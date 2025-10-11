SUA
Trump a vorbit la telefon cu Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace, care i-a dedicat distincția: “Am ajutat-o de-a lungul drumului. Ei au nevoie de mult ajutor în Venezuela”
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a vorbit vineri cu laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, după ce administrația sa a denunțat comitetul care i-a acordat distincția, relatează CNN.
Activista opoziției din Venezuela, María Corina Machado, a câștigat vineri Premiul Nobel pentru Pace, o distincție râvnită de președintele american Donald Trump, în vreme ce Machado a fost apreciată drept „o figură-cheie, unificatoare, într-o opoziție politică ce a fost cândva profund divizată”. Astfel, președintele Donald Trump nu a primit Premiul Nobel pentru Pace, deși a contribuit la soluționarea unor conflicte, inclusiv primul pas într-un acord în Gaza ca parte a unui plan de pace între Israel și Hamas a fost atins ca urmare a medierii din partea liderului SUA.
Machado a declarat, într-un interviu acordat ziarului spaniol El País, că a vorbit cu președintele american, dar a refuzat să ofere detalii despre conversația lor. Lidera opoziției, așa cum făcuse și în mesajul său de acceptare a premiului, și-a exprimat recunoștința față de Trump. Ea a dedicat premiul “poporului suferind al Venezuelei şi preşedintelui SUA Donald Trump pentru sprijinul său decisiv acordat cauzei”.
Într-o declarație făcută vineri seară, Trump a confirmat că a vorbit cu Machado, adăugând că aceasta a fost „foarte drăguță” în timpul apelului.
„Persoana care a primit efectiv Premiul Nobel a sunat azi, m-a sunat și mi-a spus: «Accept acest premiu în onoarea dumneavoastră, pentru că dumneavoastră l-ați meritat cu adevărat»”, a spus președintele american, după ce anterior îi mulțumise liderului rus Vladimir Putin pentru că a criticat decizia Comitetului Nobel și a lăudat eforturile de pace ale liderului american, deși nu pune capăt războiului în Ucraina.
„A fost un gest foarte frumos. N-am spus: «Atunci dă-mi-l mie», deși cred că poate ar fi făcut-o. A fost foarte drăguță”, a glumit Trump.
„Am ajutat-o de-a lungul drumului”, a adăugat el. „Ei au nevoie de mult ajutor în Venezuela, este un dezastru total. Așa că, s-ar putea spune și că premiul a fost acordat pentru 2024, iar eu candidam în 2024”.
La scurt timp după anunțul privind Premiul Nobel, Casa Albă a reacționat negativ. „Comitetul Nobel a demonstrat că pune politica mai presus de pace”, a declarat directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, într-o postare pe rețelele de socializare.
President Trump will continue making peace deals, ending wars, and saving lives.
He has the heart of a humanitarian, and there will never be anyone like him who can move mountains with the sheer force of his will.
The Nobel Committee proved they place politics over peace. https://t.co/dwCEWjE0GE
— Steven Cheung (@StevenCheung47) October 10, 2025
Mulți membri ai administrației Trump lăudaseră anterior activitatea Mariei Corina Machado. Administrația a denunțat în mod repetat regimul Maduro și a desfășurat o prezență militară considerabilă în regiune pentru a combate „traficul cu narcotice” – o campanie pe care mulți o consideră o încercare de a slăbi și, eventual, de a înlătura de la putere liderul venezuelean.
Ea a fost inclusă anul acesta pe lista revistei TIME – „100 cei mai influenți oameni din lume”. Motivația a fost redactată chiar de Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, care a spus că Machado este „personificarea rezilienței, tenacității și patriotismului”.
În 2024, secretarul de stat Marco Rubio, pe atunci senator, s-a numărat printre grupul de parlamentari, printre care și actualul ambasador al SUA la ONU, Mike Waltz, care au nominalizat-o pe Maria Corina Machado la Premiul Nobel pentru Pace în anul 2024.
„În activitatea noastră de decidenți politici care luptăm pentru democrație și drepturile omului în fața regimurilor dictatoriale din emisfera vestică și dincolo de ea, rareori am fost martorii unui asemenea curaj, altruism și simț al moralității precum cel arătat de María Corina Machado”, se arată într-o scrisoare din noiembrie 2024.
„Credem cu tărie că leadershipul curajos și altruist al Mariei Corina Machado, precum și devotamentul ei neclintit pentru pace și idealurile democratice, o fac o candidată cu adevărat demnă de această distincție prestigioasă”, au scris un grup de parlamentari din Florida.
În aprilie, senatorul Rubio a numit-o „personificarea rezilienței, tenacității și patriotismului”, o persoană care „nu a renunțat niciodată la misiunea ei de a lupta pentru o Venezuela liberă, echitabilă și democratică.”
