Trei avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, la o săptămână după incursiunile dronelor Rusiei în Polonia și România

Published

2 hours ago

on

© Wikipedia

Trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat vineri timp de câteva minute în spațiul aerian al Estoniei, stat membru al NATO și UE, au raportat mass-media locale, într-o acțiune a Moscovei de-a lungul frontierei estice a Alianței Nord-Atlantice, informațiile fiind confirmate de autoritățile de la Tallinn, potrivit Euronews.

Avioanele nu aveau comunicații radio bidirecționale cu controlul traficului aerian estonian și nu aveau planuri de zbor, au spus mass-media locale.

„Rusia a încălcat deja de patru ori spațiul aerian al Estoniei în acest an, ceea ce este inacceptabil în sine”, a declarat ministrul de externe Margus Tsahkna pentru mass-media locală.

„Dar incursiunea de astăzi, în care trei avioane de vânătoare au intrat în spațiul nostru aerian, este fără precedent de îndrăzneață. Testarea tot mai intensă a frontierelor și agresivitatea Rusiei trebuie să primească un răspuns prin întărirea rapidă a presiunii politice și economice”, a adăugat Tsahkna.

Frontierele sunt ale Europei în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât miercurea trecută 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.

În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat vineri seara lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.

La o zi distanță, o dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:23, în spațiul aerian al României, iar piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc. Ministerul Apărării Naționale a precizat ulterior, într-un comunicat în care a evaluat incidentul produs de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național, că piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, dar au luat în calcul riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.

Incursiunile rusești în spațiul aerian al țărilor NATO și UE au fost evocate vineri și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, când a anunțat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva economiei de război a Rusiei.

Related Topics:

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

Trending