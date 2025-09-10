Connect with us

SECURITATE

Trump a vorbit la telefon cu Nawrocki. Liderul de la Casa Albă a denunțat violarea spațiului aerian al Poloniei de către dronele Rusiei

Published

27 seconds ago

on

© Kancelaria Prezydenta/ Facebook

Președinții Statelor Unite și Poloniei, Donald Trump și Karol Nawrocki, au avut miercuri seară o convorbire telefonică despre încălcarea repetată a spațiului aerian polonez de către drone rusești, un incident căruia Polonia i-a răspuns prin doborârea acestor aparate și prin activarea articolului 4 din Tratatul NATO pentru consultări între aliați.

Cu puțin timp în urmă, am discutat la telefon cu președintele SUA, Donald Trump, despre încălcarea repetată a spațiului aerian polonez de către drone rusești, care a avut loc în această seară. Discuția face parte dintr-o serie de consultări pe care le desfășor cu aliații noștri. Discuțiile de astăzi au confirmat unitatea aliaților“, a scris Nawrocki, pe X.

 

Donald Trump a denunțat miercuri încălcarea de către Rusia a spațiului aerian polonez, în urma incursiunii a cel puțin 19 drone rusești, care au fost doborâte de forțele mai multor țări europene aflate sub coordonarea NATO.

Ce face Rusia încălcând spațiul aerian al Poloniei cu drone? Iar începem!“, a întrebat președintele american pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

 

Trump l-a primit săptămâna trecută pe Nawrocki la Casa Albă, în prima vizită externă a noului președinte polonez, la exact o lună de la preluarea mandatului.

Atunci, liderul american l-a asigurat pe omologul polonez că Statele Unite vor „ajuta Polonia să se apere”.

„Vom desfășura mai mulți dacă Polonia vrea acest lucru, suntem foarte aliniați cu Polonia. Nu ne-am gândit niciodată să retragem soldații din Polonia. Suntem alături de Polonia și o vom ajuta să se apere”, a precizat Trump, în Biroul Oval.

Polonia a anunțat miercuri că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian.

Comandamentul militar polonez a precizat că dronele au încălcat în mod repetat spațiul aerian al Poloniei în timpul atacului rusesc peste granița din Ucraina, iar ministrul apărării a declarat că a fost informat și comandamentul NATO. La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a transmis o serie de reacții, inclusiv faptul că l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre dronele neutralizate de forțele de apărare ale Poloniei.

„Aceasta este prima dată când dronele ruse au fost doborâte deasupra teritoriului unui stat membru al NATO și de aceea toți aliații noștri iau situația foarte în serios. Cel mai probabil ne confruntăm cu o provocare la scară largă”, a declarat premierul Donald Tusk la începutul Consiliului extraordinar de Miniștri convocat în urma încălcării spațiului aerian polonez de către dronele ruse în timpul unui atac care a vizat Ucraina.

Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat. “Părțile se vor consulta ori de câte ori, în opinia vreuneia dintre ele, este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți”, stipulează acest articol.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, revenită recent dintr-un turneu în statele aflate în prima linie, inclusiv Polonia și România, a condamnat incursiunea rusă în spațiul aerian al Poloniei.

„Chiar astăzi, am asistat la o încălcare nesăbuită și fără precedent a spațiului aerian al Poloniei și al Europei de către mai mult de 10 drone rusești Shahed. Europa este în deplină solidaritate cu Polonia”, a declarat ea, în discursul său anual privind Starea Uniunii Europene, susținut în Parlamentul European.

Și România a condamnat miercuri, prin vocea președintelui Nicușor Dan, a ministrului de externe Oana Țoiu și a ministrului apărării naționale Ionuț Moșteanu, atacurile Rusiei împotriva Ucrainei care au condus la “încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez”, Bucureștiul reafirmând “solidaritatea deplină cu Polonia”.

Related Topics:

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

NATO

România este pregătită “pentru a reacționa la fel”, afirmă Nicușor Dan după ce Polonia a doborât drone ale Rusiei în interiorul propriului spațiu aerian

Published

6 hours ago

on

September 10, 2025

By

© EC - Audiovisual Service

România este solidară cu Polonia, care a neutralizat în noaptea de marți spre miercuri drone ruse în interiorul propriului spațiu aerian, iar, dacă va fi cazul, procedurile sunt pregătite “pentru a reacționa la fel” în România, a declarat, miercuri, președintele Nicușor Dan.

A fost o măsură justificată. Toate statele NATO și-au exprimat solidaritatea“, a adăugat șeful statului, în cadrul unor declarații de presă.

