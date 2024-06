Trilaterala România-Polonia-Turcia: Odobescu subliniază miza continuării sprijinului pentru Ucraina și consolidarea apărării NATO pe flancul estic

Următorul secretar general al NATO, Mark Rutte, a afirmat miercuri, drept reacție la numirea sa de către Consiliul Nord-Atlantic, că este recunoscător tuturor aliaților pentru încrederea acordată și a precizat că preluarea acestui rol reprezintă o “responsabilitate pe care nu o tratez cu ușurință”.

“Este o mare onoare să fiu numit secretar general al NATO. Alianța este și va rămâne piatra de temelie a securității noastre colective. Conducerea acestei organizații este o responsabilitate pe care nu o iau cu ușurință. Sunt recunoscător tuturor aliaților pentru încrederea pe care mi-au acordat-o”, a scris Rutte, pe X.

El a indicat că așteaptă cu nerăbdare să preia “funcția cu mare vigoare” în octombrie, ca succesor al lui Jens Stoltenberg, despre care a punctat că “a asigurat NATO o conducere remarcabilă în ultimii 10 ani și pentru care am avut întotdeauna o mare admirație”.

It is a tremendous honour to be appointed Secretary-General of NATO. The Alliance is and will remain the cornerstone of our collective security. Leading this organisation is a responsibility I do not take lightly. I’m grateful to all the Allies for placing their trust in me. I…

— Mark Rutte (@MinPres) June 26, 2024