Trimisul special al SUA pentru parteneriate globale subliniază într-o întâlnire cu ministrul Finanțelor „oportunitățile economice comune din energie sau în procesul de reconstrucție a Ucrainei”
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut o întâlnire cu Paolo Zampolli, trimisul special al lui Donald Trump pentru parteneriate globale, la reședința sa din Washington.
„Un mesaj special pentru România de la unul dintre cei mai apropiați oameni ai preşedintelui Trump, emisarul special pentru parteneriate globale Paolo Zampolli, înregistrat chiar la reşedința sa din Washington DC. Am stabilit cu ocazia acestei vizite în Statele Unite o relație de caldă prietenie cu Paolo, care subliniază în acest mesaj că suntem cel mai important aliat din regiune în NATO, dar şi oportunitățile economice comune din energie sau în procesul de reconstrucție a Ucrainei”, a menționat Nazare într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook, însoți de un clip video în care se poate observa că cei doi oficiali discută despre reconstrucția Ucrainei și despre dimensiunea energetică a Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite.
„Sunteți cel mai important aliat NATO al nostru și avem cele mai mari inițiative NATO împreună. Sunteți amplasați într-o zonă extrem de importantă, mai ales pentru orice proces de pace care va fi realizat. Președintele nostru (n.r. Donald Trump) a făcut pace în Orientul Mijlociu. Este incredibil. Acum, în curând, va face pace între Ucraina și Rusia și apoi, știți, din partea europeană, va exista acest mecanism de protecție pentru Ucraina și vecinii săi”, se poate auzi spunând Paolo Zampolli.
Minitrul Finanțelor intervine pentru a reliefa rolul esențial pe care România dorește să îl joace în acest proces de reconstrucție, fiind conștientă de opotunitățile multiple și de potențialul său.
Emisarul președintelui SUA pentru parteneriate globale îl întrerupe ca să arate oportunitățile din sectorul energetic.
„Mai mult decât atât, în domeniul energiei. Aveți o energie bună și ne place tipul vostru de energie”, spune Paolo Zampolli.
În încheiere, ministrul Finanțelor l-a invitat pe oficialul american să efectueze o vizită în România.
Alexandru Nazare a efectuat în perioada 14-18 octombrie o vizită în Statele Unite, unde a participat la reuniunea anuală a Fondului Monetar Internațional (FMI) și a Grupului Băncii Mondiale.
Călătoria i-a oferit prilejul de a consolida relațiile cu partenerii internaționali și să transmită partenerilor americani perspectivele privind evoluțiile economice ale României.
NoBoCap Community Summit 2025: ICI București, implicat în discuțiile privind armonizarea cerințelor europene pentru dispozitive medicale inteligente
ICI București a participat la NoBoCap Community Summit 2025, care a avut în vedere crearea unui cadru de dialog pentru a sprijini dezvoltatorii și IMM-urile din domeniul MedTech și AI. Sub tema „Bringing Together Europe to Unlock Medical Device Regulations & the AI Act for Innovators and SMEs in Europe”, summitul a analizat modul în care reglementările europene pot deveni mai accesibile pentru companiile inovatoare.
Evenimentul a reunit reprezentanți ai Comisiei Europene, ai autorităților de reglementare, clustere și huburi de inovare din întreaga Europă.
Invitat de clusterul ROHEALTH – The Health and Bioeconomy Cluster în calitate de membru al acestei comunități, ICI București a participat la summit, contribuind la discuțiile privind armonizarea cerințelor europene pentru dispozitive medicale inteligente. Prin această participare, institutul își consolidează rolul în rețeaua europeană de inovare în sănătate și sprijină dezvoltarea unor politici care să accelereze adoptarea tehnologiilor emergente în sistemul medical.
NoBoCap (Notified Bodies and Competent Authorities Partnership) este o inițiativă europeană care reunește huburi de inovare, IMM-uri și autorități de reglementare, cu scopul de a sprijini accesul rapid al inovațiilor medicale pe piața europeană. În cadrul acestui proiect, sunt dezvoltate programe de training și certificare destinate specialiștilor din domeniul sănătății digitale, pentru a facilita înțelegerea și aplicarea corectă a reglementărilor europene MDR/IVDR și AI Act. În acest context, cercetători din cadrul ICI București participă activ la sesiunile de formare și procesul de certificare, dobândind competențe esențiale pentru implementarea cadrului legislativ european în proiectele naționale și internaționale.
Evenimentul de anul acesta a fost organizat de consorțiul format din RoHealth, TUDublin, Ghent University, HBio, iVita, AltFactor și EU4HealthSolutions.
COMISIA EUROPEANA
Comisarul european pentru afaceri interne și migrație, vizită oficială la București: Avem multe de învățat de la România, care protejează cu succes frontierele externe și contracarează amenințările hibride din partea Rusiei
Comisarul european pentru afaceri interne și migrațiune, Magnus Brunner, se va afla, luni, 20 octombrie, într-o vizită oficială la București, unde se va întâlni cu președintele României, Nicușor Dan, prim-ministrul României, Ilie Bolojan, viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, și reprezentanți ai comisiilor pentru afaceri europene și apărare din cadrul Camerei Deputaților și Senatului României, informează Comisia Europeană.
Vizita are loc în contextul în care Comisia își intensifică sprijinul prin intermediul strategiei europene de securitate internă, ProtectEU, pentru combaterea traficului de persoane, a criminalității organizate, protecția infrastructurii critice și a dimensiunii online a criminalității.
Comisarul Brunner vizitează România pentru a se implica direct în provocările de securitate cu care se confruntă România. România este un pilon cheie al arhitecturii de securitate europeană.
„Avem multe de învățat de la România, care protejează cu succes frontierele externe și contracarează amenințările hibride din partea Rusiei, inclusiv campaniile de dezinformare și incursiunile cu drone”, a transmis oficialul.
Ca răspuns, Comisia va lansa Scutul european al Democrației anul acesta și Inițiativa europeană de apărare împotriva dronelor anul viitor. Comisia pune la dispoziție încă 250 de milioane de euro pentru drone civile și pentru capabilități de contracarare a dronelor.
Oana Țoiu participă luni la reuniunea miniștrilor de externe din UE; Agresiunea Rusiei asupra Ucrainei, situația din Orientul Mijlociu și relațiile UE cu regiunea Indo-Pacific, pe agendă
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, va participa luni la reuniunea șefilor diplomațiilor din statele membre ale Uniunii Europene, care se va desfășura la Luxemburg, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe.
Pe agenda Consiliului Afaceri Externe (CAE) se vor afla subiecte majore de actualitate, între care agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, situația din Orientul Mijlociu și relațiile Uniunii Europene cu regiunea Indo-Pacific, a informat MAE.
„La secțiunea Afaceri curente, vor fi abordate evoluțiile recente din Republica Moldova, situația din Georgia și evoluțiile din Sudan. În marja reuniunii CAE, va avea loc și o întâlnire informală pe tema metodelor de lucru, cu scopul de a întări prezența UE în plan global, printr-un proces decizional mai eficient”, a precizat ministerul.
Potrivit sursei citate, șefa diplomației române va participa, de asemenea, la Reuniunea ministerială privind securitatea și conectivitatea interregională, care va avea ca temă principală cooperarea în regiunea Mării Negre.
