Trump adâncește disputa comercială cu Canada, amenințând că va bloca vânzarea avioanelor Bombardier la nivel intern dacă nu sunt produse în SUA

Președintele american Donald Trump a amenințat că va împiedica producătorul canadian Bombardier să își mai vândă avioanele în Statele Unite dacă nu le va fabrica pe teritoriul american. Declarația intervine în contextul escaladării disputei comerciale dintre Washington și Ottawa, odată cu intrarea în vigoare a tarifelor canadiene de retorsiune, relatează DW.

„GATA CU VÂNZAREA AVIOANELOR BOMBARDIER ÎN STATELE UNITE! Produsele lor nu sunt suficient de bune!”, a scris Trump luni seară pe platforma Truth Social. „Dacă vor acces la piața noastră, trebuie să construiască aici și să înceteze să trateze America precum o «pușculiță»”, a continuat președintele american.

Trump nu a precizat prin ce mecanism ar putea fi aplicată o eventuală interdicție. Bombardier produce în prezent în principal avioane private de afaceri din familiile Challenger și Global, precum și aeronave adaptate pentru misiuni speciale.

Compania canadiană a răspuns că activitatea sa susține zeci de mii de locuri de muncă în Statele Unite, atât direct, cât și printr-un lanț de aprovizionare care cuprinde aproximativ 2.800 de companii americane din 47 de state.

Bombardier a mai transmis că achiziționează anual produse și servicii în valoare de peste 2,5 miliarde de dolari de la furnizori americani. Avioanele sale sunt echipate, între altele, cu motoare, sisteme avionice și alte componente fabricate în Statele Unite.

Amenințarea lui Trump a fost formulată cu puțin timp înainte ca Ottawa să aplice tarife de până la 50% asupra unor importuri americane în valoare de 20 de miliarde de dolari.

Măsurile canadiene vizează produse din oțel și aluminiu, precum și produse lactate, inclusiv brânzeturi.

Guvernul canadian a decis introducerea tarifelor după ce administrația Trump a impus taxe de 50% asupra unei valori similare de produse importate din Canada. Măsura Washingtonului a urmat refuzului premierului Mark Carney de a alinia tarifele canadiene aplicate Chinei la cele stabilite de Statele Unite.