Trump a ordonat Armatei SUA reluarea testelor nucleare după o pauză de 33 ani. Anunțul a fost făcut înainte de întâlnirea cu Xi Jinping și a provocat prudență la Kremlin

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că Statele Unite vor relua imediat testelor nucleare, ordonând Armatei SUA să reînceapă aceste teste cu 33 de ani de pauză cu doar câteva ore înainte de întâlnirea sa cu președintele chinez Xi Jinping, în Coreea de Sud, intensificând astfel miza summitului de anvergură de la Busan dintre cei doi lideri.

Trump a scris într-o postare pe rețelele sociale că a instruit Departamentul Apărării să înceapă „imediat” testarea armelor nucleare „pe o bază de egalitate” cu programele de testare nucleară ale altor națiuni, menționând în mod special arsenalele nucleare ale Rusiei și Chinei.

„Statele Unite dețin mai multe arme nucleare decât orice altă țară. Acest lucru a fost realizat, inclusiv printr-o modernizare completă a armelor existente, în timpul primului meu mandat. Rusia este pe locul al doilea, iar China este mult în urmă, dar va ajunge din urmă în cinci ani”, a scris Trump.

„Din cauza programelor de testare ale altor țări, am instruit Departamentul Războiului să înceapă testarea armelor noastre nucleare pe o bază de egalitate. Procesul va începe imediat”, a insistat liderul american.

Întrebat despre decizie în timpul salutului oficial cu Xi, Trump a făcut o pauză și a răspuns doar că „vă mulțumesc foarte mult tuturor”, după cum relatează Politico.

Testele ar fi probabil percepute de adversarii externi ca o demonstrație a forței militare americane. Statele Unite nu au mai efectuat un test nuclear din 1992.

Declarația lui Trump a venit la scurt timp după ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat miercuri că Rusia a testat cu succes o torpilă nucleară capabilă să distrugă regiuni întregi de coastă.

Anunțul amplifică importanța întâlnirii lui Trump cu Xi în Coreea de Sud, o reuniune deja tensionată, în contextul în care cele două țări se află în pragul unei noi dispute comerciale care ar putea provoca turbulențe majore pe piețele internaționale.

Kremlinul a reacționat joi cu prudență la remarcile președintelui american Donald Trump despre reluarea testelor nucleare de către SUA, afirmând că Rusia nu a efectuat teste nucleare, dar că Moscova va urma exemplul dacă Washingtonul o va face.

Rusia postsovietică nu a testat niciodată o armă nucleară. Uniunea Sovietică a efectuat ultimul test în 1990, iar China în 1996.