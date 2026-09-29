Trump a negat că i-ar fi propus lui Xi Jinping să cumpere arme americane, dar spune că „poate ar fi o idee bună”

SUA
Alexandra Loy
Autor: Alexandra Loy
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© Official White House Photo by Patrick B. Ruddy

Președintele american Donald Trump a negat luni că l-ar fi întrebat pe omologul său chinez, Xi Jinping, dacă dorește să cumpere arme din Statele Unite, contrazicând relatarea ambasadorului SUA la Beijing, David Perdue. Trump a adăugat însă că o asemenea ofertă „poate ar fi o idee bună”, relatează AFP, preluat de Agerpres.

Întrebat de un jurnalist despre declarațiile ambasadorului, Trump a părut să creadă că acesta se referea la Taiwan. „Către China? Vreți să spuneți către Taiwan? Nu am auzit de așa ceva. Va trebui să-l întreb”, a răspuns președintele american.

Trump a continuat spunând că Beijingul ar fi probabil interesat de echipamentele militare americane: „Așa că poate ar fi o idee bună. Dar nu am discutat despre asta. S-ar putea să fi vorbit despre Taiwan. Cred că probabil despre Taiwan vorbea”.

Duminică, David Perdue declarase la Fox News că Trump i-ar fi spus lui Xi că Statele Unite vând arme și altor țări și l-ar fi întrebat, la un moment dat, dacă dorește să cumpere. Ambasadorul nu a precizat când ar fi avut loc discuția. Declarația a venit după vizita de stat efectuată săptămâna trecută de liderul chinez la Washington, în contextul întrebărilor privind livrările de armament american către Taiwan.

Departamentul de Stat a respins luni posibilitatea unei astfel de tranzacții, precizând că legea americană interzice vânzările de arme către China și că nu există „nicio ofertă sau intenție” de a face acest lucru.

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Alexandra Loy
Alexandra Loy
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

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