Nicușor Dan a explicat că în România au fost cazuri cu drone care au căzut accidental. “Dacă se va întâmpla, procedurile sunt pregătite pentru a reacționa la fel, oamenii nu trebuie să fie îngrijorați”, a spus președintele, conform Agerpres.

El a subliniat că România este pregătită în urma legii pe care Parlamentul a aprobat-o și a procedurilor stabilite în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), conchide sursa citată.

România a condamnat miercuri, prin vocea președintelui Nicușor Dan, a ministrului de externe Oana Țoiu și a ministrului apărării naționale Ionuț Moșteanu, atacurile Rusiei împotriva Ucrainei care au condus la “încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez”, Bucureștiul reafirmând “solidaritatea deplină cu Polonia”.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunțat miercuri că Varșovia a cerut activarea articolului 4 din Tratatul NATO privind consultări între aliații nord-atlantici după ce în cursul nopții Polonia a înregistrat 19 încălcări ale spațiului aerian polonez, multe dintre ele fiind drone care au intrat din Belarus, iar forțele aeriene ale țării au doborât mai multe drone rusești.

„Faptul că aceste drone, care reprezentau o amenințare la adresa securității, au fost doborâte schimbă situația politică. Prin urmare, consultările aliate au luat forma unei cereri oficiale de activare a articolului 4 din Tratatul NATO”, a declarat Tusk.

„Aceasta este prima dată când dronele ruse au fost doborâte deasupra teritoriului unui stat membru al NATO și de aceea toți aliații noștri iau situația foarte în serios”, a mai spus Tusk la începutul Consiliului extraordinar de Miniștri convocat în urma încălcării spațiului aerian polonez de către dronele ruse în timpul unui atac care a vizat Ucraina.

După reuniunea de la nivelul Consiliului Nord-Atlantic al NATO, secretarul general Mark Rutte a condamnat Moscova, avertizându-l pe liderul rus Vladimir Putin că alianța transatlantică este „pregătită” pentru noi incursiuni.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, revenită recent dintr-un turneu în statele aflate în prima linie, inclusiv Polonia și România, a condamnat incursiunea rusă în spațiul aerian al Poloniei.

„Chiar astăzi, am asistat la o încălcare nesăbuită și fără precedent a spațiului aerian al Poloniei și al Europei de către mai mult de 10 drone rusești Shahed. Europa este în deplină solidaritate cu Polonia”, a declarat ea, în discursul său anual privind Starea Uniunii Europene, susținut în Parlamentul European.

Polonia a anunțat miercuri că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian.

Comandamentul militar polonez a precizat că dronele au încălcat în mod repetat spațiul aerian al Poloniei în timpul atacului rusesc peste granița din Ucraina, iar ministrul apărării a declarat că a fost informat și comandamentul NATO. La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a transmis o serie de reacții, inclusiv faptul că l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre dronele neutralizate de forțele de apărare ale Poloniei.

Continue Reading

NATO

Polonia cere activarea articolului 4 din Tratatul NATO. Donald Tusk: Este prima dată când dronele ruse au fost doborâte într-o țară aliată

Published

9 hours ago

on

September 10, 2025

By

© Kancelaria Premiera/ Flickr

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunțat miercuri că Varșovia a cerut activarea articolului 4 din Tratatul NATO privind consultări între aliații nord-atlantici după ce în cursul nopții Polonia a înregistrat 19 încălcări ale spațiului aerian polonez, multe dintre ele fiind drone care au intrat din Belarus, iar forțele aeriene ale țării au doborât mai multe drone rusești.

„Faptul că aceste drone, care reprezentau o amenințare la adresa securității, au fost doborâte schimbă situația politică. Prin urmare, consultările aliate au luat forma unei cereri oficiale de activare a articolului 4 din Tratatul NATO”, a declarat Tusk, conform Deutsche Welle.

El a informat parlamentul că trei drone au fost confirmate ca fiind doborâte, iar a patra a fost probabil distrusă.

Articolul 4 din Tratatul NATO se referă la cazul în care un stat membru se simte amenințat de o altă țară sau de o organizație teroristă. Statele membre încep atunci consultări oficiale la cererea statului membru amenințat. Discuțiile vizează existența unei amenințări și modalitățile de combatere a acesteia, deciziile fiind luate în unanimitate. Articolul 4 nu înseamnă însă că va exista o presiune directă pentru a acționa.

„Aceasta este prima dată când dronele ruse au fost doborâte deasupra teritoriului unui stat membru al NATO și de aceea toți aliații noștri iau situația foarte în serios”, a mai declarat Tusk la începutul Consiliului extraordinar de Miniștri convocat în urma încălcării spațiului aerian polonez de către dronele ruse în timpul unui atac care a vizat Ucraina.

„Cel mai probabil ne confruntăm cu o provocare la scară largă”, a declarat premierul polonez.

