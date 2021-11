Trei experți renumiți, audiați în Senatul SUA pentru o strategie americană în zona Mării Negre: Trebuie să ne concentrăm pe amenințarea Rusiei în Europa chiar dacă ne îndreptăm spre Indo-Pacific

Șeful Statului Major al Apărării, generalul-locotenent Daniel Petrescu, s-a întâlnit miercuri, 27 octombrie, la sediul Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est, cu comandantul Comandamentului Aliat Întrunit de la Napoli (JFCNP), amiralul Robert Burke, cu ocazia participării oficialului NATO la exercițiul Noble Blueprint 21, organizat de JFCNP în România, în perioada 26 – 28 octombrie, potrivit unui comunicat MApN remis CaleaEuropeană.ro.

În cadrul întrevederii, cei doi oficiali au discutat despre situația de securitate din regiunea Mării Negre, au evaluat nivelul de instruire din acest an, analizând totodată și stadiul implementării măsurilor NATO de creștere a capacității de reacție și descurajare în partea de sud a flancului estic aliat.

De asemenea, în contextul desfășurării exercițiului Noble Blueprint 21, agenda întâlnirii a inclus activități de evaluare a procesului de planificare a apărării colective prin integrarea planificării naționale și identificarea aspectelor operaționale necesare dezvoltării ulterioare a acestui proces.

Generalul-locotenent Daniel Petrescu a apreciat cooperarea dintre JFCNP și structurile aliate dislocate pe teritoriul național, cât și colaborarea dintre JFCNP și Comandamentul Forțelor Întrunite din România, pe timpul activităților comune de instruire.

„Anul 2021 este un vârf al pregătirii în țara noastră și datorită numeroaselor exerciții pe care JFCNP le-a planificat și organizat și în cadrul cărora un rol important a fost jucat de Forțele Armate Române. Noble Blueprint 21 este un alt eveniment major de instruire din acest an care urmărește consolidarea coeziunii dintre aliați ca urmare a cunoașterii reciproce realizate înainte de apariția nevoii de a acționa în format aliat, așa cum spune moto-ul acestui exercițiu, know each other before we need each other”, a declarat șeful Statului Major al Apărării.

Potrivit comunicatului citat, programul vizitei amiralului Robert Burke cuprinde executarea unor misiuni de recunoaștere terestră și aeriană în zona de est a țării, vizite la unități din arhitectura defensivă aliată din țara noastră și discuții cu responsabili militari români și aliați care urmăresc sincronizarea acțiunilor din plan național cu cele din cadru aliat.

Exercițiul Noble Blueprint 21, condus de comandantul Comandamentului Forțelor Aliate Întrunite al NATO de la Napoli, amiralul Robert P. Burke (SUA) se va încheia la Constanța, marcând astfel importanța asigurării securității și stabilității în regiunea Mării Negre, prin consolidarea posturii de apărare colectivă a statelor NATO, pe flancul estic.