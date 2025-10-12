Trenul “Prietenia”, care leagă Kievul de București prin R. Moldova, a fost inaugurat. Oana Țoiu: Marcăm un nou pas în conectivitatea dintre cele trei țări

România, Ucraina și Republica Moldova au inaugurat vineri prima legătură feroviară directă dintre Kiev și București, un tren numit simbolic „Prietenia”, care marchează un nou pas în cooperarea regională și în consolidarea conectivității dintre cele trei țări.

Ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu, a salutat evenimentul, subliniind că noua rută reprezintă „un pas concret spre o normalitate pentru vremuri de pace la care aspirăm și pentru care lucrăm împreună cu Andrii Sybiha și Mihai Popșoi”, omologii din Ucraina și Republica Moldova.

Trenul „Prietenia” leagă Kievul de București prin Republica Moldova și oferă o alternativă sigură de transport într-un context în care legăturile aeriene cu capitala ucraineană sunt suspendate din cauza războiului, iar rutele rutiere sunt afectate de restricții și riscuri ridicate.

„Acest tren direct este un nou pas important pentru România, Ucraina și Republica Moldova, aflate într-un parteneriat regional special, și va ajuta la creșterea conectivității și mobilității cetățenilor din toate cele trei state”, a declarat Oana Țoiu.

Șefa diplomației române a adresat și un mesaj de recunoștință lucrătorilor de la căile ferate din România, Republica Moldova și Ucraina, care au contribuit la realizarea proiectului. „Nu vreau să închei fără un cuvânt de mulțumire pentru lucrătorii de la căile ferate române, moldovenești și ucrainene care fac posibilă această legătură”, a transmis ministrul.

Oana Țoiu a amintit, de asemenea, importanța activității companiei feroviare ucrainene Ukrzaliznytsia, care, „în ciuda războiului, reușește să țină în viață un serviciu esențial”, un exemplu de reziliență și cooperare în regiune.

Și ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, a afirmat, într-o postare pe platforma X, că această rută, numită “Prietenia”, unește oameni care împărtășesc o viziune comună asupra unei Europe puternice, pașnice și unite.

“Astăzi, în pofida unei alte nopți de atacuri masive ale Rusiei împotriva Ucrainei, împreună cu Oana Țoiu și Mihai Popșoi, marcăm un pas important în consolidarea parteneriatului special dintre Ucraina, România și Republica Moldova: trenul direct Kiev – București și-a început circulația”, a declarat oficialul ucrainean pe rețelele sale sociale.