Trump afirmă că nu a ajuns la un acord cu Putin privind războiul din Ucraina: Îi voi suna pe liderii NATO și pe Zelenski; Nu există un acord până când nu avem un acord

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că el și președintele rus Vladimir Putin nu au ajuns la un acord pentru a pune capăt războiului declanșat de Moscova în Ucraina, după un summit de aproape trei ore desfășurat în Alaska, deși a caracterizat întâlnirea drept „foarte productivă”, relatează Reuters, The Guardian și Deutsche Welle.

„Au fost foarte, foarte multe puncte asupra cărora am căzut de acord. Aș spune că există câteva aspecte importante asupra cărora nu am ajuns încă, dar am făcut progrese. Cu alte cuvinte, nu există un acord până când nu există un acord”, a spus Trump în cadrul unor declarații comune de presă cu Putin la care, contrar protocolului diplomatic, primul a vorbit liderul rus, deși a fost oaspetele reuniunii, și nu gazda.

Trump și Putin au vorbit câteva minute jurnaliștilor și nu au răspuns la întrebări. Nu este clar dacă discuțiile au produs pași concreți către o încetare a focului în cel mai sângeros conflict din Europa din ultimele opt decenii – obiectiv pe care Trump și-l stabilise încă de la început.

Într-o declarație scurtă, Putin a afirmat că se așteaptă ca Ucraina și aliații săi europeni să accepte rezultatele negocierii SUA-Rusia, avertizându-i să nu „torpileze” progresul făcut spre o soluționare.

Trump și Putin, însoțiți de principalii consilieri în materie de politică externă, s-au întâlnit într-o sală dintr-o bază aeriană din Anchorage, Alaska, în cadrul primei lor întrevederi din 2019. Pe fundalul albastru din spatele lor era imprimat sloganul „Pursuing Peace” („În căutarea păcii”).

Obiectivul declarat al lui Trump pentru aceste discuții a fost obținerea unei opriri a luptelor și a unui angajament din partea lui Putin de a se întâlni rapid cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a negocia încheierea războiului, început odată cu invazia rusă din februarie 2022.

Zelenski, care nu a fost invitat la summit, și aliații săi europeni s-au temut că Trump ar putea sacrifica interesele Ucrainei, înghețând practic conflictul și recunoscând – fie și informal – controlul rusesc asupra unei cincimi din teritoriul ucrainean.

Trump a încercat să atenueze aceste temeri înainte de a urca la bordul Air Force One, afirmând că va lăsa Ucraina să decidă cu privire la eventualele concesii teritoriale. „Nu sunt aici să negociez pentru Ucraina, sunt aici să îi aduc la masa discuțiilor”, a spus el.

Zelenski a exclus în mod categoric cedarea oficială către Moscova a vreunui teritoriu și cere, de asemenea, o garanție de securitate sprijinită de Statele Unite. Trump a spus că îl va suna pe Zelenski și pe liderii NATO pentru a-i informa despre discuțiile cu Putin.

Primire cu covor roșu

Ajuns în Alaska, Trump l-a întâmpinat pe Putin pe covorul roșu, pe pista bazei aeriene. Flancați de avioanele de luptă americane F-22 Raptor, cei doi și-au strâns mâinile cu căldură și s-au atins pe braț în timp ce un bombardier strategic B-2 și avioane de ultimă generație F-35 survolau cerul, înainte de a urca împreună în limuzina lui Trump spre locul summitului.

Trump speră că un armistițiu în războiul de trei ani și jumătate declanșat de Putin va aduce pacea în regiune și îi va consolida imaginea de pacificator global demn de Premiul Nobel pentru Pace.

Pentru Putin, summitul este deja o mare victorie, pe care o poate prezenta drept dovada că anii de eforturi occidentale de izolare a Rusiei au eșuat și că Moscova își recâștigă locul „meritat” la masa înaltă a diplomației internaționale.

Putin este vizat de un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională, fiind acuzat de crima de război constând în deportarea a sute de copii din Ucraina. Rusia neagă acuzațiile, iar Kremlinul a respins mandatul CPI ca fiind nul și neavenit. Rusia și Statele Unite nu sunt membre ale instanței.

Atât Moscova, cât și Kievul neagă că ar viza civili în conflict. Totuși, mii de civili au murit, majoritatea covârșitoare fiind ucraineni.

O estimare conservatoare a numărului total de morți și răniți – de ambele părți – în războiul din Ucraina se ridică la 1,2 milioane de persoane, potrivit emisarului lui Trump în Ucraina, Keith Kellogg, declarație făcută în urmă cu trei luni.

La întâlnire au participat și secretarul de stat american Marco Rubio, trimisul special al lui Trump în Rusia, Steve Witkoff, consilierul rus în politică externă Iuri Ușakov și ministrul de externe Serghei Lavrov.

Trump, care a afirmat odată că va pune capăt războiului Rusiei în Ucraina „în 24 de ore”, a recunoscut joi că sarcina s-a dovedit mai dificilă decât anticipase. El a spus că, dacă discuțiile de vineri vor decurge bine, aranjarea rapidă a unui al doilea summit, în format trilateral cu Zelenski, va fi „mai importantă” decât întrevederea cu Putin.