai Lituaniei și Estoniei, Kestutis Budrys și Margus Tsahkna, s-au aliniat poziției exprimate de Kaja Kallas.

„Acum nu este momentul să discutăm cine va conduce negocierile”, a declarat Budrys. „Trebuie să discutăm ce facem pentru a pune presiune suplimentară asupra Rusiei.”

La rândul său, Tsahkna a reluat chiar formularea folosită de Kallas, calificând întreaga discuție drept o „capcană”.

El a continuat însă ideea lui Bettel legată de Premiul Nobel pentru Pace, spunând: „Oricine ar vrea să meargă acum acolo – acel om nu va primi un Premiu Nobel, pentru că nu vor exista negocieri serioase.”

Uniunea Europeană nu ar trebui să se lase atrasă în dezbateri privind desemnarea unui negociator european pentru Ucraina, ci să își concentreze eforturile asupra unei poziții comune în raport cu Rusia, a transmis joi șefa diplomației europene, Kaja Kallas, care a descris această discuție drept o „capcană” strategică a Moscovei.

„Toate aceste chestiuni care privesc Ucraina pot fi negociate și soluționate doar de Ucraina și Rusia. Dar există multe aspecte care privesc Europa. Cred că aceasta este o capcană pe care Rusia vrea să ne-o întindă: să discutam despre cine vorbește cu ei, când ei deja aleg cine este potrivit și cine nu. Să nu cădem în această capcană. Negocierile sunt întotdeauna un efort de echipă. Există „polițiști buni”, „polițiști răi”, există o strategie privind modul în care mergi la masa negocierilor. De aceea, conținutul este mult mai important decât persoana”, a declarat Kallas, la sosirea la reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe (Gymnich).