La ce se referă articolele 4 și 5 din Tratatul NATO?

Articolul 4  Tratatul Nord-Atlantic se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.

Articolul 4 – Părțile se vor consulta ori de câte ori, în opinia vreuneia dintre ele, este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți.

Reacții de solidaritate cu Polonia

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, revenită recent dintr-un turneu în statele aflate în prima linie, inclusiv Polonia și România, a condamnat incursiunea rusă în spațiul aerian al Poloniei.

„Chiar astăzi, am asistat la o încălcare nesăbuită și fără precedent a spațiului aerian al Poloniei și al Europei de către mai mult de 10 drone rusești Shahed. Europa este în deplină solidaritate cu Polonia”, a declarat ea, în discursul său anual privind Starea Uniunii Europene, susținut în Parlamentul European.

Polonia a anunțat miercuri că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian.

Comandamentul militar polonez a precizat că dronele au încălcat în mod repetat spațiul aerian al Poloniei în timpul atacului rusesc peste granița din Ucraina, iar ministrul apărării a declarat că a fost informat și comandamentul NATO. La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a transmis o serie de reacții, inclusiv faptul că l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre dronele neutralizate de forțele de apărare ale Poloniei.

Și România a condamnat miercuri, prin vocea președintelui Nicușor Dan, a ministrului de externe Oana Țoiu și a ministrului apărării naționale Ionuț Moșteanu, atacurile Rusiei împotriva Ucrainei care au condus la “încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez”, Bucureștiul reafirmând “solidaritatea deplină cu Polonia”.

Continue Reading

NATO

România își reafirmă “deplina solidaritate cu Polonia” după ce drone rusești i-au încălcat spațiul aerian: Suntem uniți în a face flancul estic al NATO, de la Marea Baltică la Marea Neagră, mai sigur

Published

9 hours ago

on

September 10, 2025

By

© Kancelaria Premiera

România a condamnat miercuri, prin vocea președintelui Nicușor Dan, a ministrului de externe Oana Țoiu și a ministrului apărării naționale Ionuț Moșteanu, atacurile Rusiei împotriva Ucrainei care au condus la “încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez”, Bucureștiul reafirmând “solidaritatea deplină cu Polonia”.

“Rusia a demonstrat din nou, inclusiv prin încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez în noaptea trecută, că se comportă agresiv, testând constant limitele noastre și sfidând toate eforturile noastre de a ajunge la pace. Acest lucru este inacceptabil, Rusia trebuie oprită și presată să vină la masa negocierilor. România este în deplină solidaritate cu Polonia, aliatul și partenerul nostru strategic. Suntem uniți pentru a face NATO și, în special, flancul estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră, mai sigur. De asemenea, vom continua să sprijinim pe deplin Ucraina și poporul său curajos, care continuă să fie supus în fiecare zi unor atacuri nemiloase”, a scris președintele Nicușor Dan, pe X.

Și ministrul de externe Oana Țoiu a condamnat încălcarea spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești, calificând incidentul drept „inacceptabil” și reafirmând sprijinul deplin al României pentru aliatul său strategic.

„Încălcarea spațiului aerian al aliatului și partenerului nostru strategic, Polonia, cu drone este inacceptabilă. Reafirmăm solidaritatea noastră deplină cu Polonia și sprijinim coordonarea strânsă între aliați pentru adoptarea măsurilor adecvate”, a declarat șefa diplomației române.

Țoiu a subliniat că aceste acțiuni „au devenit un model al nerespectării de către Rusia a suveranității statelor și a dreptului internațional” și a avertizat asupra „caracterului iresponsabil” al bombardamentelor repetate lansate de Moscova în apropierea granițelor NATO.

Ea a evocat, totodată, relațiile istorice româno-polone, amintind că „în 1921, România și Polonia au semnat primul acord modern de apărare militară din Europa”

„De atunci, multe lucruri s-au schimbat. Ceea ce nu s-a schimbat este înțelegerea pe care o împărtășim în ceea ce privește amenințările din regiunea noastră. Vom colabora între noi și cu aliații noștri pentru a ne asigura securitatea spațiului aerian și suveranitatea”, a subliniat ministrul.

“Noaptea trecută, dronele rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei. Un incident foarte grav, o violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO și o escaladare periculoasă din partea Rusiei. România este în contact permanent cu aliații săi. Suntem solidari cu Polonia și, împreună cu aliații NATO, vom răspunde ferm oricărei încercări a Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană”, a reacționat și ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu.

