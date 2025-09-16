COMISIA EUROPEANA
Trei proiecte din România, sprijinite de Erasmus+, printre câștigătoarele Premiilor europene pentru predare inovatoare 2025
Un număr de 117 profesori și școli din peste 30 de țări europene și din afara UE au fost recompensați pentru excelența în predare și inovare educațională, în cadrul ediției din 2025 a Premiilor europene pentru predare inovatoare, susținute de Erasmus+, și acordate de Comisia Europeană. Printre câștigători se numără și trei proiecte din România, coordonate de cadre didactice și instituții care au integrat în activitatea lor principii de sustenabilitate, incluziune și cetățenie activă.
„Realizările laureaților Premiilor europene pentru predare inovatoare din 2025 reprezintă un exemplu al eforturilor susținute și devotamentului cadrelor didactice, cărora le sunt recunoscătoare, fiecăruia în parte. Aceste cadre didactice au oferit un exemplu demn de urmat pentru generațiile viitoare de profesori. Profesorii sunt coloana vertebrală a societăților noastre. Nu numai că le oferă copiilor și tinerilor cunoștințele de care au nevoie pentru viitoarea lor carieră, ci și, mai important, îi pregătesc pentru viața de adulți, înzestrându-i cu competențe de bază, printre care simțul civic și cunoștințele civice. Sunt convinsă că nivelul de pregătire, de competitivitate și de cultură democratică al unei societăți este strâns legat de educație. Și de uniunea noastră a competențelor. Aștept cu nerăbdare să îi întâlnesc pe acești deschizători de drumuri cu ocazia ceremoniei de decernare a premiilor din 8-9 decembrie de la Bruxelles”, a transmis Roxana Mînzatu, Vicepreședinta executivă a CE pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.
Proiectul „Be Smart, Be Green!”, coordonat de Școala Gimnazială „Vasile Conta” din Iași, a promovat educația pentru mediu și responsabilitatea civică în rândul elevilor. Prin activități creative și practice, elevii au dobândit competențe verzi și au fost inspirați să devină cetățeni activi în lupta împotriva schimbărilor climatice.
Proiectul „Rangers of Change”, coordonat de Școala Gimnazială nr. 195 din București, a îmbinat în mod inovator învățarea limbilor străine cu educația climatică, sprijinind integrarea refugiaților și dezvoltarea cadrelor didactice. Inițiativa a promovat multilingvismul, incluziunea și cetățenia responsabilă, valorificând identitățile culturale și sociale ale elevilor migranți și refugiați. Participanții au exersat limba engleză și au învățat termeni în greacă, spaniolă, portugheză, lituaniană și ucraineană.
Al treilea proiect, „Green skills, gamification and cross-cultural communication for improved heritage projects”, coordonat de Centrul Cultural Județean Harghita, a oferit instruire și mentorat pentru profesioniști din domeniul patrimoniului și pentru dezvoltatori comunitari din zone rurale. Accentul a fost pus pe sustenabilitate, incluziune, digitalizare și colaborare internațională, fiind elaborate două ghiduri practice care sprijină centrele culturale rurale în conceperea unor proiecte orientate spre viitor, ce valorifică patrimoniul natural și cultural local.
Prin aceste premii, Comisia Europeană oferă recunoaștere cadrelor didactice și instituțiilor care folosesc metode inovatoare, interactive și incluzive, pregătind cursanții de toate vârstele pentru a participa activ la viața publică și pentru a promova valorile Uniunii Europene, precum libertatea, solidaritatea și incluziunea.
Câștigătorii vor avea ocazia de a-și împărtăși bunele practici unui public mai larg, cu ocazia evenimentului „Premiul european pentru predare inovatoare 2025”, care va avea loc în perioada 8-9 decembrie la Bruxelles și online. Proiectele câștigătoare vor fi prezentate pe mai multe platforme: site-ul web al Premiului european pentru predare inovatoare, canalele de comunicare socială Erasmus+, portalul Spațiului european al educației și Platforma europeană pentru educația școlară
Raport Comisia Europeană: O integrare mai bună pe piața muncii a grupurilor subreprezentate poate contribui la atenuarea deficitului de competențe și de forță de muncă
O mai bună integrare pe piața muncii a grupurilor subreprezentate – cum ar fi femeile, persoanele în vârstă, migranții și persoanele cu handicap – poate contribui la atenuarea deficitului de competențe și de forță de muncă și la compensarea schimbărilor demografice care riscă să reducă forța de muncă a UE cu până la 18 milioane până în 2050, transmite Comisia Europeană, într-un comunicat.