Chiar Trump, înainte de inaugurarea sa din ianuarie, a spus despre Machado că este o luptătoare pentru libertate care „TREBUIE să rămână ÎN SIGURANȚĂ și ÎN VIAȚĂ!”.
María Corina Machado a fost aleasă drept candidată la președinție din partea opoziției venezuelene, “Platforma Democratică a Unității”, în 2023, dar ulterior a fost descalificată de Consiliul Electoral Național, controlat de regimul autoritar al lui Maduro. Ea a fost succedată de Edmundo González Urrutia drept candidat la alegerile prezidențiale din partea aceleași platforme politice. El a denunțat eșecul guvernului de a publica rezultatele oficiale de la alegerile prezidențiale și a contestat victoria declarată a lui Nicolás Maduro. González Urrutia a părăsit țara în septembrie, după ce pe numele său a fost emis un mandat de arestare.
RUSIA
Prima Doamnă a SUA anunță că are “un canal deschis de comunicare” cu Putin privind soarta copiilor răpiți de Rusia în războiul din Ucraina
Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a declarat vineri că a purtat discuții directe cu președintele rus Vladimir Putin privind soarta copiilor răpiți de Rusia în timpul războiului din Ucraina, potrivit France 24.
Într-un anunț făcut la Casa Albă, Melania Trump a spus că opt copii au fost reuniți cu familiile lor în ultimele 24 de ore, în urma unor negocieri purtate între echipa sa și cea a liderului rus.
Melania Trump a explicat că Putin a răspuns unei scrisori pe care i-a trimis-o prin intermediul soțului ei, președintele Donald Trump, în cadrul unui summit desfășurat în Alaska, în luna august — o întâlnire care, în rest, nu a reușit să aducă un progres în eforturile de a pune capăt invaziei ruse.
„De când președintele Putin a primit scrisoarea mea, în august anul trecut, s-au petrecut multe. El a răspuns în scris, semnalând disponibilitatea de a colabora direct cu mine și oferind detalii despre copiii ucraineni aflați în Rusia”, a declarat Prima Doamnă în fața jurnaliștilor.
„De atunci, președintele Putin și cu mine am menținut un canal deschis de comunicare privind bunăstarea acestor copii”, a adăugat ea.
Fosta modelă, originară din Slovenia, a precizat că ambele părți au avut „mai multe întâlniri și convorbiri prin canale informale, desfășurate cu bună-credință.”
„Reprezentantul meu a lucrat direct cu echipa președintelui Putin pentru a asigura reunificarea în siguranță a copiilor cu familiile lor, între Rusia și Ucraina”, a spus Melania Trump.
„De fapt, opt copii au fost reuniți cu familiile lor în ultimele 24 de ore”, a adăugat ea, menționând că unul dintre aceștia fusese strămutat de lupte și se întoarce acum din Ucraina în Rusia.
RUSIA
Trump îi mulțumește lui Putin după ce liderul rus a criticat Comitetul Premiului Nobel pentru Pace și a lăudat eforturile pentru pace ale liderului SUA
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a mulțumit vineri omologului său rus, Vladimir Putin, după ce acesta din urmă a criticat decizia Comitetului Premiului Nobel pentru Pace de a o premia pe lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado.
„Au existat cazuri în care comitetul a acordat Premiul Nobel pentru Pace unor persoane care nu au făcut nimic pentru pace”, a declarat Putin în cadrul unei conferințe de presă în Tadjikistan, adăugând că astfel de alegeri au afectat prestigiul premiului.
Trump a răspuns pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, cu „Mulțumesc, domnule președinte Putin!”, atașând fragmente din declarațiile liderului rus, inclusiv laudele acestuia la adresa președintelui american pentru că „rezolvă crize complexe care durează de zeci de ani”, referindu-se la acordul de pace din Gaza.
Putin a declarat reporterilor, în cadrul unei conferințe de presă în Tadjikistan, că Trump „depune cu siguranță eforturi și lucrează la aceste probleme – la realizarea păcii și la rezolvarea problemelor internaționale complexe. Cel mai clar exemplu în acest sens este situația din Orientul Mijlociu”.
„Nu știu dacă actualul președinte al SUA merită sau nu Premiul Nobel. Dar el depune cu adevărat eforturi considerabile pentru a rezolva crize complexe care se prelungesc de ani, chiar decenii”, a adăugat liderul de la Kremlin.
Activista opoziției din Venezuela, María Corina Machado, a câștigat vineri Premiul Nobel pentru Pace, o distincție râvnită de președintele american Donald Trump, în vreme ce Machado a fost apreciată drept „o figură-cheie, unificatoare, într-o opoziție politică ce a fost cândva profund divizată”.
