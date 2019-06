Trei liceeni din Sibiu concurează la Olimpiada Geniilor din Statele Unite. Ce invenții vor prezenta elevii sibieni

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a inaugurat o nouă aşezare în Înălţimile Golan, numită după preşedintele american Donald Trump, ”Înălțimile Trump”, o decizie anunțată de Netanyahu încă din luna aprilie, informează BBC.

La ceremonia de duminică, Netanyahu a declarat că așezarea ”Înâlțimile Trump” îl va onora pe Trump pentru decizia sa de a recunoaşte suveranitatea Israelului asupra teritoriului.

A great day on the Golan. PM Netanyahu and I had the honor to dedicate “Trump Heights” — first time Israel has dedicated a village in honor of a sitting president since Harry Truman (1949). Happy Birthday Mr. President!! @POTUS pic.twitter.com/fdYWzokFLK

— David M. Friedman (@USAmbIsrael) June 16, 2019