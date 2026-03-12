Trump acuză din nou Madridul că „nu cooperează deloc” în războiul împotriva Iranului: „Probabil vom întrerupe comerțul cu Spania”

Președintele american Donald Trump a acuzat miercuri Spania că „nu cooperează deloc” în războiul purtat de SUA și Israel împotriva Iranului și a criticat atitudinea „rea” a guvernului de la Madrid, reiterându-și amenințările de a întrerupe comerțul bilateral, după ce Spania a obligat avioanele cisternă americane care realimentează în zbor aeronavele implicate în bombardarea Iranului să se mute la alte baze din Europa, transmite agenția EFE, potrivit Agerpres.

„Cred că nu cooperează deloc. Cred că s-au comportat foarte rău, foarte rău. Probabil vom întrerupe comerțul cu Spania”, a răspuns Trump unei întrebări din partea presei despre colaborarea cu Spania în campania de bombardamente împotriva Iranului.

În opinia lui Trump, guvernul condus de Pedro Sanchez „s-a comportat foarte rău cu NATO”, întrucât a fost singurul care i-a respins cererea de a aloca un buget de 5% din PIB pentru apărare.

„Oamenii în Spania sunt fantastici. Dar conducerea lor nu este atât de grozavă”, a susținut Trump, care a mai criticat Spania pentru că nu a permis utilizarea bazelor aeriene Rota și Moron de la Frontera pentru atacuri asupra Iranului. Prin urmare, aviația militară americană a fost nevoită să-și mute din Spania către alte baze europene 15 avioane de alimentare KC-135, folosite de obicei pentru realimentarea cu combustibil în zbor a avioanelor de vânătoare și bombardament care participă la operațiunile militare.

Amenințările lui Trump la adresa Spaniei cu represalii comerciale sunt însă dificil de pus în practică, în condițiile în care este vorba despre o țară membră a UE și schimburile sale comerciale cu SUA se desfășoară în baza cadrului comercial dintre UE și SUA.

În acest sens, vicepreședinta Comisiei Europene, Teresa Ribera, a contestat capacitatea președintelui american Donald Trump de a pune în aplicare amenințarea privind întreruperea relațiilor comerciale cu Spania, subliniind că politica comercială externă a Uniunii Europene este negociată la nivelul întregului bloc comunitar.

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a declarat că amenințările președintelui american nu vor determina Madridul să sprijine războiul americano-israelian în Iran.

„Nu vom adopta o poziție care contravine valorilor și principiilor noastre doar pentru că ne temem de represalii din partea altora”, a declarat Sánchez într-un discurs televizat adresat națiunii.