După acest anunț, Machado a declarat că dedică premiul “poporului suferind al Venezuelei şi preşedintelui SUA Donald Trump pentru sprijinul său decisiv acordat cauzei”.
”Această recunoaştere a luptei tuturor venezuelenilor este un impuls pentru a ne duce sarcina la bun sfârşit: cucerirea Libertăţii. Ne aflăm pe pragul victoriei şi astăzi, mai mult ca oricând, contăm pe preşedintele Trump, pe poporul Statelor Unite, pe popoarele Americii Latine şi pe naţiunile democratice ale lumii ca principalii noştri aliaţi pentru a obţine Libertatea şi democraţia. Dedic acest premiu poporului suferind al Venezuelei şi preşedintelui Trump pentru sprijinul său decisiv acordat cauzei noastre!”, a scris ea pe X.
This recognition of the struggle of all Venezuelans is a boost to conclude our task: to conquer Freedom.
We are on the threshold of victory and today, more than ever, we count on President Trump, the people of the United States, the peoples of Latin America, and the democratic…
— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 10, 2025
Guvernul președintelui Nicolás Maduro i-a vizat în mod constant pe oponenții săi reali sau percepuți ca atare înaintea alegerilor prezidențiale de anul trecut.
Machado urma să candideze împotriva lui Maduro, însă guvernul a descalificat-o. În locul ei a intrat în cursă Edmundo González, care nu mai candidase niciodată pentru o funcție publică. Perioada premergătoare alegerilor a fost marcată de represiune extinsă, incluzând descalificări, arestări și încălcări ale drepturilor omului.
Astfel, președintele Donald Trump nu a primit Premiul Nobel pentru Pace, deși a contribuit la soluționarea unor conflicte, inclusiv primul pas într-un acord în Gaza ca parte a unui plan de pace între Israel și Hamas a fost atins ca urmare a medierii din partea liderului SUA.
Însă, prin alegerea Maríei Corina Machado, comitetul a desemnat o figură politică ce l-a elogiat pe președintele american, ceea ce ar putea atenua reacțiile negative, scrie The Guardian.
În declarațiile sale publice, Machado i-a mulțumit lui Trump pentru „angajamentul său față de libertate și democrație în Venezuela”.
De asemenea, ea a fost inclusă anul acesta pe lista revistei TIME – „100 cei mai influenți oameni din lume”. Motivația a fost redactată chiar de Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, care a spus că Machado este „personificarea rezilienței, tenacității și patriotismului”.
De altfel, Machado a fost propusă pentru Premiul Nobel pentru Pace și anul trecut, printre semnatarii susținerii sale la acel moment fiind tot Marco Rubio, pe atunci senator american, și Mike Waltz, membru al Congresului SUA și, ulterior, consilier pentru securitate națională al lui Donald Trump, iar în prezent ambasador al SUA la ONU.
Anul trecut, María Corina Machado și Edmundo González au fost laureați și de Uniunea Europeană, Parlamentul European decernându-le Premiul Saharov pentru libertatea de gândire.
María Corina Machado a fost aleasă drept candidată la președinție din partea opoziției venezuelene, “Platforma Democratică a Unității”, în 2023, dar ulterior a fost descalificată de Consiliul Electoral Național, controlat de regimul autoritar al lui Maduro.
Edmundo González Urrutia este un diplomat și politician care a succedat-o pe María Corina Machado drept candidat la alegerile prezidențiale din partea aceleași platforme politice. El a denunțat eșecul guvernului de a publica rezultatele oficiale de la alegerile prezidențiale și a contestat victoria declarată a lui Nicolás Maduro. González Urrutia a părăsit țara în septembrie, după ce pe numele său a fost emis un mandat de arestare.
CHINA
“China devine tot mai ostilă”. Trump refuză să se mai întâlnească cu Xi Jinping și amenință cu noi tarife după ce China a înăsprit controalele la export asupra mineralelor rare
Președintele american Donald Trump a anunțat că renunță la eforturile de a organiza o întâlnire cu președintele chinez Xi Jinping, după ce China a înăsprit în această săptămână controalele la export asupra mineralelor rare.
„Se întâmplă lucruri foarte ciudate în China!”, a scris Trump pe platforma Truth Social.
„Devine tot mai ostilă și trimite scrisori țărilor din întreaga lume, anunțând că dorește să impună controale la export pentru fiecare element de producție legat de metalele rare și, practic, pentru orice altceva la care se pot gândi, chiar și dacă nu este fabricat în China”, a adăugat el, conform Fox News.
