INTERNAȚIONAL
Trump a întrerupt întâlnirea cu Zelenski și liderii europeni pentru a-l suna pe Putin. Macron dorește o cvadrilaterală SUA-Ucraina-Rusia-Europa după un summit Trump-Putin-Zelenski
Președintele american Donald Trump și-a întrerupt discuțiile de la Washington cu liderii europeni pentru a-l suna pe președintele rus Vladimir Putin, a relatat luni ziarul german Bild, informație confirmată de diplomați europeni pentru Reuters și AFP, precizează The Guardian.
Bild a transmis că discuțiile urmează să fie reluate după apelul telefonic, despre care Trump a spus inițial că va avea loc după încheierea convorbirilor. Casa Albă a confirmat ulterior că întâlnirea lui Trump cu liderii europeni s-a încheiat.
La Casa Albă, după întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și cel ucrainean Volodimir Zelenski, liderii europeni prezenți la Washington s-au alăturat discuțiilor pentru a contura un posibil acord de pace care să includă garanții de securitate pentru Ucraina, încetarea focului și pregătirea unei întâlniri trilaterale între Trump, Putin și Zelenski, considerată de mulți drept singura cale de a opri războiul și de a construi o arhitectură de securitate în Europa după războiul la scară largă declanșat de Rusia împotriva Ucrainei în urmă cu aproape trei ani și jumătate.
După întâlnirea tête-à-tête dintre Zelenski și Trump în Biroul Oval, la Casa Albă a avut loc o fotografie de familie și o reuniune extinsă cu liderii europeni, menită să contureze următorii pași în privința securității Ucrainei și a păcii pe continent. Liderii europeni, cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer prim-ministrul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte, îl însoțesc pe Volodimir Zelenski la Washington pentru întâlnirea cu Donald Trump, într-un adevărat desant politic european al “Coaliției de Voință” în susținerea Ucrainei și a președintelui său.
În deschiderea reuniunii multilaterale, Donald Trump a declarat că speră ca discuțiile să ducă la un acord de securitate solid pentru Ucraina, capabil să prevină viitoare agresiuni rusești, relatează The Guardian, Deutsche Welle, BBC și Reuters.
„Sunt optimist că, împreună, putem ajunge la un acord care să descurajeze orice agresiune viitoare împotriva Ucrainei”, a spus președintele american, după ce întâlnirea din Biroul Oval cu Zelenski a fost una cordială, amicală și relaxată, într-un contrast puternic cu confruntarea verbală aprinsă de la finele lunii februarie, când biroul președintelui SUA a oferit imaginea unei ambuscade politice la adresa președintelui ucrainean.
„Cred că națiunile europene vor prelua o mare parte din povară, iar noi îi vom ajuta și vom face totul foarte sigur”, a adăugat Trump, după ce intervenția sa a început cu o serie de complimente nemăsurate pentru fiecare lider în parte.
Trump a menționat, de asemenea, că „eventuale schimburi de teritorii vor trebui discutate”, subliniind că întâlnirea cu Zelenski a fost „un succes” și că s-au acoperit „multe aspecte”, presa difuzând mai multe imagini care arătau că în Biroul Oval a fost amplasată o hartă a Ucrainei, cu teritoriile ocupate de Rusia.
„Vrem să oprim uciderile și să rezolvăm această situație”, a mai afirmat liderul de la Casa Albă.
Într-un alt moment al discuțiilor, Trump a spus că după summitul cu Vladimir Putin crede că pacea este „la îndemână”. Potrivit acestuia, într-un „pas semnificativ”, președintele rus ar fi fost de acord ca Rusia să accepte garanții de securitate pentru Ucraina.
La rândul său, Volodimir Zelenski a descris întrevederea cu Trump drept una „constructivă, specifică”, pe care a numit-o „o conversație foarte bună”.
„Securitatea Ucrainei depinde de țările europene prezente și de Statele Unite. Este foarte important ca SUA să transmită un semnal atât de puternic și să fie pregătite pentru garanții de securitate”, a spus președintele ucrainean.
În cadrul discuțiilor extinse, cancelarul german Friedrich Merz a pledat pentru încetarea focului. „Ca să fiu sincer, cu toții am vrea să vedem un armistițiu. Acesta ar trebui să intre în vigoare înaintea întâlnirii trilaterale pe care președintele Trump speră să o organizeze între Zelenski și Vladimir Putin. Așadar, să lucrăm la asta și să încercăm să punem presiune pe Rusia”, a afirmat Merz.
