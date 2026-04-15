Trump amenință că va anula acordul comercial cu Regatul Unit din cauza opoziției lui Starmer față de războiul din Iran

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că va anula acordul comercial dintre Statele Unite și Regatul Unit, pe fondul frustrării crescânde generate de opoziția britanică față de acțiunea militară din Iran, relatează Politico.

Într-un interviu acordat miercuri, președintele a declarat că Statele Unite au oferit Regatului Unit un „acord comercial bun”, care era „mai avantajos decât ar fi trebuit”, adăugând că acesta „poate fi modificat oricând”.

Declarațiile sale pentru Sky News vin într-un moment în care tensiunile din Washington cu privire la poziția Regatului Unit față de Iran sunt în creștere, Trump îndreptându-și criticile și către prim-ministrul Keir Starmer — ceea ce aruncă noi îndoieli asupra solidității așa-numitei „relații speciale”.

Întrebat despre această relație, Trump nu s-a ferit să spună lucrurilor pe nume. „Este o relație în care: când le-am cerut ajutorul, nu au fost acolo. Când am avut nevoie de ei, nu au fost acolo. Când nu am avut nevoie de ei, nu au fost acolo. Și nici acum nu sunt acolo.”

Amenințarea președintelui SUA va stârni îngrijorare la Westminster, la 11 luni după ce Regatul Unit a devenit prima țară care a semnat un acord comercial cu Statele Unite, acord prin care SUA au acceptat să reducă tarifele pentru automobilele, oțelul și industria aerospațială britanice, în schimbul accesului pentru carne de vită și bioetanol.

Pe măsură ce se apropie prima aniversare a acordului, tarifele SUA asupra oțelului britanic nu au fost încă eliminate în totalitate, iar viitorul acordului privind prosperitatea tehnologică, negociat în timpul vizitei de stat a lui Donald Trump în Regatul Unit, în luna septembrie, rămâne incert, pe fondul îngrijorărilor legate de ritmul negocierilor comerciale mai ample.

Președintele SUA, al cărui slogan „drill, baby, drill” a definit politica sa energetică, a folosit, de asemenea, interviul pentru a critica decizia Regatului Unit de a reduce explorările noi de petrol și gaze în Marea Nordului.

„Cred că el (Starmer) a făcut o greșeală tragică în închiderea exploatării de petrol din Marea Nordului”, a declarat președintele. „Se vede că prețurile voastre la energie sunt cele mai ridicate din lume.”

Comentariile lui Donald Trump vin într-un moment delicat, înaintea vizitei de stat planificate a Regele Charles al III-lea în Statele Unite, mai târziu în această lună.

În ciuda nemulțumirii tot mai mari față de guvernul Regatul Unit, Trump a avut cuvinte călduroase pentru monarh, descriindu-l pe rege drept „un mare gentleman” și „un prieten”.