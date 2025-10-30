CHINA
Trump a ordonat Armatei SUA reluarea testelor nucleare după o pauză de 33 ani. Anunțul a fost făcut înainte de întâlnirea cu Xi Jinping și a provocat prudență la Kremlin
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că Statele Unite vor relua imediat testelor nucleare, ordonând Armatei SUA să reînceapă aceste teste cu 33 de ani de pauză cu doar câteva ore înainte de întâlnirea sa cu președintele chinez Xi Jinping, în Coreea de Sud, intensificând astfel miza summitului de anvergură de la Busan dintre cei doi lideri.
Trump a scris într-o postare pe rețelele sociale că a instruit Departamentul Apărării să înceapă „imediat” testarea armelor nucleare „pe o bază de egalitate” cu programele de testare nucleară ale altor națiuni, menționând în mod special arsenalele nucleare ale Rusiei și Chinei.
„Statele Unite dețin mai multe arme nucleare decât orice altă țară. Acest lucru a fost realizat, inclusiv printr-o modernizare completă a armelor existente, în timpul primului meu mandat. Rusia este pe locul al doilea, iar China este mult în urmă, dar va ajunge din urmă în cinci ani”, a scris Trump.
„Din cauza programelor de testare ale altor țări, am instruit Departamentul Războiului să înceapă testarea armelor noastre nucleare pe o bază de egalitate. Procesul va începe imediat”, a insistat liderul american.
Întrebat despre decizie în timpul salutului oficial cu Xi, Trump a făcut o pauză și a răspuns doar că „vă mulțumesc foarte mult tuturor”, după cum relatează Politico.
Testele ar fi probabil percepute de adversarii externi ca o demonstrație a forței militare americane. Statele Unite nu au mai efectuat un test nuclear din 1992.
Declarația lui Trump a venit la scurt timp după ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat miercuri că Rusia a testat cu succes o torpilă nucleară capabilă să distrugă regiuni întregi de coastă.
Anunțul amplifică importanța întâlnirii lui Trump cu Xi în Coreea de Sud, o reuniune deja tensionată, în contextul în care cele două țări se află în pragul unei noi dispute comerciale care ar putea provoca turbulențe majore pe piețele internaționale.
Kremlinul a reacționat joi cu prudență la remarcile președintelui american Donald Trump despre reluarea testelor nucleare de către SUA, afirmând că Rusia nu a efectuat teste nucleare, dar că Moscova va urma exemplul dacă Washingtonul o va face.
Rusia postsovietică nu a testat niciodată o armă nucleară. Uniunea Sovietică a efectuat ultimul test în 1990, iar China în 1996.
China va începe procesul de achiziționare de „energie americană”, anunță Donald Trump după întâlnirea cu Xi Jinping
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că Beijingul a acceptat să înceapă procesul de achiziționare de energie din SUA, informează Reuters.
„De fapt, ar putea avea loc o tranzacție la scară foarte mare privind achiziționarea de petrol și gaze din marele stat Alaska. Chris Wright, Doug Burgum și echipele noastre respective din domeniul energiei se vor întâlni pentru a vedea dacă se poate ajunge la un astfel de acord energetic”, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social.
China s-a abținut de la importul de țiței din SUA și a revândut gaz natural lichefiat din SUA de la începutul acestui an, deoarece tarifele ridicate impuse de Beijing au făcut achizițiile neviabile.
Statele Unite au reprezentat aproximativ 5% din importurile de GNL ale Chinei și 2% din importurile de țiței ale Chinei anul trecut, potrivit datelor vamale chineze.
Anunțul lui Trump vine după ce Casa Albă a dezvăluit recent sancțiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil.
Citiți și: Din cauza “refuzului lui Putin de a pune capăt unui război absurd”, Trump lovește Rusia cu primele sale sancțiuni împotriva giganților petrolieri “care finanțează mașinăria de război a Kremlinului”
Măsurile vizează exercitarea unei presiuni sporite asupra sectorului energetic al Rusiei și reducerea capacității Kremlinului de a genera venituri pentru mașina de război.
Măsurile aplicate sectorului energetic rusesc au afectat și China. Marile companii petroliere de stat chineze au suspendat achizițiile de petrol rusesc transportat pe mare după ce Statele Unite au impus sancțiuni asupra Rosneft și Lukoil, informează Reuters.
Măsura vine în contextul în care rafinăriile din India, cel mai mare cumpărător de petrol rusesc transportat pe mare, sunt pe cale să reducă drastic importurile de țiței din Moscova, pentru a se conforma sancțiunilor impuse de SUA în urma invaziei Kremlinului în Ucraina.
Scăderea bruscă a cererii de petrol din partea celor doi mari clienți ai Rusiei va afecta veniturile Moscovei din petrol și va obliga principalii importatori mondiali să caute surse alternative de aprovizionare, ceea ce va determina creșterea prețurilor la nivel global.
Companiile petroliere naționale chineze PetroChina, Sinopec, CNOOC și Zhenhua Oil se vor abține de la tranzacționarea petrolului rusesc transportat pe mare, cel puțin pe termen scurt, din cauza îngrijorărilor legate de sancțiuni, au declarat sursele.
