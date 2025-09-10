Trump a vorbit la telefon cu Nawrocki. Liderul de la Casa Albă a denunțat violarea spațiului aerian al Poloniei de către dronele Rusiei

Președinții Statelor Unite și Poloniei, Donald Trump și Karol Nawrocki, au avut miercuri seară o convorbire telefonică despre încălcarea repetată a spațiului aerian polonez de către drone rusești, un incident căruia Polonia i-a răspuns prin doborârea acestor aparate și prin activarea articolului 4 din Tratatul NATO pentru consultări între aliați.

“Cu puțin timp în urmă, am discutat la telefon cu președintele SUA, Donald Trump, despre încălcarea repetată a spațiului aerian polonez de către drone rusești, care a avut loc în această seară. Discuția face parte dintr-o serie de consultări pe care le desfășor cu aliații noștri. Discuțiile de astăzi au confirmat unitatea aliaților“, a scris Nawrocki, pe X.

Donald Trump a denunțat miercuri încălcarea de către Rusia a spațiului aerian polonez, în urma incursiunii a cel puțin 19 drone rusești, care au fost doborâte de forțele mai multor țări europene aflate sub coordonarea NATO.

“Ce face Rusia încălcând spațiul aerian al Poloniei cu drone? Iar începem!“, a întrebat președintele american pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

Trump l-a primit săptămâna trecută pe Nawrocki la Casa Albă, în prima vizită externă a noului președinte polonez, la exact o lună de la preluarea mandatului.

Atunci, liderul american l-a asigurat pe omologul polonez că Statele Unite vor „ajuta Polonia să se apere”.

„Vom desfășura mai mulți dacă Polonia vrea acest lucru, suntem foarte aliniați cu Polonia. Nu ne-am gândit niciodată să retragem soldații din Polonia. Suntem alături de Polonia și o vom ajuta să se apere”, a precizat Trump, în Biroul Oval.

Polonia a anunțat miercuri că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian.

Comandamentul militar polonez a precizat că dronele au încălcat în mod repetat spațiul aerian al Poloniei în timpul atacului rusesc peste granița din Ucraina, iar ministrul apărării a declarat că a fost informat și comandamentul NATO. La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a transmis o serie de reacții, inclusiv faptul că l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre dronele neutralizate de forțele de apărare ale Poloniei.

„Aceasta este prima dată când dronele ruse au fost doborâte deasupra teritoriului unui stat membru al NATO și de aceea toți aliații noștri iau situația foarte în serios. Cel mai probabil ne confruntăm cu o provocare la scară largă”, a declarat premierul Donald Tusk la începutul Consiliului extraordinar de Miniștri convocat în urma încălcării spațiului aerian polonez de către dronele ruse în timpul unui atac care a vizat Ucraina.

Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat. “Părțile se vor consulta ori de câte ori, în opinia vreuneia dintre ele, este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți”, stipulează acest articol.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, revenită recent dintr-un turneu în statele aflate în prima linie, inclusiv Polonia și România, a condamnat incursiunea rusă în spațiul aerian al Poloniei.

„Chiar astăzi, am asistat la o încălcare nesăbuită și fără precedent a spațiului aerian al Poloniei și al Europei de către mai mult de 10 drone rusești Shahed. Europa este în deplină solidaritate cu Polonia”, a declarat ea, în discursul său anual privind Starea Uniunii Europene, susținut în Parlamentul European.

Și România a condamnat miercuri, prin vocea președintelui Nicușor Dan, a ministrului de externe Oana Țoiu și a ministrului apărării naționale Ionuț Moșteanu, atacurile Rusiei împotriva Ucrainei care au condus la “încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez”, Bucureștiul reafirmând “solidaritatea deplină cu Polonia”.