Raportul Comisiei din 2025 privind evoluția ocupării forței de muncă și a situației sociale în Europa (ESDE) subliniază că o cincime din populația în vârstă de muncă, aproximativ 51 de milioane de persoane, se află în prezent în afara pieței forței de muncă a UE, marea majoritate fiind femei, persoane cu vârste cuprinse între 55 și 64 de ani, migranți și persoane cu handicap. Facilitarea accesului la piața forței de muncă ar contribui, de asemenea, la atingerea obiectivului UE privind rata de ocupare a forței de muncă de 78 % pentru 2030. În același timp, aceasta ar îmbunătăți coeziunea socială și ar sprijini obiectivul UE de reducere a sărăciei pentru 2030.
„Raportul ESDE din 2025 arată că piața forței de muncă din UE rămâne remarcabil de puternică, ocuparea forței de muncă fiind în creștere, în mare parte datorită unui număr mai mare de femei, persoane în vârstă și migranți care intră pe piața muncii. Acest lucru este încurajator, dar trebuie să facem mai mult pentru a ne asigura că toată lumea poate contribui cu competențele și talentele lor. Prin eliminarea obstacolelor, combaterea stereotipurilor și promovarea egalității de gen, putem aborda deficitul de forță de muncă, ne putem stimula competitivitatea și putem construi o societate mai echitabilă și mai favorabilă incluziunii”, a declarat vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu.
Principalele constatări ale raportului ESDE din 2025
În 2024, UE a creat cu 1,8 milioane de locuri de muncă mai multe decât în anul precedent, ridicând rata de ocupare a forței de muncă la 75,8 %, în timp ce rata șomajului a scăzut la un nou minim istoric de 5,9 %.
Femeile: eliminarea barierelor pentru stimularea egalității și a creșterii economice
- Participarea femeilor pe piața forței de muncă din UE rămâne cu 10 puncte procentuale sub cea a bărbaților, 32 de milioane de femei nefiind încadrate în muncă, în principal din cauza responsabilităților de îngrijire neremunerate, a disponibilității limitate a serviciilor de îngrijire a copiilor și a măsurilor de descurajare a sistemelor de prestații fiscale. Aproximativ 75 % dintre mamele cu copii mici din afara forței de muncă indică sarcinile de îngrijire ca fiind principalul motiv, comparativ cu doar 13 % dintre tați.
- Raportul arată că extinderea serviciilor de îngrijire a copiilor ar putea duce la creșterea ratei de ocupare a femeilor în unele state membre cu până la 30 % și la creșterea PIB-ului UE cu până la 1,7 %.
Persoane cu vârsta de cel puțin 55 de ani: asigurarea unei vieți profesionale mai lungi și mai sănătoase
- În pofida progreselor înregistrate, aproape 20 de milioane de persoane cu vârste cuprinse între 55 și 64 de ani nu fac parte din piața muncii din UE, adesea din cauza normelor privind pensionarea, a problemelor de sănătate sau a flexibilității insuficiente la locul de muncă.
- Raportul subliniază că reformele sistemului de pensii, pensionarea treptată, extinderea îngrijirii pe termen lung, formarea și orientarea profesională pot contribui la menținerea activă a unui număr mai mare de lucrători în vârstă.
Migranți: recunoașterea competențelor de stimulare a integrării
- Peste șapte milioane de migranți din UE sunt în prezent în afara forței de muncă din mai multe motive, inclusiv dificultăți lingvistice, nerecunoașterea calificărilor, discriminare și obstacole administrative. Migranții se confruntă cu cel mai mare risc de sărăcie dintre toate categoriile demografice de forță de muncă (38 %). Cu toate acestea, ele aduc competențe esențiale care pot contribui la abordarea deficitului de forță de muncă în sectoarele cu nevoi acute.
- Raportul arată că stimulentele fiscale bine concepute, împreună cu sprijinul pentru căutarea unui loc de muncă, formarea lingvistică și permisele de muncă mai simple, în special atunci când sunt combinate, pot spori participarea migranților pe piața forței de muncă.
Persoanele cu dizabilități: depășirea stereotipurilor și a provocărilor în materie de accesibilitate
- Din cele 44 de milioane de persoane cu handicap în vârstă de muncă, 56,4 % au lucrat în 2024 – de la 55,6 în 2022 – comparativ cu 84 % dintre persoanele fără handicap. Raportul constată că sistemele de cote, măsurile de combatere a discriminării și plasarea specifică a forței de muncă sunt instrumente eficace pentru integrarea acestora.
