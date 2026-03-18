Trump amenință că SUA ar putea renunța la eforturile de deblocare a Strâmtorii Ormuz: „Asta i-ar băga în priză pe unii dintre aliații noștri care nu reacționează”

Președintele american Donald Trump a amenințat miercuri că Statele Unite ar putea renunța la eforturile de deblocare a Strâmtorii Ormuz, transmite AFP, potrivit Agerpres.

„Mă întreb ce s-ar întâmpla dacă am termina cu ce a mai rămas din statul terorist Iran și am lăsa țările care o folosesc, noi nu, răspunzătoare de așa-zisa Strâmtoare? Asta i-ar băga în priză, chiar rapid, pe unii dintre aliații noștri care nu reacționează”, a scris liderul de la Casa Albă în rețeaua sa Truth Social.

Donald Trump i-a avertizat pe aliații din NATO că îi așteaptă un „viitor foarte sumbru” dacă refuză să contribuie la asigurarea securității Strâmtorii Ormuz, făcând presiuni asupra Europei să sprijine eforturile americane de redeschidere a acestui coridor maritim strategic. Într-un interviu acordat ziarului Financial Times și publicat duminică, Trump a declarat că țările care beneficiază de transporturile de petrol prin Golful Persic ar trebui să contribuie la protejarea acestei căi navigabile.

Trump a susținut cu tărie că „nu avem nevoie de nimeni” și că „suntem cea mai puternică națiune din lume”, dar cererea sa de asistență a reprezentat un test de solidaritate, menit să vadă cum vor reacționa țările europene, în contextul în care închiderea strâmtorii de către Iran determină creșterea prețurilor la petrol.

UE a respins cererea lui Trump de a contribui la rezolvarea crizei din Strâmtoarea Ormuz. „Europa nu are niciun interes într-un război fără sfârșit. Acesta nu este războiul Europei, dar interesele Europei sunt direct afectate”, a declarat luni seara, Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate.

Cu toate acestea, președintele Finlandei, Alexander Stubb, consideră că există un potențial pentru implicarea Europei în securizarea Strâmtorii Ormuz, sugerând că un astfel de sprijin ar putea fi condiționat de susținerea Statelor Unite pentru Ucraina.

În același timp, prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat miercuri că guvernul de la Tokyo analizează posibilitatea desfășurării de nave militare pentru escortarea petrolierelor.

Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează aproximativ o cincime din petrolul comercializat la nivel global, a fost în mare parte blocată pentru traficul de petroliere în urma escaladării conflictului declanșat la sfârșitul lunii februarie, ceea ce a dus la creșterea prețurilor la energie și la temeri privind inflația la nivel global.

