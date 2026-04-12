Trump afirmă că SUA vor impune o blocadă în Strâmtoarea Ormuz după ce negocierile cu Iranul au eșuat la Islamabad

Președintele american Donald Trump a declarat duminică faptul că Statele Unite vor institui o blocadă asupra Strâmtorii Ormuz, după ce discuțiile purtate în Pakistan pentru a pune capăt războiului cu Iranul au eșuat.

„Cu efect imediat, Marina Statelor Unite, cea mai bună din lume, va începe procesul de a bloca orice navă care încearcă să intre sau să iasă din Strâmtoarea Ormuz”, a scris Trump într-o postare pe platforma sa de social media Truth Social.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a afirmat, de asemenea, că Iranul „a încălcat în mod deliberat” promisiunea de a deschide strâmtoarea, provocând „neliniște” și „suferință” multor țări din întreaga lume. El a continuat avertizând că Teheranul „ar face bine să înceapă procesul” de deschidere a acestei căi navigabile vitale și să o facă rapid, afirmând că regimul a „încălcat” toate „legile existente”.

Trump a declarat că a fost informat de vicepreședintele JD Vance, de emisarul special Steve Witkoff și de ginerele și consilierul său Jared Kushner cu privire la discuțiile din Pakistan, care nu au reușit să producă un progres decisiv pentru a pune capăt războiului.

El a spus că întâlnirea de sâmbătă de la Islamabad a durat aproape 20 de ore. „Aș putea intra în detalii și aș putea vorbi despre multe lucruri care s-au obținut, dar există un singur lucru care contează — IRANUL NU ESTE DISPUȘ SĂ RENUNȚE LA AMBIȚIILE SALE NUCLEARE! În multe privințe, punctele asupra cărora s-a căzut de acord sunt mai bune decât continuarea operațiunilor noastre militare până la final, dar toate aceste puncte nu contează în comparație cu faptul de a permite ca energia nucleară să fie în mâinile unor oameni atât de instabili, dificili și imprevizibili”, a scris Trump.

SUA și Iranul nu au reușit să ajungă la un acord în urma discuțiilor purtate sâmbătă în capitala Pakistanului, Islamabad, relatează Deutsche Welle.

Delegația SUA, condusă de vicepreședintele JD Vance, a declarat că negocierile au eșuat din cauza a ceea ce au considerat a fi refuzul Iranului de a renunța la programul său nuclear. El a subliniat că negociatorii iranieni au ales să nu accepte condițiile propuse de SUA, pe care Iranul le-a calificat drept „nerezonabile” și „excesive”.

„Avem nevoie de un angajament ferm că nu vor încerca să obțină o armă nucleară și că nu vor căuta mijloacele care le-ar permite să obțină rapid o armă nucleară”, a spus Vance.

Influentul președinte al parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a dat vina pe Statele Unite pentru eșecul negocierilor de pace de la sfârșitul săptămânii trecute din Pakistan.

Ghalibaf, care a făcut parte din delegația la negocierile de la Islamabad, a declarat că reprezentanții SUA „nu au reușit să câștige încrederea” oficialilor iranieni.

„Înainte de negocieri, am subliniat că avem bună-credința și voința necesare, dar, din cauza experiențelor celor două războaie anterioare, nu avem încredere în partea adversă”, a scris Ghalibaf pe rețelele de socializare.

„Colegii mei din delegația iraniană au propus inițiative orientate spre viitor, dar partea adversă nu a reușit, în cele din urmă, să câștige încrederea delegației iraniene în această rundă de negocieri.”

Discuțiile de la Islamabad s-au încheiat sâmbătă, după 21 de ore, fără a se ajunge la un acord, punând sub semnul întrebării fragilul armistițiu de două săptămâni.