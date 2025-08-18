Trump a întrerupt întâlnirea cu Zelenski și liderii europeni pentru a-l suna pe Putin. Macron dorește o cvadrilaterală SUA-Ucraina-Rusia-Europa după un summit Trump-Putin-Zelenski

Președintele american Donald Trump și-a întrerupt discuțiile de la Washington cu liderii europeni pentru a-l suna pe președintele rus Vladimir Putin, a relatat luni ziarul german Bild, informație confirmată de diplomați europeni pentru Reuters și AFP, precizează The Guardian.

Bild a transmis că discuțiile urmează să fie reluate după apelul telefonic, despre care Trump a spus inițial că va avea loc după încheierea convorbirilor. Casa Albă a confirmat ulterior că întâlnirea lui Trump cu liderii europeni s-a încheiat.



La Casa Albă, după întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și cel ucrainean Volodimir Zelenski, liderii europeni prezenți la Washington s-au alăturat discuțiilor pentru a contura un posibil acord de pace care să includă garanții de securitate pentru Ucraina, încetarea focului și pregătirea unei întâlniri trilaterale între Trump, Putin și Zelenski, considerată de mulți drept singura cale de a opri războiul și de a construi o arhitectură de securitate în Europa după războiul la scară largă declanșat de Rusia împotriva Ucrainei în urmă cu aproape trei ani și jumătate.

După întâlnirea tête-à-tête dintre Zelenski și Trump în Biroul Oval, la Casa Albă a avut loc o fotografie de familie și o reuniune extinsă cu liderii europeni, menită să contureze următorii pași în privința securității Ucrainei și a păcii pe continent. Liderii europeni, cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer prim-ministrul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte, îl însoțesc pe Volodimir Zelenski la Washington pentru întâlnirea cu Donald Trump, într-un adevărat desant politic european al “Coaliției de Voință” în susținerea Ucrainei și a președintelui său.

În deschiderea reuniunii multilaterale, Donald Trump a declarat că speră ca discuțiile să ducă la un acord de securitate solid pentru Ucraina, capabil să prevină viitoare agresiuni rusești, relatează The Guardian, Deutsche Welle, BBC și Reuters.

„Sunt optimist că, împreună, putem ajunge la un acord care să descurajeze orice agresiune viitoare împotriva Ucrainei”, a spus președintele american, după ce întâlnirea din Biroul Oval cu Zelenski a fost una cordială, amicală și relaxată, într-un contrast puternic cu confruntarea verbală aprinsă de la finele lunii februarie, când biroul președintelui SUA a oferit imaginea unei ambuscade politice la adresa președintelui ucrainean.

„Cred că națiunile europene vor prelua o mare parte din povară, iar noi îi vom ajuta și vom face totul foarte sigur”, a adăugat Trump, după ce intervenția sa a început cu o serie de complimente nemăsurate pentru fiecare lider în parte.

Trump a menționat, de asemenea, că „eventuale schimburi de teritorii vor trebui discutate”, subliniind că întâlnirea cu Zelenski a fost „un succes” și că s-au acoperit „multe aspecte”, presa difuzând mai multe imagini care arătau că în Biroul Oval a fost amplasată o hartă a Ucrainei, cu teritoriile ocupate de Rusia.

„Vrem să oprim uciderile și să rezolvăm această situație”, a mai afirmat liderul de la Casa Albă.

Într-un alt moment al discuțiilor, Trump a spus că după summitul cu Vladimir Putin crede că pacea este „la îndemână”. Potrivit acestuia, într-un „pas semnificativ”, președintele rus ar fi fost de acord ca Rusia să accepte garanții de securitate pentru Ucraina.

La rândul său, Volodimir Zelenski a descris întrevederea cu Trump drept una „constructivă, specifică”, pe care a numit-o „o conversație foarte bună”.

„Securitatea Ucrainei depinde de țările europene prezente și de Statele Unite. Este foarte important ca SUA să transmită un semnal atât de puternic și să fie pregătite pentru garanții de securitate”, a spus președintele ucrainean.

