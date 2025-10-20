Trimisul special al SUA pentru parteneriate globale subliniază într-o întâlnire cu ministrul Finanțelor „oportunitățile economice comune din energie sau în procesul de reconstrucție a Ucrainei”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut o întâlnire cu Paolo Zampolli, trimisul special al lui Donald Trump pentru parteneriate globale, la reședința sa din Washington.

„Un mesaj special pentru România de la unul dintre cei mai apropiați oameni ai preşedintelui Trump, emisarul special pentru parteneriate globale Paolo Zampolli, înregistrat chiar la reşedința sa din Washington DC. Am stabilit cu ocazia acestei vizite în Statele Unite o relație de caldă prietenie cu Paolo, care subliniază în acest mesaj că suntem cel mai important aliat din regiune în NATO, dar şi oportunitățile economice comune din energie sau în procesul de reconstrucție a Ucrainei”, a menționat Nazare într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook, însoți de un clip video în care se poate observa că cei doi oficiali discută despre reconstrucția Ucrainei și despre dimensiunea energetică a Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite.

„Sunteți cel mai important aliat NATO al nostru și avem cele mai mari inițiative NATO împreună. Sunteți amplasați într-o zonă extrem de importantă, mai ales pentru orice proces de pace care va fi realizat. Președintele nostru (n.r. Donald Trump) a făcut pace în Orientul Mijlociu. Este incredibil. Acum, în curând, va face pace între Ucraina și Rusia și apoi, știți, din partea europeană, va exista acest mecanism de protecție pentru Ucraina și vecinii săi”, se poate auzi spunând Paolo Zampolli.

Minitrul Finanțelor intervine pentru a reliefa rolul esențial pe care România dorește să îl joace în acest proces de reconstrucție, fiind conștientă de opotunitățile multiple și de potențialul său.

Emisarul președintelui SUA pentru parteneriate globale îl întrerupe ca să arate oportunitățile din sectorul energetic.

„Mai mult decât atât, în domeniul energiei. Aveți o energie bună și ne place tipul vostru de energie”, spune Paolo Zampolli.

În încheiere, ministrul Finanțelor l-a invitat pe oficialul american să efectueze o vizită în România.

Alexandru Nazare a efectuat în perioada 14-18 octombrie o vizită în Statele Unite, unde a participat la reuniunea anuală a Fondului Monetar Internațional (FMI) și a Grupului Băncii Mondiale.

Călătoria i-a oferit prilejul de a consolida relațiile cu partenerii internaționali și să transmită partenerilor americani perspectivele privind evoluțiile economice ale României.