În timp ce China importă aproximativ 1,4 milioane de barili de petrol rusesc pe zi pe mare, cea mai mare parte este cumpărată de rafinării independente, inclusiv de mici operatori cunoscuți sub numele de „ceainării”, deși estimările privind achizițiile rafinăriilor de stat variază foarte mult.
China și SUA colaborează pentru a pune capăt războiului din Ucraina, însă „uneori trebuie să-i lași să lupte”, afirmă Donald Trump
China și Statele Unite colaborează pentru a pune capăt războiului din Ucraina, însă „uneori trebuie să-i lași să lupte”, a declarat președintele Donald Trump, după întâlnirea cu Xi Jinping din Coreea de Sud, joi, relatează Politico Europe.
Ucraina avea așteptări mari de la aceste discuții, sperând că Trump îl va convinge pe liderul chinez să cumpere mai puțin petrol din Rusia și, astfel, să înceteze finanțarea războiului, după ce SUA au impus sancțiuni principalelor companii petroliere rusești.
Totuși, „petrolul nu a fost pe agendă”, a precizat Trump, deși „Ucraina a fost abordată cu insistență” în timpul întâlnirii
„Am discutat mult timp despre acest subiect. Și vom colabora amândoi pentru a vedea dacă putem realiza ceva. Am convenit că părțile sunt blocate, se luptă și, uneori, trebuie să le lași să se lupte, cred… e o nebunie. Dar el ne va ajuta și vom colabora în privința Ucrainei”, a declarat Trump jurnaliștilor aflați la bordul avionului Air Force One.
Citiți și: Trump și Xi, întâlnire „incredibilă” în Coreea de Sud. SUA reduc tarifele la importurile din China, iar Beijingul promite ridicarea restricțiilor la pământuri rare, măsuri împotriva traficului de fentanil și reluarea achizițiilor de soia
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut lui Donald Trump să exercite o presiune mai mare asupra liderului chinez Xi Jinping pentru a-și reduce sprijinul acordat Rusiei.
Xi Jinping își arată deschiderea de a colabora cu Donald Trump pentru a construi o bază solidă pentru relațiile bilaterale: „China și SUA ar trebui să fie parteneri și prieteni”
Președintele chinez Xi Jinping a arătat deschiderea de a colabora cu președintele american Donald Trump pentru a construi o bază solidă pentru relațiile bilaterale și pentru a crea o atmosferă favorabilă dezvoltării celor două țări, relatează Xinhua despre întâlnirea dintre cei doi oficiali care a avut loc în Coreea de Sud, informează Agerpres.
„China și Statele Unite ar trebui să fie parteneri și prieteni. Aceasta este ceea ce ne-a învățat istoria și de ce are nevoie realitatea”, a afirmat președintele chinez, completând că relațiile dintre cele două puteri globale sunt, în ansamblu, stabile.
El a normalizat fricțiunile ocazionale dintre cele două economii mondiale și a încercat să tempereze nemulțumirile Statelor Unite.
„Nu avem nicio intenție de a provoca sau a înlocui pe cineva. Atenția noastră a fost întotdeauna concentrată pe buna gestionare a propriilor probleme ale Chinei, pe îmbunătățirea noastră și pe împărtășirea oportunităților de dezvoltare cu toate țările din întreaga lume”, a adăugat Xi Jinping.
Xi Jinping a mai opinat că relația de business ar trebuie să fie o ancoră și să dea dinamism legăturilor dintre China și SUA, nu un obstacol în calea acestora.
În opinia sa, ambele părți ar trebui să aibă viziuni ample, să recunoască beneficiul pe termen lung al cooperării și să nu cadă într-un ciclu vicios de represalii reciproce. „Dialogul este mai bun decât confruntarea”, a subliniat Xi Jinping, adăugând că China și SUA ar trebui să mențină comunicarea prin diferite canale și la diferite niveluri.
Potrivit președintelui american Donald Trump, întâlnirea cu omologul chinez a fost una „incredibilă” și s-a soldat cu mai multe decizii și promisiuni.
Citiți și: Trump și Xi, întâlnire „incredibilă” în Coreea de Sud. SUA reduc tarifele la importurile din China, iar Beijingul promite ridicarea restricțiilor la pământuri rare, măsuri împotriva traficului de fentanil și reluarea achizițiilor de soia
Cele două economii vor suspenda timp de un an taxele portuare pe care și le impuneau reciproc, anunță EFE, citat de Agerpres. Statele Unite au promis că vor reduce tarifele aplicate exporturilor chineze de la 57% la 47%, iar tarifele speciale impuse în contextul traficului de fentanil vor scădea de la 20% la 10%.
La rândul său, Beijingul a promis că va ridica restricțiile asupra pământurilor rare și vor adopta măsuri împotriva traficului de fentanil, urmând să reia achizițiile de soia.
Președintele american ar urma ca în luna aprilie a anului viitor să viziteze China. La rândul său președintele chinez va întoarce acest gest printr-o vizită ulterioară în Statele Unite.
