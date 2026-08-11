Trump afirmă că relația cu Netanyahu rămâne „foarte bună”, deși Israelul a respins noua foaie de parcurs pentru Gaza

Președintele american Donald Trump a declarat luni că relația sa cu premierul israelian Benjamin Netanyahu este în continuare „foarte bună”, în pofida dezacordului provocat de respingerea ultimei foi de parcurs propuse de SUA pentru Fâșia Gaza, informează AFP, preluat de Agerpres.

Documentul în 15 puncte, acceptat de Hamas, ar trebui să permită trecerea la cea de-a doua etapă a planului american pentru Gaza. Principala divergență privește succesiunea etapelor în care Hamas ar urma să renunțe la arme, iar trupele israeliene să se retragă din enclava palestiniană.

Netanyahu, care își exprimase anterior obiecțiile față de propunere, a condiționat orice retragere militară de dezarmarea completă a Hamas.

Armata israeliană „nu va efectua nicio retragere atât timp cât Hamas nu va fi dezarmată cu adevărat”, a declarat premierul israelian.

Poziția adoptată de Netanyahu intervine în contextul presiunilor exercitate de partenerii săi de extremă dreapta și al alegerilor legislative din 27 octombrie, în perspectiva cărora premierul israelian se confruntă cu dificultăți în sondaje.

În același timp, Netanyahu a încercat să arate că dezacordul asupra planului pentru Gaza nu afectează alianța cu Washingtonul, calificându-l pe Trump drept „cel mai mare prieten al Israelului la Casa Albă”.

„Ei au idei, unele ne convin, altele nu, și știm să ne apărăm pozițiile pe aceste chestiuni”, a afirmat șeful guvernului israelian.

Un reprezentant al Consiliului pentru Pace condus de Trump a precizat că foaia de parcurs rămâne în vigoare, iar discuțiile cu Israelul continuă.

Relația dintre Trump și Netanyahu a traversat și alte momente tensionate în cursul acestui an. În aprilie, președintele american l-a acuzat în termeni duri pe premierul israelian că pune în pericol negocierile pentru încheierea unui armistițiu cu Iranul.