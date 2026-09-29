Trump a negat că i-ar fi propus lui Xi Jinping să cumpere arme americane, dar spune că „poate ar fi o idee bună”

Președintele american Donald Trump a negat luni că l-ar fi întrebat pe omologul său chinez, Xi Jinping, dacă dorește să cumpere arme din Statele Unite, contrazicând relatarea ambasadorului SUA la Beijing, David Perdue. Trump a adăugat însă că o asemenea ofertă „poate ar fi o idee bună”, relatează AFP, preluat de Agerpres.

Întrebat de un jurnalist despre declarațiile ambasadorului, Trump a părut să creadă că acesta se referea la Taiwan. „Către China? Vreți să spuneți către Taiwan? Nu am auzit de așa ceva. Va trebui să-l întreb”, a răspuns președintele american.

Trump a continuat spunând că Beijingul ar fi probabil interesat de echipamentele militare americane: „Așa că poate ar fi o idee bună. Dar nu am discutat despre asta. S-ar putea să fi vorbit despre Taiwan. Cred că probabil despre Taiwan vorbea”.

Duminică, David Perdue declarase la Fox News că Trump i-ar fi spus lui Xi că Statele Unite vând arme și altor țări și l-ar fi întrebat, la un moment dat, dacă dorește să cumpere. Ambasadorul nu a precizat când ar fi avut loc discuția. Declarația a venit după vizita de stat efectuată săptămâna trecută de liderul chinez la Washington, în contextul întrebărilor privind livrările de armament american către Taiwan.

Departamentul de Stat a respins luni posibilitatea unei astfel de tranzacții, precizând că legea americană interzice vânzările de arme către China și că nu există „nicio ofertă sau intenție” de a face acest lucru.