- Raportul constată că sistemele de cote, măsurile de combatere a discriminării și plasarea specifică a forței de muncă sunt instrumente eficace pentru integrarea acestora. Strategia UE privind drepturile persoanelor cu handicap 2021-2030 promovează medii de lucru favorabile incluziunii, în timp ce Uniunea competențelor poate sprijini parcursuri incluzive în materie de competențe pentru a contribui la valorificarea potențialului persoanelor cu handicap.
Comisia Europeană lansează o nouă strategie de consolidare a infrastructurilor tehnologice și de cercetare din Europa
Comisia Europeană a lansat strategia europeană privind infrastructurile de cercetare și tehnologie pentru a consolida poziția de lider a Europei în ceea ce privește excelența științifică și inovarea tehnologică. Pentru a rămâne un lider în cursa mondială pentru știință și inovare, Europa trebuie să își consolideze în mod decisiv infrastructurile de cercetare și tehnologie și să le facă și mai integrate și mai accesibile pentru o gamă mai largă de utilizatori, se arată într-un comunicat al Comisiei.
Strategia garantează că oamenii de știință, cercetătorii, inovatorii și industria au acces ușor la instalațiile de vârf ale Europei, la date de înaltă calitate și la servicii adaptate. Scopul său este, de asemenea, de a încuraja cercetătorii și inovatorii de talie mondială să „AlegeEuropa”.
De la laboratoare de vârf și linii de producție pilot până la echipamente de vârf, cum ar fi acceleratoarele de particule și camerele curate, infrastructurile de cercetare de talie mondială din Europa reprezintă coloana vertebrală a ecosistemului european de cercetare și inovare. Acestea sprijină întregul ciclu de inovare, de la cercetarea de frontieră la inovarea pregătită pentru piață, consolidând astfel competitivitatea industrială și suveranitatea tehnologică a Europei.
Strategia propune un set de acțiuni în cinci domenii:
- Consolidarea ecosistemului european al infrastructurilor tehnologice și de cercetare prin creșterea capacităților, mobilizarea investițiilor și o mai bună aliniere a instalațiilor și serviciilor disponibile la nevoile utilizatorilor. Strategia urmărește, de asemenea, să maximizeze potențialul digitalizării și al inteligenței artificiale (IA) în infrastructurile Europei.
- Asigurarea unui acces mai simplu și mai bun la infrastructurile de cercetare și tehnologie urmărește să ofere un continuum de servicii complementare cercetătorilor și întreprinderilor inovatoare, inclusiv întreprinderilor nou-înființate și celor în curs de extindere, în întreaga UE. Acest lucru va sprijini descoperirile științifice și va stimula dezvoltarea, testarea și validarea tehnologiei, accelerând adoptarea inovațiilor de către societate și pregătirea pentru piață a acestora.
- Atragerea și cultivarea talentelor în Europa prin parcursuri profesionale solide în infrastructurile de cercetare și tehnologie, de la tehnicieni la lideri științifici. Aceasta include sprijinirea personalului pentru a dezvolta noi aptitudini și competențe și atragerea de talente din afara Europei, în conformitate cu abordarea „Alege Europa”.
- Îmbunătățirea și simplificarea cadrului de guvernanță pentru infrastructurile de cercetare și tehnologie pentru a sprijini deciziile de investiții pe termen lung și pentru a alinia prioritățile statelor membre ale UE și ale părților interesate. Aceasta include consolidarea coordonării între sursele de finanțare și creșterea impactului investițiilor publice.
- Consolidarea dimensiunii internaționale și a rezilienței infrastructurilor tehnologice și de cercetare prin cooperarea cu partenerii strategici pentru a aborda provocările societale globale. Comisia va colabora cu statele membre pentru a promova integrarea țărilor candidate și asociate în Spațiul european de cercetare. Strategia abordează, de asemenea, gestionarea riscurilor pentru infrastructuri, în special cele legate de accesul la date și instalații critice, promovând suveranitatea UE în domeniul tehnologiilor critice.
„O abordare europeană ambițioasă și coordonată a infrastructurilor de cercetare și tehnologie este esențială pentru ca noi să rămânem un lider mondial în domeniul excelenței științifice și al inovării tehnologice. Prin noua noastră strategie, ne vom asigura că oamenii de știință, cercetătorii și inovatorii din întreaga Europă, inclusiv întreprinderile nou-înființate și întreprinderile în curs de extindere, au acces ușor la instalații de ultimă generație și la servicii adaptate pentru a-și dezvolta și testa produsele și serviciile”, a declarat Ekaterina Zaharieva, comisarul european pentru cercetare.
