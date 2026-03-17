Trump afirmă că SUA nu mai au nevoie de ajutorul majorității aliaților NATO care refuză să se alăture operațiunii Epic Fury: Am decimat capacitățile militare ale Iranului

Președintele american Donald Trump a precizat marți că țara sa nu mai are nevoie de ajutorul altor țări din NATO, după ce solicitarea sa de asistență pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz a fost respinsă de majoritatea aliaților SUA.

Donald Trump a afirmat că majoritatea statelor membre ale NATO au refuzat să se implice într-o operațiune militară a Statelor Unite împotriva Iranului, susținând că, în pofida sprijinului declarativ, aliații nu sunt dispuși să acționeze concret în astfel de situații.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua sa socială Truth Social, liderul american a declarat că nu este surprins de această poziție, reiterând o critică frecventă la adresa Alianței Nord-Atlantice, pe care o consideră o relație „într-un singur sens”, în care Statele Unite suportă costuri semnificative pentru apărarea altor state fără a primi sprijin echivalent în momente critice.

„Statele Unite au fost informate de majoritatea ‘aliaților’ noștri din NATO că nu doresc să se implice în operațiunea noastră militară împotriva regimului terorist din Iran, în Orientul Mijlociu, în ciuda faptului că aproape fiecare țară a fost de acord cu ceea ce facem și că Iranului nu trebuie, sub nicio formă, să i se permită să dețină o armă nucleară”, a transmis Donald Trump.

Președintele american a susținut totodată că forțele SUA ar fi „decimat” capacitățile militare ale Iranului, menționând distrugerea marinei, forțelor aeriene și a sistemelor de apărare antiaeriană, precum și eliminarea liderilor de la diferite niveluri

În același mesaj, Trump a afirmat că, în urma succesului militar revendicat, Statele Unite nu mai au nevoie de sprijinul aliaților din NATO și nici al unor parteneri precum Japonia, Australia sau Coreea de Sud.

„Datorită faptului că am avut un asemenea succes militar, nu mai ‘avem nevoie’ și nici nu ne dorim asistența țărilor NATO — nu am avut niciodată”, a spus acesta, adăugând că Statele Unite, „cea mai puternică țară din lume”, nu au nevoie de ajutorul nimănui.

Declarațiile vin într-un context tensionat în Orientul Mijlociu și riscă să amplifice divergențele dintre Washington și aliații săi, în special în ceea ce privește abordarea față de Iran și rolul NATO în eventuale operațiuni militare din regiune. Anterior, Donald Trump îi avertizase pe aliații NATO că îi așteaptă un „viitor foarte sumbru” dacă refuză să contribuie la asigurarea securității Strâmtorii Ormuz.

Uniunea Europeană a respins cererea lui Trump de a contribui la rezolvarea crizei din Strâmtoarea Ormuz, cu șefa diplomației europene Kaja Kallas punctând că acesta nu este războiul Europei. Nu ne „șantajați”, a cerut ea, după o reuniune a miniștrilor de externe din UE.

O poziție similară a fost adoptată și de Berlin, prin vocea purtătorului de cuvânt al cancelarului federal Friedrich Merz. „Acest război nu are nimic de-a face cu NATO. Nu este războiul NATO”, a declarat luni, la Berlin, Stefan Kornelius, purtător de cuvânt al cancelarului german Friedrich Merz.

De la Londra, premierul Keir Starmer a precizat că Marea Britanie lucrează cu aliații săi la elaborarea unui plan comun pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz și restabilirea libertății de navigație în Orientul Mijlociu. Tot liderul de la Downing Street a cerut ca războiul din Iran să nu devină o „mană cerească pentru Putin”, cu referire la războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Nu este responsabilitatea NATO să ajute SUA în securizarea Strâmtorii Ormuz, a transmis și ministrul finlandez de externe, Elina Valtonen.

La București, Consiliul Suprem de Apărare a Țării condus de președintele Nicușor Dan și Parlamentul au parcurs în aceeași zi solicitarea Statelor Unite de dislocare temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane, în contextul crizei din Orientul Mijlociu. După analiza din CSAT, Parlamentul a aprobat scrisoarea președintelui Nicușor Dan pentru dislocarea acestor echipamente și forțe.

Aproximativ 400–500 de militari americani, împreună cu sisteme de monitorizare și comunicații satelitare, drone și aeronave de realimentare în aer, urmau să fie dislocați temporar în România, la Baza Aeriană Câmpia Turzii și Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, în cadrul cooperării militare dintre București și Washington, în contextul tensiunilor de securitate generate de criza din Orientul Mijlociu, au declarat surse oficiale pentru CaleaEuropeană.ro. La Baza Aeriană de la Câmpia Turzii sunt amplasate sistemele de observație și de culegere de informații, inclusiv drone, precum și aeronavele de realimentare în aer, în timp ce restul capabilităților, inclusiv avioane de realimentare în aer, sunt dislocate la Baza Aeriană de la Mihail Kogălniceanu.