Trump acuză Iranul că „se joacă” cu SUA și respinge propunerea transmisă prin mediatorii pakistanezi

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a calificat duminică drept „total inacceptabil” răspunsul transmis de Iran la cea mai recentă propunere americană de pace, în timp ce armistițiul fragil dintre cele două părți continuă să fie pus la încercare de schimburi de focuri și tensiuni militare în regiune, relatează Politico.

„Tocmai am citit răspunsul reprezentanților așa-ziși ai Iranului. Nu îmi place deloc — TOTAL INACCEPTABIL!”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

Liderul american nu a oferit detalii despre conținutul răspunsului iranian sau despre aspectele pe care le consideră problematice.

Anterior, agenția oficială iraniană IRNA a relatat că Teheranul a transmis oficial răspunsul său la propunerea americană privind încheierea războiului.

„Actuala etapă a negocierilor se concentrează exclusiv pe încetarea ostilităților în regiune”, a transmis IRNA.

Potrivit presei iraniene de stat, răspunsul a fost transmis prin intermediul mediatorilor pakistanezi, iar premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif, a confirmat că Teheranul a transmis un răspuns, fără a oferi detalii despre conținut.

Televiziunea de stat iraniană a relatat că Iranul a respins propunerea americană, considerând-o echivalentă cu o capitulare, și a insistat în schimb asupra unor cereri precum „despăgubiri de război din partea SUA, suveranitate deplină a Iranului asupra Strâmtorii Ormuz, ridicarea sancțiunilor și eliberarea activelor iraniene confiscate”.

De la armistițiul intermediat de Pakistan pe 8 aprilie, Washingtonul și Teheranul au făcut schimb de mai multe propuneri de pace, deși schimburile de focuri dintre cele două state au continuat.

„Deocamdată, am decis să ne concentrăm pe încheierea războiului, deoarece această chestiune reprezintă o preocupare pentru întreaga regiune, pentru națiunea noastră și pentru comunitatea internațională”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baqaei.

Trump a acuzat ulterior Teheranul că „se joacă” cu Statele Unite și cu restul lumii și a criticat modul în care administrațiile americane anterioare au gestionat relația cu regimul iranian.

„Timp de 47 de ani, iranienii ne-au dus cu vorba, ne-au făcut să așteptăm (…) și au râs de țara noastră, care este acum din nou măreață. Nu vor mai râde de acum înainte!”, a scris Trump într-o altă postare pe Truth Social.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, declarase vineri că Washingtonul se așteaptă să primească în weekend propunerea Iranului și și-a exprimat speranța că aceasta „poate deschide calea către un proces serios de negociere”.

În timp ce administrația americană aștepta răspunsul Teheranului, armata SUA a anunțat vineri că a lovit și „neutralizat” două petroliere sub pavilion iranian pentru a le împiedica să ajungă într-un port iranian din Golful Oman.

Potrivit CENTCOM, forțele americane din Orientul Mijlociu „rămân angajate în aplicarea deplină a blocadei navelor care intră sau ies din Iran”.

La rândul său, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a acuzat Washingtonul că recurge la „o aventură militară iresponsabilă” de fiecare dată când „o soluție diplomatică se află pe masă”.