Președintele francez Emmanuel Macron și-a început intervenția subliniind că „toată lumea de la această masă este în favoarea păcii”. El a arătat că discuțiile despre garanțiile de securitate privesc „întreaga securitate a continentului european” și a reiterat apelul la un armistițiu „cel puțin pentru a opri uciderile”.
„Cu toții susținem această idee”, a spus Macron, adăugând că garanțiile de securitate ar trebui să însemne „o armată ucraineană puternică pentru anii și deceniile viitoare” și un angajament comun pentru securitate.
Președintele Franței a afirmat că „am lucrat foarte mult în ultimii ani pentru a obține o pace care să fie solidă și de durată”. „De aceea ideea unei întâlniri trilaterale este foarte importantă, pentru că este singura cale de a rezolva problema”, a continuat el, insistând totuși că ar putea avea loc și o întâlnire cvadrilaterală, care să implice și Europa, deoarece în joc este securitatea europeană.
Premierul britanic Keir Starmer a susținut punctul de vedere francez, afirmând că „toți vrem pace” și subliniind că securitatea Ucrainei echivalează cu securitatea Europei. „Vorbim despre securitate, nu doar a Ucrainei, ci și a Europei și a Regatului Unit, motiv pentru care aceasta este o chestiune atât de importantă”, a spus Starmer, adăugând că „o întâlnire trilaterală este următorul pas logic”.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis la rândul său că „trebuie să oprim uciderile” și „distrugerea infrastructurii Ucrainei”. „Este un război teribil”, a spus acesta, mulțumindu-i lui Trump și apreciind că „a deblocat situația”.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat: „Suntem aici pentru a lucra împreună cu dumneavoastră la o pace justă și durabilă pentru Ucraina, pentru a opri uciderile. Fiecare copil trebuie să se întoarcă la familia lui.”
La rândul său, premierul Italiei, Giorgia Meloni, a arătat că prima temă majoră a discuțiilor este legată de garanțiile de securitate, respectiv „cum putem fi siguri că nu se va mai repeta, aceasta fiind condiția prealabilă pentru orice tip de pace”.
Șefa guvernului italian a precizat că meritul pentru impulsionarea negocierilor îi revine președintelui american, în timp ce a evidențiat că unitatea europenilor și curajul poporului ucrainean au fost definitorii pentru a respinge agresiunea rusă în raport cu care trebuie construite garanții de securitate de tipul articolului 5 din Tratatul NATO.
În final, președintele finlandez Alexander Stubb, considerat un lider aflat în grațiile lui Trump, a subliniat simbolismul reuniunii.
„Faptul că ne aflăm astăzi în jurul acestei mese este foarte simbolic, în sensul că este Echipa Europa și Echipa Statele Unite care ajută Ucraina”, a spus liderul țării care a aderat la NATO în 2023, dublând granița Alianței cu Rusia și renunțând la decenii de nealiniere militară ca urmare a invaziei militare a Rusiei în Ucraina.
El a amintit experiența Finlandei din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în relația cu Rusia. „Am găsit o soluție în 1944, și sunt sigur că vom putea găsi o soluție în 2025 pentru a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei și a obține o pace durabilă și justă”, a conchis el.
Problema garanțiilor de securitate pentru Ucraina este în centrul elaborării unui eventual acord de pace, pentru că acestea ar avea drept scop să descurajeze Rusia să atace din nou Ucraina. Trump i-a propus lui Zelenski ca Ucraina să primească garanții de securitate similare celor prevăzute de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, dar fără aderarea formală la NATO, propunere formulată după summitul pe care Trump l-a avut în Alaska cu președintele rus Vladimir Putin vinerea trecută.
INTERNAȚIONAL
Casa Albă, scena unității transatlantice? Elogiați de Trump, liderii europeni au făcut “scut” în jurul lui Zelenski, pledând pentru garanții de securitate, un armistițiu și o trilaterală Trump-Putin-Zelenski
La Casa Albă, după întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și cel ucrainean Volodimir Zelenski, liderii europeni prezenți la Washington s-au alăturat discuțiilor pentru a contura un posibil acord de pace care să includă garanții de securitate pentru Ucraina, încetarea focului și pregătirea unei întâlniri trilaterale între Trump, Putin și Zelenski, considerată de mulți drept singura cale de a opri războiul și de a construi o arhitectură de securitate în Europa după războiul la scară largă declanșat de Rusia împotriva Ucrainei în urmă cu aproape trei ani și jumătate.