 

Și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, revenită recent dintr-un turneu în statele aflate în prima linie, inclusiv România, a cerut miercuri, în discursul anual privind Starea Uniunii Europene, ca UE să își asume un rol mai activ în apărarea Europei prin sprijin financiar și proiecte comune de securitate, îndeosebi pentru flancul estic.

Flancul estic al Europei protejează întreaga Europă, de la Marea Baltică la Marea Neagră. (…) De aceea trebuie să investim în sprijinirea sa printr-un observator al flancului estic (Eastern Flank Watch – original)”, a declarat von der Leyen, sugerând că Uniunea ar putea contribui inclusiv la finanțarea așa-numitului „zid de drone” propus de statele baltice.

Precizările sale cuprinse în SOTEU au venit în timp ce Ursula von der Leyen a condamnat incursiunea rusă în spațiul aerian al Poloniei.

„Chiar astăzi, am asistat la o încălcare nesăbuită și fără precedent a spațiului aerian al Poloniei și al Europei de către mai mult de 10 drone rusești Shahed. Europa este în deplină solidaritate cu Polonia”, a declarat ea, după ce Polonia a anunțat miercuri că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian.

Comandamentul militar polonez a precizat că dronele au încălcat în mod repetat spațiul aerian al Poloniei în timpul atacului rusesc peste granița din Ucraina, iar ministrul apărării a declarat că a fost informat și comandamentul NATO. La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a transmis o serie de reacții, inclusiv faptul că l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre dronele neutralizate de forțele de apărare ale Poloniei.

Continue Reading

Facebook

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Advertisement
SECURITATE27 seconds ago

Trump a vorbit la telefon cu Nawrocki. Liderul de la Casa Albă a denunțat violarea spațiului aerian al Poloniei de către dronele Rusiei
PARLAMENTUL EUROPEAN4 hours ago

Eurodeputatul Gabriela Firea, mesaj după SOTEU: Europa trebuie să fie o alianță a păcii și o Uniune a egalității pentru cetățenii săi
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE4 hours ago

Nicușor Dan, apel către AmCham pentru extinderea economică a Parteneriatului Strategic România – SUA: Suntem în grafic pentru aderarea la OCDE. Sfârșitul lui 2026 este capătul tunelului
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI5 hours ago

PE a adoptat amendamentele propuse de Dan Motreanu ce vizează simplificarea accesului la fondurile europene: Apartenența PNL la PPE ne permite să apărăm interesele României
INTERNAȚIONAL6 hours ago

Iranul și AIEA au ajuns la un acord privind reluarea inspecțiilor ONU la toate facilitățile nucleare, inclusiv la cele bombardate de SUA și Israel
PARLAMENTUL EUROPEAN6 hours ago

Parlamentul European solicită un buget mai consistent pentru Politica Agricolă Comună după 2027 și reducerea poverii birocratice asupra fermierilor
U.E.6 hours ago

Proteste ample în Franța pe fondul tăierilor bugetare ale guvernului Bayrou. Sebastien Lecornu, noua propunere de premier a lui Macron pentru a scoate țara din instabilitate socială
NATO6 hours ago

România este pregătită “pentru a reacționa la fel”, afirmă Nicușor Dan după ce Polonia a doborât drone ale Rusiei în interiorul propriului spațiu aerian
PARLAMENTUL EUROPEAN7 hours ago

Parlamentul European și-a adoptat poziția finală privind ajustările aduse Politicii de Coeziune pentru a răspunde provocărilor actuale
PARLAMENTUL EUROPEAN7 hours ago

La o zi după discursul Maiei Sandu, Parlamentul European cere deschiderea rapidă a negocierilor de aderare și sprijinirea R. Moldova în fața ingerințelor Rusiei

COMISIA EUROPEANA7 hours ago

“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
COMISIA EUROPEANA8 hours ago

SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI8 hours ago

„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
COMISIA EUROPEANA9 hours ago

SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
COMISIA EUROPEANA10 hours ago

SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
COMISIA EUROPEANA10 hours ago

SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
COMISIA EUROPEANA10 hours ago

SOTEU 2025: Von der Leyen anunță măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale
INTERNAȚIONAL2 days ago

Volodimir Zelenski a discutat cu Emmanuel Macron după atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei: „Împreună cu Franța, pregătim noi măsuri pentru a ne întări” apărarea
CONSILIUL EUROPEAN5 days ago

Din Ucraina, președintele Consiliului European anunță că o echipă europeană se va deplasa la Washington pentru a discuta cu „prietenii americani” despre sancțiuni suplimentare contra Rusiei
ROMÂNIA1 week ago

MAE român vine cu precizări după ce primarul Chișinăului, Ion Ceban, interzis în Spațiul Schengen, a anunțat că se află în Italia: Cu titlu excepțional, Roma i-a acordat „o viză limitată”

Trending