Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, în Rusia pentru a discuta cu Vladimir Putin despre războiul din Ucraina

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a sosit la Sankt Petersburg pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin, în urma unor discuții pe care secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, le-a descris drept „pozitive” cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează Euronews și Politico Europe.

Vizita are loc pe fondul eforturilor de a atenua tensiunile dintre președintele SUA, Donald Trump, și Zelenski, legate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

După discuțiile cu Witkoff de la Oslo, Zelenski a mulțumit marți Washingtonului pentru reluarea schimbului de informații privind atacurile rusești.

„Suntem recunoscători că serviciile de informații funcționează”, a declarat Zelenski reporterilor de la Oslo, descriind avertismentele timpurii ca fiind „foarte, foarte importante pentru poporul nostru, pentru copii, adulți și civili” atunci când rachetele balistice erau pe punctul de a lovi.

Ultimele discuții au avut loc după câteva zile de tensiuni între Kiev și Washington.

Zelenski și Trump au avut o relație instabilă încă de când președintele SUA și-a început al doilea mandat în ianuarie anul trecut, dar aceasta s-a deteriorat și mai mult în ultimele săptămâni, după ce Trump a încheiat un acord privind motorina cu Putin și a criticat impactul atacurilor ucrainene asupra sectorului energetic rus asupra prețurilor globale la combustibil.

„E timpul să se ajungă la un acord”

În cadrul unei declarații susținute marți la Casa Albă, Trump a reiterat apelurile adresate lui Zelenski de a „ajunge la un acord” cu Rusia, pe fondul intensificării atacurilor Moscovei asupra Ucrainei în pragul iernii.

Între timp, Zelenski a acuzat Washingtonul că întârzie livrările de rachete interceptoare deja plătite de țările europene, unele transporturi așteptând, potrivit unor surse, aprobarea SUA.

Președintele ucrainean a insistat, de asemenea, că Kievul trebuie să fie implicat în orice negocieri privind viitorul său.

„Dacă există probleme legate de Ucraina, de viitorul nostru, acestea pot fi acceptabile doar atunci când suntem la masa negocierilor”, a declarat Zelenski marți.