Trilaterală încordată la summitul G7: Liderii UE cer Marii Britanii să respecte acordul post-Brexit. Boris Johnson vrea un compromis privind Irlanda de Nord

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele Consiliului European, Charles Michel, au atras atenţia Londrei, sâmbătă, că “cele două părţi” trebuie să aplice acordul privind Brexit-ul, în cadrul unei întâlniri cu Boris Johnson pe fondul tensiunilor în legătură cu Irlanda de Nord. De cealaltă parte, premierul britanic le-a cerut liderilor din UE să dea dovadă de “pragmatism” pentru a ajunge la un compromis.

“Acordul din Vinerea Mare și pacea pe insula Irlanda sunt primordiale. Am negociat un protocol care păstrează acest lucru, semnat și ratificat de Regatul Unit și Uniunea Europeană. Ne dorim cele mai bune relații posibile cu Regatul Unit. Ambele părți trebuie să pună în aplicare ceea ce am convenit. Există o unitate totală a UE în această privință”, au scris Charles Michel și Ursula von der Leyen, în mesaje separate, dar identice, pe Twitter.

The Good Friday Agreement & peace on the island of Ireland are paramount.

We negotiated a Protocol that preserves this, signed & ratified by 🇬🇧🇪🇺

We want the best possible relations with the UK.

Both sides must implement what we agreed on.

There is complete EU unity on this. pic.twitter.com/lFSn1qKprC

— Charles Michel (@eucopresident) June 12, 2021