Importanța infrastructurilor de cercetare și tehnologie a fost subliniată atât în raportul Draghi privind „Viitorulcompetitivității UE”,cât și în raportul „Aliniere,acțiune accelerată”al Grupului de experți al Comisiei privind evaluarea intermediară a programului Orizont Europa. Aceste infrastructuri vor fi esențiale pentru „a cincea libertate”, libera circulație a cercetării, inovării și cunoașterii, care stă la baza întregului ecosistem de cercetare și inovare (C&I). Realizarea acestui obiectiv necesită investiții sporite pentru construirea, modernizarea și exploatarea acestor infrastructuri pentru a consolida competitivitatea și poziția de lider a UE în domeniul științei de frontieră.
Strategia se corelează cu inițiativele UE de consolidare a cercetării, inovării și competitivității și le sprijină, cum ar fi Strategia UE privind întreprinderile nou-înființate și extinderea acestora și viitoarea strategie privind IA în domeniul științei, Actul european privind inovarea și Actul privind Spațiul european de cercetare.
UE va înăspri normele de eliberare a vizelor pentru cetățeni ruși, după ani de presiuni din partea unor țări estice
UE se pregătește să-și înăsprească poziția privind eliberarea vizelor pentru cetățenii ruși, după ani de presiuni din partea țărilor membre situate de-a lungul frontierei sale estice.
Un oficial al Comisiei Europene a declarat pentru Politico că noile orientări pentru țările din bloc, care vor fi publicate la sfârșitul anului, vor recomanda restricții mai severe privind eliberarea vizelor pentru ruși și cetățenii altor țări ostile.
Doi diplomați europeni din țări vecine cu Rusia au declarat că guvernele lor au făcut presiuni asupra Bruxelles-ului de ani de zile pentru a emite astfel de orientări, unul dintre diplomați descriindu-le ca fiind mult întârziate. Funcționarul Comisiei și diplomații europeni au beneficiat de anonimat, deoarece nu erau autorizați să discute public acest dosar sensibil.
UE a anulat deja acordul de facilitare a vizelor cu Rusia în septembrie 2022, după ce Moscova a lansat invazia pe scară largă împotriva Ucrainei, ceea ce a făcut ca procesul de solicitare a vizelor să devină mai costisitor și mai dificil.
Însă acordarea vizelor rămâne în responsabilitatea fiecărei țări membre, ceea ce înseamnă că Comisia Europeană nu poate impune o interdicție generală asupra intrării rușilor în blocul european.
Prin urmare, politicile naționale variază foarte mult, unele țări, precum Polonia, Cehia, Finlanda, Letonia, Estonia și Lituania, blocând sau limitând sever solicitările de vize din partea rușilor, cu excepția unor cazuri specifice; în timp ce altele, inclusiv Ungaria, Franța, Spania și Italia, acceptă în continuare solicitări de vize din partea rușilor.
În 2024, mai bine de jumătate de milion de ruși au primit vize pentru Spațiul Schengen, potrivit datelor oferite de Comisia Europeană, înregistrându-se o creștere față de 2023, deși încă mult sub nivelurile dinainte de război, când în 2019 au fost eliberate peste 4 milioane de vize.
Strategia viitoare a Comisiei la nivelul întregului bloc, care urmează să fie publicată în decembrie, nu va impune norme obligatorii, ci va stabili mai degrabă recomandări comune, inclusiv criterii mai stricte pentru rușii care intră în bloc, potrivit oficialului Comisiei.
Conform unei solicitări de documente din partea Bruxelles-ului, planul se va „concentra parțial pe abordarea provocărilor emergente, în special a celor legate de riscurile de securitate”.
Liniile directoare preconizate, care sunt încă în discuție, sunt separate de orice potențială interdicție de acordare a vizelor luată în considerare ca parte a următorului pachet de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei.
Citiți și: Germania dorește ca reguli mai stricte de eliberare a vizelor Schengen pentru cetățeni ruși să fie incluse în noul pachet european de măsuri punitive contra Moscovei
Letonia a suspendat acordarea vizelor turistice pentru cetățenii ruși în urmă cu trei ani. Întrebată despre noile linii directoare ale UE, ministrul de externe al Letoniei, Baiba Braze, a subliniat necesitatea de a „asigura o abordare unitară și coerentă în întreaga UE” în ceea ce privește eliberarea vizelor pentru cetățenii ruși.