După întâlnirea tête-à-tête dintre Zelenski și Trump în Biroul Oval, la Casa Albă a avut loc o fotografie de familie și o reuniune extinsă cu liderii europeni, menită să contureze următorii pași în privința securității Ucrainei și a păcii pe continent. Liderii europeni, cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer prim-ministrul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte, îl însoțesc pe Volodimir Zelenski la Washington pentru întâlnirea cu Donald Trump, într-un adevărat desant politic european al “Coaliției de Voință” în susținerea Ucrainei și a președintelui său.
În deschiderea reuniunii multilaterale, Donald Trump a declarat că speră ca discuțiile să ducă la un acord de securitate solid pentru Ucraina, capabil să prevină viitoare agresiuni rusești, relatează The Guardian, Deutsche Welle, BBC și Reuters.
„Sunt optimist că, împreună, putem ajunge la un acord care să descurajeze orice agresiune viitoare împotriva Ucrainei”, a spus președintele american, după ce întâlnirea din Biroul Oval cu Zelenski a fost una cordială, amicală și relaxată, într-un contrast puternic cu confruntarea verbală aprinsă de la finele lunii februarie, când biroul președintelui SUA a oferit imaginea unei ambuscade politice la adresa președintelui ucrainean.
„Cred că națiunile europene vor prelua o mare parte din povară, iar noi îi vom ajuta și vom face totul foarte sigur”, a adăugat Trump, după ce intervenția sa a început cu o serie de complimente nemăsurate pentru fiecare lider în parte.
Trump a menționat, de asemenea, că „eventuale schimburi de teritorii vor trebui discutate”, subliniind că întâlnirea cu Zelenski a fost „un succes” și că s-au acoperit „multe aspecte”, presa difuzând mai multe imagini care arătau că în Biroul Oval a fost amplasată o hartă a Ucrainei, cu teritoriile ocupate de Rusia.
„Vrem să oprim uciderile și să rezolvăm această situație”, a mai afirmat liderul de la Casa Albă.
Într-un alt moment al discuțiilor, Trump a spus că după summitul cu Vladimir Putin crede că pacea este „la îndemână”. Potrivit acestuia, într-un „pas semnificativ”, președintele rus ar fi fost de acord ca Rusia să accepte garanții de securitate pentru Ucraina.
La rândul său, Volodimir Zelenski a descris întrevederea cu Trump drept una „constructivă, specifică”, pe care a numit-o „o conversație foarte bună”.
„Securitatea Ucrainei depinde de țările europene prezente și de Statele Unite. Este foarte important ca SUA să transmită un semnal atât de puternic și să fie pregătite pentru garanții de securitate”, a spus președintele ucrainean.
În cadrul discuțiilor extinse, cancelarul german Friedrich Merz a pledat pentru încetarea focului. „Ca să fiu sincer, cu toții am vrea să vedem un armistițiu. Acesta ar trebui să intre în vigoare înaintea întâlnirii trilaterale pe care președintele Trump speră să o organizeze între Zelenski și Vladimir Putin. Așadar, să lucrăm la asta și să încercăm să punem presiune pe Rusia”, a afirmat Merz.
Președintele francez Emmanuel Macron și-a început intervenția subliniind că „toată lumea de la această masă este în favoarea păcii”. El a arătat că discuțiile despre garanțiile de securitate privesc „întreaga securitate a continentului european” și a reiterat apelul la un armistițiu „cel puțin pentru a opri uciderile”.
„Cu toții susținem această idee”, a spus Macron, adăugând că garanțiile de securitate ar trebui să însemne „o armată ucraineană puternică pentru anii și deceniile viitoare” și un angajament comun pentru securitate.
Președintele Franței a afirmat că „am lucrat foarte mult în ultimii ani pentru a obține o pace care să fie solidă și de durată”. „De aceea ideea unei întâlniri trilaterale este foarte importantă, pentru că este singura cale de a rezolva problema”, a continuat el, insistând totuși că ar putea avea loc și o întâlnire cvadrilaterală, care să implice și Europa, deoarece în joc este securitatea europeană.
