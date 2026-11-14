Trilaterală Trump- Putin-Xi Jinping: Casa Albă anunță o întâlnire istorică între liderii SUA, Rusiei și Chinei la summitul APEC din Shenzhen

Președinții Statelor Unite, Rusiei și Chinei, Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping, urmează să se întâlnească în marja unui summit organizat săptămâna viitoare în China, a anunțat Casa Albă. Întâlnirea istorică dintre liderii Statelor Unite, Rusiei și Chinei va avea loc în contextul participării lui Trump la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), organizat în orașul Shenzhen, din sudul Chinei, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wales, în fața jurnaliștilor.

„Președintele a precizat clar că, printre alte subiecte, va discuta despre reducerea armamentului nuclear la nivel mondial, a cărui proliferare președintele Trump o consideră extrem de periculoasă”, a afirmat aceasta, potrivit BBC.

Rusia a confirmat întâlnirea, în timp ce China nu a reacționat încă. Un oficial american de rang înalt a declarat pentru Associated Press și Reuters că nu se așteaptă ca discuțiile să se încheie cu un acord, a declarat un oficial american de rang înalt, sub protecția anonimatului, potrivit agențiilor de presă AP și Reuters.

Trump va ajunge la Shenzhen miercuri seara, pentru summitul de două zile la care participă cele 21 de state membre. Joi, el va avea și discuții bilaterale cu Xi Jinping, aceasta fiind a patra întâlnire dintre cei doi lideri de la revenirea președintelui american la Casa Albă, în 2025.

„Președintele Trump își va încheia vizita în China cu o întâlnire trilaterală între președintele Statelor Unite, președintele Republicii Populare Chineze și președintele Federației Ruse”, a declarat Olivia Wales.

Ea a precizat că turneul lui Trump, care va include și participarea la summitul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), organizat marți în Filipine, va „asigura victorii istorice pentru poporul american și va promova interesele Americii în regiunea Indo-Pacific”.

Un tratat privind controlul armamentului nuclear între Statele Unite și Rusia a expirat în februarie, lăsând cele mai mari arsenale nucleare ale lumii fără mecanisme majore de control și marcând, practic, sfârșitul cooperării în domeniul controlului armamentului care a contribuit la soluționarea Războiului Rece.

Organizația Națiunilor Unite a îndemnat ambele părți să convină fără întârziere asupra unui nou cadru de cooperare. Trump a declarat însă că ar putea înlocui acordul cu unul mai bun, care să includă și China, țară care își extinde în prezent arsenalul nuclear.

Xi Jinping i-a primit separat la Beijing pe Vladimir Putin și Donald Trump, la doar câteva zile distanță, la începutul acestui an, în timp ce președintele american și-a găzduit omologul chinez la Washington în septembrie.

Beijingul a devenit un partener comercial esențial pentru Moscova după lansarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în 2022, care a izolat Rusia și a atras sancțiuni occidentale asupra acesteia.

Însă un acord controversat al Statelor Unite pentru importul de motorină rusească, precum și suspendarea sancțiunilor care vizau cei mai mari cumpărători de petrol și gaze din Rusia, inclusiv China, au amplificat luna trecută îngrijorările europene cu privire la apropierea administrației Trump de Kremlin.

Între timp, Trump și Xi au încercat să proiecteze imaginea unor relații mai calde în cadrul summit-urilor de la Beijing și Washington din acest an, deși nu par să fi înregistrat progrese semnificative în dosare esențiale precum comerțul, competiția pentru supremația în domeniul inteligenței artificiale și Taiwanul.

Războiul din Iran a reprezentat, de asemenea, un punct de tensiune, în condițiile în care China este cel mai mare cumpărător de petrol iranian și principalul partener comercial al Teheranului.

Presa de stat chineză a relatat vineri că Xi va participa la discuții „bilaterale” în marja summitului APEC, citând un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, fără să menționeze însă întâlnirea trilaterală.

La începutul acestei luni, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat presei de stat ruse că există „semnale care confirmă disponibilitatea” pentru organizarea unor astfel de discuții în marja summitului.