„Nu am mai văzut niciodată ceva asemănător”, a spus liderul de la Casa Albă.
Președintele american a afirmat că relația sa cu China din ultimele șase luni a fost „foarte bună” și a descris restricțiile la export drept „surprinzătoare”. „Am simțit mereu că stau la pândă, iar acum, ca de obicei, s-a dovedit că am avut dreptate!”, a mai spus Trump.
Administrația americană sugerase anterior că Trump ar putea fi deschis unei întâlniri cu Xi Jinping la summitul APEC (Cooperarea Economică Asia-Pacific), care urmează să aibă loc luna aceasta în Coreea de Sud, dar „acum nu mai pare să existe niciun motiv pentru asta”, a declarat președintele.
În ultimele decenii, China a ajuns să dețină o poziție dominantă în industria mineralelor și magneților din pământuri rare, esențiale pentru producția globală de echipamente electronice, pe care acum o folosește ca instrument politic de presiune.
„Nu este normal ca China să țină lumea ‘ostatică’, dar acesta pare să fi fost planul lor de ceva vreme, începând cu ‘magneții’ și alte elemente pe care le-au acumulat în liniște, ajungând la o poziție de monopol — o mișcare destul de sinistră și ostilă, ca să spunem așa”, a conchis Trump.
China a anunțat vineri că va impune taxe speciale navelor americane din porturile chinezești, ca represalii pentru măsuri similare anunțate de Statele Unite în luna aprilie, a informat agenția AFP, citată de Agerpres.
Aceste taxe se vor aplica începând de marțea viitoare navelor deținute de companii americane, celor închiriate de companii americane și celor construite în Statele Unite, a informat Ministerul chinez al Transporturilor, într-un comunicat.
Aceste nave care sosesc în China vor fi taxate cu 400 de yuani (56 de dolari) pentru fiecare tonă netă. Tariful va crește la 640 de yuani (90 de dolari) în aprilie anul viitor, după care vor urca anual până în 2028.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Ministrul Finanțelor, întâlnire cu Valdis Dombrovskis la ECOFIN: A transmis un mesaj clar de încredere în noua direcție a României. Măsurile recente și evaluarea acestora stau la baza evitării suspendării fondurilor europene
Trump a vorbit la telefon cu Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace, care i-a dedicat distincția: “Am ajutat-o de-a lungul drumului. Ei au nevoie de mult ajutor în Venezuela”
Săptămâna agitată din politica franceză ajunge în etapa deciziei lui Emmanuel Macron de a-l renominaliza pe Sebastien Lecornu pentru funcția de prim-ministru
Prima Doamnă a SUA anunță că are “un canal deschis de comunicare” cu Putin privind soarta copiilor răpiți de Rusia în războiul din Ucraina
Trump îi mulțumește lui Putin după ce liderul rus a criticat Comitetul Premiului Nobel pentru Pace și a lăudat eforturile pentru pace ale liderului SUA
“China devine tot mai ostilă”. Trump refuză să se mai întâlnească cu Xi Jinping și amenință cu noi tarife după ce China a înăsprit controalele la export asupra mineralelor rare
Maria Corina Machado îi dedică Premiul Nobel pentru Pace lui Donald Trump “pentru sprijinul decisiv” acordat cauzei libertății și democrației în Venezuela
Maia Sandu susține sâmbătă un discurs despre “apărarea democrațiilor” la cea de-a 35-a aniversare a Comisiei de la Veneția
PPC Energie susține o nouă ediție a festivalului Spotlight din București
Ilie Bolojan, mesaj direct către Viktor Orbán la Congresul UDMR: România și Ungaria trebuie să colaboreze pentru stabilitate și prosperitate în regiune
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Trending
- NATO5 days ago
Serviciul militar în Germania va deveni, cel mai probabil, obligatoriu, apreciază cancelarul Friedrich Merz
- U.E.5 days ago
Premierul slovac Robert Fico consideră că războiul din Ucraina „nu este războiul nostru” și că victoria lui Babis în alegerile legislative din Cehia ar putea consolida Grupul de la Vișegrad
- RUSIA1 week ago
Putin critică, în premieră, anularea alegerilor din România și interdicția lui Georgescu în aceeași zi în care Nicușor Dan le-a prezentat liderilor europeni ingerința Rusiei în alegeri
- INTERNAȚIONAL4 days ago
Statele membre intenționează să limiteze libertatea de circulație a diplomaților ruși în interiorul UE (Reuters)
- POLITICĂ5 days ago
Nicușor Dan și-a numit noua garnitură de consilieri la Cotroceni, între care Marius Lazurca – politică externă, Valentin Naumescu – afaceri europene, Ludovic Orban – politică internă, Eugen Tomac – consilier onorific