Premierul britanic Keir Starmer a susținut punctul de vedere francez, afirmând că „toți vrem pace” și subliniind că securitatea Ucrainei echivalează cu securitatea Europei. „Vorbim despre securitate, nu doar a Ucrainei, ci și a Europei și a Regatului Unit, motiv pentru care aceasta este o chestiune atât de importantă”, a spus Starmer, adăugând că „o întâlnire trilaterală este următorul pas logic”.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis la rândul său că „trebuie să oprim uciderile” și „distrugerea infrastructurii Ucrainei”. „Este un război teribil”, a spus acesta, mulțumindu-i lui Trump și apreciind că „a deblocat situația”.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat: „Suntem aici pentru a lucra împreună cu dumneavoastră la o pace justă și durabilă pentru Ucraina, pentru a opri uciderile. Fiecare copil trebuie să se întoarcă la familia lui.”
La rândul său, premierul Italiei, Giorgia Meloni, a arătat că prima temă majoră a discuțiilor este legată de garanțiile de securitate, respectiv „cum putem fi siguri că nu se va mai repeta, aceasta fiind condiția prealabilă pentru orice tip de pace”.
Șefa guvernului italian a precizat că meritul pentru impulsionarea negocierilor îi revine președintelui american, în timp ce a evidențiat că unitatea europenilor și curajul poporului ucrainean au fost definitorii pentru a respinge agresiunea rusă în raport cu care trebuie construite garanții de securitate de tipul articolului 5 din Tratatul NATO.
În final, președintele finlandez Alexander Stubb, considerat un lider aflat în grațiile lui Trump, a subliniat simbolismul reuniunii.
„Faptul că ne aflăm astăzi în jurul acestei mese este foarte simbolic, în sensul că este Echipa Europa și Echipa Statele Unite care ajută Ucraina”, a spus liderul țării care a aderat la NATO în 2023, dublând granița Alianței cu Rusia și renunțând la decenii de nealiniere militară ca urmare a invaziei militare a Rusiei în Ucraina.
El a amintit experiența Finlandei din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în relația cu Rusia. „Am găsit o soluție în 1944, și sunt sigur că vom putea găsi o soluție în 2025 pentru a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei și a obține o pace durabilă și justă”, a conchis el.
Problema garanțiilor de securitate pentru Ucraina este în centrul elaborării unui eventual acord de pace, pentru că acestea ar avea drept scop să descurajeze Rusia să atace din nou Ucraina. Trump i-a propus lui Zelenski ca Ucraina să primească garanții de securitate similare celor prevăzute de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, dar fără aderarea formală la NATO, propunere formulată după summitul pe care Trump l-a avut în Alaska cu președintele rus Vladimir Putin vinerea trecută.
INTERNAȚIONAL
Zelenski, pregătit la Washington de lideri europeni pentru întâlnirea cu Trump: Ucraina este pregătită pentru o nouă arhitectură de securitate. Avem nevoie de pace
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, înaintea întrevederii sale cu președintele american Donald Trump, că obiectivul central al discuțiilor de la Washington este obținerea unei păci „sigure și durabile” pentru Ucraina și pentru întreaga Europă.
În capitala americană, Zelenski a avut consultări cu liderii Finlandei, Regatului Unit, Italiei, Comisiei Europene și cu secretarul general al NATO, pentru a-și coordona pozițiile înaintea întrevederii cu Donald Trump.
„Obiectivul nostru principal este o pace sigură și durabilă pentru Ucraina și pentru întreaga Europă. Și este important ca dinamica tuturor întâlnirilor noastre să conducă exact la acest rezultat. Înțelegem că nu ar trebui să ne așteptăm ca Putin să renunțe de bunăvoie la agresiune și la noile încercări de cucerire. De aceea, presiunea trebuie să funcționeze și trebuie să fie o presiune comună – din partea Statelor Unite și a Europei, precum și din partea tuturor celor din lume care respectă dreptul la viață și ordinea internațională”, a transmis liderul ucrainean pe rețelele sociale.
Our main goal is a reliable and lasting peace for Ukraine and for the whole of Europe. And it is important that the momentum of all our meetings lead to precisely this result. We understand that we shouldn’t expect Putin to voluntarily abandon aggression and new attempts at… pic.twitter.com/lSlBPJNKZo
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025
Zelenski a subliniat că încetarea atacurilor și protejarea vieților nevinovaților sunt priorități imediate, mulțumind partenerilor internaționali care sprijină aceste obiective.
„Trebuie să oprim crimele, și le mulțumesc partenerilor noștri care lucrează în această direcție și, în cele din urmă, pentru o pace sigură și demnă”, a adăugat el.
