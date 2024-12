Trilaterală Macron-Trump-Zelenski la Elysee: Pacea trebuie să conțină garanții puternice de securitate pentru Ucraina, afirmă liderul ucrainean

Președintele ales al SUA, Donald Trump, președintele francez Emmanuel Macron și liderul Ucrainei, Volodimir Zelenski, au purtat discuții sâmbătă la Paris, reuniți în cadrul unei ceremonii grandioase pentru a marca redeschiderea Catedralei Notre-Dame, Macron convocând reuniunea trilaterală înaintea unui eveniment de seară pe care îl găzduia pentru a sărbători restaurarea catedralei la cinci ani după ce aceasta a fost devastată de un incendiu.

Zelenskiy a declarat că întâlnirea a fost „bună și productivă” și că cei trei bărbați au convenit să continue să lucreze împreună.

“Președintele Trump este, ca întotdeauna, hotărât. Îi mulțumesc”, a scris Zelenski pe platforma de social media X. “Cu toții ne dorim ca acest război să se încheie cât mai curând posibil și într-un mod corect”, a adăugat el.

Discuția s-a axat pe poporul nostru și pe modalitățile de sprijinire a acestuia, pe situația generală și pe stabilirea unei păci echitabile.

“Cu toții ne dorim pacea. Dar este esențial pentru noi, și aceasta este poziția noastră, ca pacea să fie justă pentru noi toți și ca Rusia, Putin sau orice alt agresor să nu aibă posibilitatea de a se întoarce vreodată. Și acesta este cel mai important lucru – doar pace și garanții de securitate, garanții puternice de securitate pentru Ucraina”, a conchis președintele.

Cei trei s-au angajat să continue cooperarea și comunicarea.

I had a good and productive trilateral meeting with President @realDonaldTrump and President @EmmanuelMacron at the Élysée Palace.

President Trump is, as always, resolute. I thank him. I also extend my gratitude to Emmanuel for organizing this important meeting.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 7, 2024