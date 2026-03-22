Trump amenință Iranul cu distrugerea infrastructurii energetice dacă nu redeschide Strâmtoarea Ormuz în 48 de ore

Alexandra Loy
Președintele american Donald Trump a dat Iranului un ultimatum de 48 de ore pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz pentru transportul maritim, amenințând cu distrugerea infrastructurii energetice în caz contrar, relatează The Guardian.

Ultimatumul intervine la doar o zi după ce liderul de la Casa Albă declara că ia în calcul „reducerea” operațiunilor militare după trei săptămâni de conflict în care SUA și-ar fi îndeplinit majoritatea obiectivelor militare.

Trump a avertizat că Statele Unite vor „lovi și anihila” centralele electrice iraniene „începând cu cea mai mare” dacă Teheranul nu redeschide complet ruta maritimă în termenul stabilit.

Strâmtoarea Ormuz rămâne în mare parte blocată, în contextul în care conflictul a escaladat, iar mii de militari ai Marinei americane se îndreaptă spre Orientul Mijlociu.

La rândul său, ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a declarat că restricțiile vizează doar navele statelor implicate în atacuri împotriva Iranului, precizând că Teheranul va facilita tranzitul pentru celelalte țări.

Armata iraniană a reacționat la amenințările Washingtonului, avertizând că va viza infrastructura energetică și instalațiile de desalinizare „aparținând SUA și regimului din regiune”, potrivit agenției Fars.

În paralel, reprezentantul Iranului la Organizația Maritimă Internațională, Ali Mousavi, a susținut că „agresiunea” americano-israeliană este cauza blocajului din Strâmtoarea Ormuz și a subliniat că diplomația rămâne prioritatea Teheranului, dar că este necesară „o încetare completă a agresiunii” și reconstruirea încrederii.

Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează aproximativ o cincime din transporturile maritime globale de țiței, a devenit un punct critic al crizei, după ce Iranul a restricționat accesul pentru statele considerate ostile și a permis trecerea navelor unor țări precum China, India sau Pakistan.

Potrivit informațiilor apărute în presă, Washingtonul ia în calcul inclusiv opțiuni precum ocuparea sau blocarea insulei Kharg, un nod esențial pentru exporturile petroliere ale Iranului, ceea ce ar marca o escaladare majoră a conflictului.

Germania își întărește implicarea în Indo-Pacific și propune un acord de cooperare militară cu Japonia
Eugen Tomac pledează pentru întărirea constantă a relației transatlantice: Alianța Europa-SUA, singura capabilă să garanteze stabilitatea în fața tuturor amenințărilor
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