„Ucraina este pregătită pentru o adevărată încetare a focului și pentru stabilirea unei noi arhitecturi de securitate. Avem nevoie de pace”, a insistat președintele ucrainean.
Liderii europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, îl însoțesc pe Volodimir Zelenski la Washington pentru întâlnirea cu Donald Trump. La Casa Albă vor fi prezenți și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte.
Decizia a venit pe fondul presiunilor președintelui american ca Ucraina să accepte o pace rapidă, după summitul pe care l-a avut vineri cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska.
Înainte de vizita la Casa Albă, cei trei lideri amintiți au găzduit o reuniune a aliaților pentru a consolida poziția lui Zelenski, cu scopul de a obține „garanții de securitate solide pentru Ucraina, care să includă un rol activ al Statelor Unite”.
Citiți și Deși “onorat” să-i găzduiască pe liderii europeni, Trump pune presiune pe Zelenski și sugerează că Ucraina nu va recupera Crimeea pierdută în timpul lui Obama și nu va intra în NATO
Problema garanțiilor de securitate pentru Ucraina este în centrul elaborării unui eventual acord de pace, pentru că acestea ar avea drept scop să descurajeze Rusia să atace din nou Ucraina. Trump i-a propus lui Zelenski ca Ucraina să primească garanții de securitate similare celor prevăzute de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, dar fără aderarea formală la NATO, propunere formulată după summitul pe care Trump l-a avut în Alaska cu președintele rus Vladimir Putin.
După ce a sosit la Washington în urmă cu câteva ore, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a mulțumit lui Donald Trump, într-o postare pe platforma X, pentru invitația la Casa Albă. Liderul de la Kiev s-a declarat încrezător în garanțiile de securitate pentru Ucraina și a subliniat importanța unei păci durabile.
Anunțul Statelor Unite privind acordarea de „garanții de securitate” Ucrainei pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia este o decizie „istorică” , a apreciat duminică Zelenski, cu o zi înaintea întrevederii sale cu președintele Donald Trump la Washington.
INTERNAȚIONAL
Zelenski avertizează că Rusia atacă în mod „cinic” Ucraina pentru a „umili eforturile diplomatice”: „Putin comite crime demonstrative pentru a menține presiunea asupra Europei”
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Rusia a lansat un atac „cinic” împotriva Ucrainei, cu scopul de a menține presiunea asupra Kievului și Europei și de a „umili” eforturile diplomatice.
„Acesta a fost un atac demonstrativ și cinic din partea Rusiei. Ei sunt conștienți că astăzi are loc la Washington o întâlnire care va aborda sfârșitul războiului. Vom purta o discuție cu președintele Trump despre probleme cheie. Alături de Ucraina, la discuție vor participa liderii Regatului Unit, Franței, Germaniei, Italiei, Finlandei, Uniunii Europene și NATO”, a scris Zelenski, pe X.
This was a demonstrative and cynical Russian strike. They are aware that a meeting is taking place today in Washington that will address the end of the war.
We will have a discussion with President Trump about key issues. Along with Ukraine, the leaders of the United Kingdom,… pic.twitter.com/p62L8tAKx5
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025
Președintele ucrainean a subliniat contrastul dintre dorința comunității internaționale pentru pace și acțiunile Moscovei, afirmând: „Toată lumea caută pacea demnă și securitatea adevărată. Și chiar în acest moment, rușii atacă Harkov, Zaporojie, regiunea Sumi și Odesa, distrugând clădiri rezidențiale și infrastructura noastră civilă.”
„Până în prezent, șapte persoane au fost ucise în urma atacului cu drone din Harkov. În Zaporojie, atacurile cu rachete au rănit 20 de persoane și au ucis trei. De asemenea, a avut loc un atac deliberat al Rusiei asupra unei instalații energetice din Odesa, deținută de o companie azeră, ceea ce înseamnă că a fost un atac nu numai asupra noastră, ci și asupra relațiilor noastre și a securității energetice”, a explicat Zelenski.
În final, Volodimir Zelenski a avertizat că mașina de război a Rusiei continuă să distrugă vieți, în pofida tuturor.
„Putin va comite crime demonstrative pentru a menține presiunea asupra Ucrainei și Europei, precum și pentru a umili eforturile diplomatice. Tocmai de aceea solicităm ajutor pentru a pune capăt crimelor. De aceea sunt necesare garanții de securitate fiabile. De aceea Rusia nu ar trebui să fie recompensată pentru participarea sa la acest război. Războiul trebuie să ia sfârșit. Și Moscova este cea care trebuie să audă cuvântul: Stop”, a subliniat președintele ucrainean.
