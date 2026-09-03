”Tribuna politică de la Bruxelles trebuie folosită pentru binele țării”, subliniază Gabriela Firea în contextul demersului Renew Europe privind România

Eurodeputatul Gabriel Firea critică cu fermitate demersul grupului Renew Europe pentru promovarea unei rezoluții în Legislativul European privind situația statului de drept în România, susținând că „tribuna politică de la Bruxelles trebuie folosită pentru binele țării, nu doar pentru a expune ce e rău și pentru a spăla rufele politice”.

„În plus, la inițiativa RENEW – USR, au încercat să introducă la vot în Parlamentul European o rezoluție de condamnare a încălcării statului de drept de către România. Practic, să sancționeze țara noastră, până la oprirea tuturor fondurilor europene – un dezastru economic în România”, a precizat deputatul european.

Aceasta a anunțat că, în calitate de membru al Parlamentului European, nu va fi niciodată de acord cu demersuri împotriva României: „Sunt sigură că la fel vor face toți colegii mei social-democrați, dar și toți eurodeputații români care înțeleg să facă diferența între un discurs politic și acțiuni împotriva suveranității României.”

„Tribuna politică de la Bruxelles trebuie folosită pentru binele țării, nu doar pentru a expune ce e rău și pentru a spăla rufele politice. Sigur, nu trebuie să ascundem gunoiul sub preș, dar nici să ne ducem acolo pentru a cere pedepse doar pentru că acasă nu ies calculele și negocierile politice”, a mai adăugat europarlamentarul Gabriela Firea.