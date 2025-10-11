Trump a vorbit la telefon cu Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace, care i-a dedicat distincția: “Am ajutat-o de-a lungul drumului. Ei au nevoie de mult ajutor în Venezuela”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a vorbit vineri cu laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, după ce administrația sa a denunțat comitetul care i-a acordat distincția, relatează CNN.

Activista opoziției din Venezuela, María Corina Machado, a câștigat vineri Premiul Nobel pentru Pace, o distincție râvnită de președintele american Donald Trump, în vreme ce Machado a fost apreciată drept „o figură-cheie, unificatoare, într-o opoziție politică ce a fost cândva profund divizată”. Astfel, președintele Donald Trump nu a primit Premiul Nobel pentru Pace, deși a contribuit la soluționarea unor conflicte, inclusiv primul pas într-un acord în Gaza ca parte a unui plan de pace între Israel și Hamas a fost atins ca urmare a medierii din partea liderului SUA.

Machado a declarat, într-un interviu acordat ziarului spaniol El País, că a vorbit cu președintele american, dar a refuzat să ofere detalii despre conversația lor. Lidera opoziției, așa cum făcuse și în mesajul său de acceptare a premiului, și-a exprimat recunoștința față de Trump. Ea a dedicat premiul “poporului suferind al Venezuelei şi preşedintelui SUA Donald Trump pentru sprijinul său decisiv acordat cauzei”.

Într-o declarație făcută vineri seară, Trump a confirmat că a vorbit cu Machado, adăugând că aceasta a fost „foarte drăguță” în timpul apelului.

„Persoana care a primit efectiv Premiul Nobel a sunat azi, m-a sunat și mi-a spus: «Accept acest premiu în onoarea dumneavoastră, pentru că dumneavoastră l-ați meritat cu adevărat»”, a spus președintele american, după ce anterior îi mulțumise liderului rus Vladimir Putin pentru că a criticat decizia Comitetului Nobel și a lăudat eforturile de pace ale liderului american, deși nu pune capăt războiului în Ucraina.

„A fost un gest foarte frumos. N-am spus: «Atunci dă-mi-l mie», deși cred că poate ar fi făcut-o. A fost foarte drăguță”, a glumit Trump.

„Am ajutat-o de-a lungul drumului”, a adăugat el. „Ei au nevoie de mult ajutor în Venezuela, este un dezastru total. Așa că, s-ar putea spune și că premiul a fost acordat pentru 2024, iar eu candidam în 2024”.

La scurt timp după anunțul privind Premiul Nobel, Casa Albă a reacționat negativ. „Comitetul Nobel a demonstrat că pune politica mai presus de pace”, a declarat directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, într-o postare pe rețelele de socializare.

President Trump will continue making peace deals, ending wars, and saving lives. He has the heart of a humanitarian, and there will never be anyone like him who can move mountains with the sheer force of his will. The Nobel Committee proved they place politics over peace. https://t.co/dwCEWjE0GE — Steven Cheung (@StevenCheung47) October 10, 2025

Mulți membri ai administrației Trump lăudaseră anterior activitatea Mariei Corina Machado. Administrația a denunțat în mod repetat regimul Maduro și a desfășurat o prezență militară considerabilă în regiune pentru a combate „traficul cu narcotice” – o campanie pe care mulți o consideră o încercare de a slăbi și, eventual, de a înlătura de la putere liderul venezuelean.

Ea a fost inclusă anul acesta pe lista revistei TIME – „100 cei mai influenți oameni din lume”. Motivația a fost redactată chiar de Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, care a spus că Machado este „personificarea rezilienței, tenacității și patriotismului”.

În 2024, secretarul de stat Marco Rubio, pe atunci senator, s-a numărat printre grupul de parlamentari, printre care și actualul ambasador al SUA la ONU, Mike Waltz, care au nominalizat-o pe Maria Corina Machado la Premiul Nobel pentru Pace în anul 2024.

„În activitatea noastră de decidenți politici care luptăm pentru democrație și drepturile omului în fața regimurilor dictatoriale din emisfera vestică și dincolo de ea, rareori am fost martorii unui asemenea curaj, altruism și simț al moralității precum cel arătat de María Corina Machado”, se arată într-o scrisoare din noiembrie 2024.

„Credem cu tărie că leadershipul curajos și altruist al Mariei Corina Machado, precum și devotamentul ei neclintit pentru pace și idealurile democratice, o fac o candidată cu adevărat demnă de această distincție prestigioasă”, au scris un grup de parlamentari din Florida.

În aprilie, senatorul Rubio a numit-o „personificarea rezilienței, tenacității și patriotismului”, o persoană care „nu a renunțat niciodată la misiunea ei de a lupta pentru o Venezuela liberă, echitabilă și democratică.”

Chiar Trump, înainte de inaugurarea sa din ianuarie, a spus despre Machado că este o luptătoare pentru libertate care „TREBUIE să rămână ÎN SIGURANȚĂ și ÎN VIAȚĂ!”.

María Corina Machado a fost aleasă drept candidată la președinție din partea opoziției venezuelene, “Platforma Democratică a Unității”, în 2023, dar ulterior a fost descalificată de Consiliul Electoral Național, controlat de regimul autoritar al lui Maduro. Ea a fost succedată de Edmundo González Urrutia drept candidat la alegerile prezidențiale din partea aceleași platforme politice. El a denunțat eșecul guvernului de a publica rezultatele oficiale de la alegerile prezidențiale și a contestat victoria declarată a lui Nicolás Maduro. González Urrutia a părăsit țara în septembrie, după ce pe numele său a fost emis un mandat de arestare.