După ce a sosit la Washington în urmă cu câteva ore, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a mulțumit lui Donald Trump, într-o postare pe platforma X, pentru invitația la Casa Albă. Liderul de la Kiev s-a declarat încrezător în garanțiile de securitate pentru Ucraina și a subliniat importanța unei păci durabile.
Anunțul Statelor Unite privind acordarea de „garanții de securitate” Ucrainei pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia este o decizie „istorică” , a apreciat duminică Zelenski, cu o zi înaintea întrevederii sale cu președintele Donald Trump la Washington.
Liderii europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, au anunțat că îl vor însoți pe Volodimir Zelenski la Washington pentru întâlnirea cu Donald Trump. La Casa Albă vor fi prezenți și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Trump a întrerupt întâlnirea cu Zelenski și liderii europeni pentru a-l suna pe Putin. Macron dorește o cvadrilaterală SUA-Ucraina-Rusia-Europa după un summit Trump-Putin-Zelenski
Casa Albă, scena unității transatlantice? Elogiați de Trump, liderii europeni au făcut “scut” în jurul lui Zelenski, pledând pentru garanții de securitate, un armistițiu și o trilaterală Trump-Putin-Zelenski
Zelenski, pregătit la Washington de lideri europeni pentru întâlnirea cu Trump: Ucraina este pregătită pentru o nouă arhitectură de securitate. Avem nevoie de pace
Ilie Bolojan: Investițiile din PNRR vor continua într-o manieră planificată pentru a finanța proiectele care vor fi finalizate până la sfârșitul lunii august 2026
Șefa diplomației române, discuție telefonică cu șefa diplomației UE: Liderii celor 27 de state membre UE se reunesc marți în videoconferință după întâlnirea dintre Trump, Zelenski și lideri europeni
Eurodeputatul Mircea Hava cere Guvernului o listă clară privind soarta proiectelor din PNRR: România a ratat poate cea mai mare oportunitate de dezvoltare din ultimele decenii
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Dragoș Pîslaru: Colaborarea MIPE-ROREG, esențială în gestionarea eficientă a fondurilor europene și naționale
Zelenski avertizează că Rusia atacă în mod „cinic” Ucraina pentru a „umili eforturile diplomatice”: „Putin comite crime demonstrative pentru a menține presiunea asupra Europei”
Vicepreședintele CNA: Transpunerea European Media Freedom Act, o garanție că România va beneficia de un mediu media liber, transparent și independent
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
Prin amendamente depuse la raportul privind un plan al UE pentru criza forței de muncă din sănătate, Victor Negrescu insistă ca „sănătatea să rămână o prioritate europeană reală”
Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului împotriva Romilor. Ambasadoarea Germaniei în România: Trăim într-o perioadă de creștere a dezinformării, polarizării. Să ne ridicăm împotriva discriminării
Nicușor Dan: Încrederea oamenilor în statul român vine din încrederea pe care o au în interfața cu care interacționează
Germania sprijină România în eforturile sale de a deveni membru al OCDE, subliniază ministrul german al Mediului, Carsten Schneider: Vă vom sta alături
Giorgia Meloni subliniază că nu își poate permite să facă greșeli „într-o lume în care lucrurile se schimbă rapid”, comparând guvernarea țării cu „săritul cu parașuta”: Dacă parașuta nu se deschide, „alți italieni vor suporta consecințele”
Macron: Forța Expediționară Comună Franco-Britanică va fi extinsă la 50.000 de soldați și ar putea fi nucleul acțiunii de stabilizare în Ucraina post-conflict
Trending
- CONSILIUL UE1 week ago
Statele UE dau undă verde celei de-a patra plăți de 3,2 miliarde de euro din cadrul Facilității pentru Ucraina, destinată economiei și administrației publice
- ROMÂNIA6 days ago
Anularea alegerilor prezidențiale din 2024, menționată în raportul Departamentului de Stat al SUA privind situația drepturilor omului în România
- INTERNAȚIONAL7 days ago
Nicușor Dan participă la reuniunea virtuală a Coaliției de Voință pentru Ucraina, inițiată de Germania. Nu este clar dacă șeful statului va lua parte și la discuțiile europenilor cu Trump
- ROMÂNIA6 days ago
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
- ROMÂNIA5 days ago
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat