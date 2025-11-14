Triumful pragmatismului asupra principiilor: PPE rupe „cordonul sanitar” al centriștilor și se aliază cu extrema dreaptă în PE pentru a-și impune agenda de reducere a birocrației

Partidul Popular European (PPE), cea mai mare familie politică din Parlamentul European și formațiunea din care provine președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a votat joi alături de grupările de extremă dreapta pentru a aproba relaxarea unor norme de mediu, o premieră care marchează sfârșitul „cordonului sanitar” care izola până acum extrema dreaptă de deciziile politice majore, relatează Politico.

Într-un vot considerat „istoric” de extrema dreaptă, PPE a reușit să treacă atât pachetul de tăieri în legislația verde, cât și un set de modificări care scutesc mai multe companii de la obligațiile de raportare climatică, cu sprijinul grupurilor radicale.

„Interesul general a învins, dar este și rodul prezenței noastre tot mai puternice… aici, concret, în hemiciclu”, a declarat președintele grupului Patrioților, Jordan Bardella (Adunarea Națională, Franța). Negociatoarea principală a grupului pe acest dosar, Pascale Piera, a vorbit despre o „zi istorică”, afirmând că au „distrus majoritatea Ursulei von der Leyen”.

Astfel, PPE, Conservatorii și Reformiștii Europeni, extrema dreaptă din grupurile Patrioții și Europa Națiunilor Suverane au format o majoritate care nu doar relaxează legislația de mediu, dar și rescrie logica tradițională a alianțelor politice de la Bruxelles. Politico notează că acesta este un semnal clar că „centrul nu a rezistat”.

Decizia PPE a generat reacții dure din partea Verzilor, socialiștilor și unei părți a liberalilor. Negociatoarea Verzilor pe dosar, Kira Marie Peter-Hansen, a avertizat că „alianța PPE cu extrema dreaptă nu va face decât să creeze mai multă instabilitate în Europa și să îngreuneze activitatea majorității von der Leyen.” „Votul de astăzi marchează un moment trist pentru valorile noastre europene”, a adăugat ea.

La rândul său, copreședinta Verzilor, Terry Reintke, a deplâns că „este un semnal de rahat pentru majoritățile europene, este un semnal de rahat pentru Europa, este de rahat pentru lupta împotriva schimbărilor climatice și împotriva exploatării prin muncă a copiilor… pentru mine este un semnal foarte, foarte prost pentru cooperarea din următorii patru ani.”

Din perspectiva socialiștilor, „PPE este cel care trebuie să dea explicații, pentru că ei sunt cei care se aliniază cu extrema dreaptă și ies de pe platforma pro-europeană”, a spus președinta grupului S&D, Iratxe García.

Politico notează că votul reflectă ascensiunea rapidă a extremei drepte în politica europeană și națională. În Franța, Marea Britanie și chiar Germania, partidele radicale conduc în sondaje. După alegerile europene din 2024, partidele radicale s-au „profesionalizat”, învățând regulile interne ale Parlamentului pentru a-și maximiza influența.

„Extrema dreaptă devine mai inteligentă politic și acum știe să folosească regulile de procedură în avantajul ei”, a spus un oficial european sub anonimat.

În noul context parlamentar, PPE poate trece legislație fie cu dreapta radicală, fie cu centrul și stânga, în funcție de dosar, justificând parteneriatul cu extrema dreaptă prin agenda sa de reducere a birocrației.

„Le-am promis alegătorilor că vom reduce birocrația inutilă și asta vom face. Votul despre asta este”, a spus liderul PPE, Manfred Weber. Purtătorul de cuvânt al PPE, Pedro López de Pablo, a completat: „Politica nu este un joc al etichetelor, trucurilor și aparențelor. Am fost aleși în baza unui program și trebuie să livrăm ceea ce am promis.”

Pentru partenerii centriști, însă, votul ridică semne de întrebare și asupra poziției Ursulei von der Leyen.

„Orice vot în care PPE se aliază cu extrema dreaptă slăbește poziția Ursulei von der Leyen”, a spus Terry Reintke.

Jordan Bardella a prezentat votul de joi drept o lovitură directă la adresa politicilor climatice, care reprezintă un semn distinctiv al mandatelor președintei Comisiei Europene: „O adevărată înfrângere pentru ecologia punitivă și pentru o ideologie a decreșterii care este impusă în mintea multor oameni de la Comisia Europeană, în special de președinta Comisiei”.

Astfel, liberala Valérie Hayer a avertizat-o direct pe președinta Comisiei: „Coaliția dumneavoastră reprezintă stabilitatea politică, iar stabilitatea politică este sursa principală de prosperitate. Ceea ce a făcut grupul dumneavoastră astăzi subminează această stabilitate”.

În lipsa posibilității de alegeri anticipate la nivel european, toate grupurile vor fi obligate să funcționeze în această configurație până în 2029, într-un Parlament în care PPE poate decide, de la caz la caz, dacă guvernează cu centrul sau cu extrema dreaptă.