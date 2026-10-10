Trump afirmă că Ucraina are nevoie de un nou lider care să încheie un acord cu Rusia, la o zi după înțelegerea cu Putin privind exporturile de motorină rusească

INTERNAȚIONAL
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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© White House / X

La o zi după ce administrația Trump a decis suspendarea sancțiunilor asupra exporturilor pentru motorina rusească, liderul de la Casa Albă a afirmat sâmbătă că este timpul ca Ucraina „să aibă un nou lider” care poate încheia un acord cu Rusia, criticându-l pe președintele Zelenski și condamnând, totodată, atacurile armatei ucrainene asupra infrastructurii de petrol și gaze ruse, relatează presa străină și Agerpres

Trump a afirmat că administrația sa a avertizat Ucraina să nu atace rafinăriile rusești din cauza consecințelor potențiale asupra aprovizionării globale cu motorină, care este deja afectată de războiul în curs cu Iranul. „Le-am spus: «Puteți face ce vreți cu Rusia. Dar nu atacați rafinăriile, pentru că asta e o problemă mondială»”, a spus Trump, potrivit Politico.

„El vrea să creeze probleme lumii întregi. Vrea să creeze probleme fermierilor și crescătorilor noștri de animale în ceea ce privește motorina, deoarece Rusia furnizează o mare parte din motorina din întreaga lume.” „Și ce face el? Se duce și lovește în motorină”, a continuat Trump.

„Ar fi bine să înceteze naibii odată.” Trump a sugerat, de asemenea, că Ucraina are nevoie de un „nou lider care să poată încheia un acord” cu Moscova.

Președintele Volodimir Zelenski a condamnat ferm noua înțelegere făcută de Donald Trump și Vladimir Putin care oferă Rusiei posibilitatea să facă noi investiții în mașinăria de război prin noile exporturi de motorină către piața americană și mondială. 

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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