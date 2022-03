Triunghiul de la Lublin: Premierul Poloniei propune un fond pentru reconstrucția Ucrainei din activele Rusiei și ale oligarhilor ruși

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe şi politica de securitate, Josep Borrell, a pledat luni, la Skopje, pentru „ancorarea fermă” a Balcanilor Occidentali în UE, spunând că Bruxellesul trebuie „să revigoreze” procesul de extindere și să înceapă cât mai curând posibil negocierile oficiale de aderare cu Macedonia de Nord şi Albania.

În cadrul unor întrevederi cu premierul și președintele Macedoniei de Nord, Josep Borrell a denunțat „agresiunea barbară” a lui Vladimir Putin împotriva poporului ucrainean, confirmând că un al patrulea pachet de sancţiuni împotriva Moscovei este pe cale să fie adoptat de Bruxelles, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Josep Borrell efectuează un turneu în Balcanii Occidentali pentru a reafirma angajamentul Bruxelles-ului cu privire la perspectivele europene ale acestei regiuni cu o situaţie fragilă într-un moment în care invazia rusă în Ucraina ameninţă întregul “continent european”. Şeful diplomaţiei europene este aşteptat marţi în Albania, iar miercuri în Bosnia.

„Am avut o întâlnire bună cu prim-ministrul Dimitar Kovachevski. Macedonia de Nord are așteptări clare pentru a începe negocierile cu UE, și pe bună dreptate. Salutăm noul impuls dintre Sofia și Skopje pentru o soluție reciproc acceptabilă. A sosit momentul să rezolvăm problemele bilaterale de lungă durată”, a scris Borrell, pe Twitter.

Good meeting with Prime Minister @DKovachevski. North Macedonia has clear expectations to start EU negotiations, and rightly so.

Welcome the new impetus between Sofia and Skopje for a mutually acceptable solution.

It is high time to resolve long standing bilateral issues. pic.twitter.com/1FQ12lEK0L

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 14, 2022