Trump afirmă că o întâlnire între Putin și Zelenski va fi organizată „foarte curând”

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că o întâlnire între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul rus Vladimir Putin va fi organizată „foarte curând”, susținând că eforturile Washingtonului pentru încheierea războiului înregistrează progrese. El nu a precizat însă o dată sau locul întrevederii, iar Kievul și Moscova nu au confirmat public un acord pentru întâlnirea celor doi lideri, relatează AFP, preluat de Agerpres.

„O întâlnire va fi organizată foarte curând și cred că s-ar putea face multe progrese”, le-a spus Trump jurnaliștilor.

Declarațiile vin înaintea negocierilor trilaterale prevăzute pentru noiembrie, cu participarea unor reprezentanți ai Ucrainei, SUA și Rusiei. Zelenski a anunțat duminică acest format, destinat reluării discuțiilor de pace, iar Kremlinul a indicat că reuniunea este planificată în Emiratele Arabe Unite.

Anunțul privind negocierile între delegații este distinct de perspectiva unei întâlniri directe între Putin și Zelenski. Liderul rus a respins în mod repetat discuțiile față în față cu președintele ucrainean, în timp ce Moscova și-a menținut revendicările asupra teritoriilor din estul Ucrainei.

Zelenski a susținut că problemele teritoriale trebuie abordate la nivelul liderilor celor două țări, în timp ce alte subiecte pot fi discutate de grupurile tehnice.

Noua inițiativă diplomatică intervine în al cincilea an al războiului declanșat prin invazia rusă pe scară largă din februarie 2022. Trump a revenit la Casa Albă în ianuarie 2025 după ce promisese în campania electorală că va pune capăt conflictului în 24 de ore, însă negocierile conduse de SUA nu au produs până acum un progres decisiv.

În ultimele zile, președintele american a promovat și un acord cu Rusia privind vânzarea de motorină, prezentându-l ca pe o modalitate de reducere a prețurilor la carburanți, care au crescut pe fondul războiului cu Iranul.