În cadrul discuțiilor extinse, cancelarul german Friedrich Merz a pledat pentru încetarea focului. „Ca să fiu sincer, cu toții am vrea să vedem un armistițiu. Acesta ar trebui să intre în vigoare înaintea întâlnirii trilaterale pe care președintele Trump speră să o organizeze între Zelenski și Vladimir Putin. Așadar, să lucrăm la asta și să încercăm să punem presiune pe Rusia”, a afirmat Merz.

Președintele francez Emmanuel Macron și-a început intervenția subliniind că „toată lumea de la această masă este în favoarea păcii”. El a arătat că discuțiile despre garanțiile de securitate privesc „întreaga securitate a continentului european” și a reiterat apelul la un armistițiu „cel puțin pentru a opri uciderile”.

„Cu toții susținem această idee”, a spus Macron, adăugând că garanțiile de securitate ar trebui să însemne „o armată ucraineană puternică pentru anii și deceniile viitoare” și un angajament comun pentru securitate.

Președintele Franței a afirmat că „am lucrat foarte mult în ultimii ani pentru a obține o pace care să fie solidă și de durată”. „De aceea ideea unei întâlniri trilaterale este foarte importantă, pentru că este singura cale de a rezolva problema”, a continuat el, insistând totuși că ar putea avea loc și o întâlnire cvadrilaterală, care să implice și Europa, deoarece în joc este securitatea europeană.

Premierul britanic Keir Starmer a susținut punctul de vedere francez, afirmând că „toți vrem pace” și subliniind că securitatea Ucrainei echivalează cu securitatea Europei. „Vorbim despre securitate, nu doar a Ucrainei, ci și a Europei și a Regatului Unit, motiv pentru care aceasta este o chestiune atât de importantă”, a spus Starmer, adăugând că „o întâlnire trilaterală este următorul pas logic”.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis la rândul său că „trebuie să oprim uciderile” și „distrugerea infrastructurii Ucrainei”. „Este un război teribil”, a spus acesta, mulțumindu-i lui Trump și apreciind că „a deblocat situația”.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat: „Suntem aici pentru a lucra împreună cu dumneavoastră la o pace justă și durabilă pentru Ucraina, pentru a opri uciderile. Fiecare copil trebuie să se întoarcă la familia lui.”

La rândul său, premierul Italiei, Giorgia Meloni, a arătat că prima temă majoră a discuțiilor este legată de garanțiile de securitate, respectiv „cum putem fi siguri că nu se va mai repeta, aceasta fiind condiția prealabilă pentru orice tip de pace”.

Șefa guvernului italian a precizat că meritul pentru impulsionarea negocierilor îi revine președintelui american, în timp ce a evidențiat că unitatea europenilor și curajul poporului ucrainean au fost definitorii pentru a respinge agresiunea rusă în raport cu care trebuie construite garanții de securitate de tipul articolului 5 din Tratatul NATO.

În final, președintele finlandez Alexander Stubb, considerat un lider aflat în grațiile lui Trump, a subliniat simbolismul reuniunii.

„Faptul că ne aflăm astăzi în jurul acestei mese este foarte simbolic, în sensul că este Echipa Europa și Echipa Statele Unite care ajută Ucraina”, a spus liderul țării care a aderat la NATO în 2023, dublând granița Alianței cu Rusia și renunțând la decenii de nealiniere militară ca urmare a invaziei militare a Rusiei în Ucraina.

El a amintit experiența Finlandei din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în relația cu Rusia. „Am găsit o soluție în 1944, și sunt sigur că vom putea găsi o soluție în 2025 pentru a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei și a obține o pace durabilă și justă”, a conchis el.

Problema garanțiilor de securitate pentru Ucraina este în centrul elaborării unui eventual acord de pace, pentru că acestea ar avea drept scop să descurajeze Rusia să atace din nou Ucraina. Trump i-a propus lui Zelenski ca Ucraina să primească garanții de securitate similare celor prevăzute de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, dar fără aderarea formală la NATO, propunere formulată după summitul pe care Trump l-a avut în Alaska cu președintele rus Vladimir Putin vinerea trecută.