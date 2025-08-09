RUSIA
Trump anunță că se va întâlni cu Putin în Alaska, săptămâna viitoare, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina
Președintele SUA, Donald Trump, se va întâlni cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina, a anunțat liderul de la Casa Albă, vineri seară, potrivit Reuters.
Trump a făcut anunțul mult așteptat pe rețelele de socializare, după ce a afirmat că părțile implicate, inclusiv președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, erau aproape de un acord de încetare a focului care ar putea pune capăt conflictului de trei ani și jumătate – un acord care ar putea necesita ca Ucraina să cedeze teritorii semnificative.
Adresându-se jurnaliștilor la Casa Albă mai devreme în cursul zilei de vineri, Trump a sugerat că înțelegerea ar presupune un schimb de teritorii. „Vor fi unele schimburi de teritorii spre beneficiul ambelor părți”, a declarat președintele republican.
Kremlinul a confirmat ulterior summitul printr-o declarație online.
Cei doi lideri „se vor concentra pe discutarea opțiunilor pentru obținerea unei rezolvări pașnice pe termen lung a crizei ucrainene”, a afirmat consilierul lui Putin, Iuri Ușakov.
„Evident, va fi un proces dificil, dar ne vom implica activ și energic”, a spus Ușakov.
În urma întâlnirii pe care Putin a avut-o miercuri la Moscova cu emisarul special al SUA, Steve Witkoff, președintele american Donald Trump, care marțea trecută a cerut Rusiei ultimativ să oprească în zece zile războiul în Ucraina, a vorbit despre progrese la negocierile ruso-americane asupra conflictului din Ucraina și a anunțat o posibilă întâlnire între el și Putin, pregătirea acestei întâlniri fiind confirmată de președintele rus, notează Reuters.
În discursul său adresat națiunii vineri seara, Zelenski a spus că este posibilă obținerea unei încetări a focului atâta timp cât se exercită o presiune adecvată asupra Rusiei. El a menționat că a avut peste o duzină de conversații cu lideri ai diferitelor țări și că echipa sa este în contact permanent cu Statele Unite.
Putin revendică patru regiuni ucrainene – Luhansk, Donețk, Zaporijjea și Herson – precum și peninsula Crimeea la Marea Neagră, anexată în 2014. Forțele sale nu controlează însă complet tot teritoriul din cele patru regiuni.
Ucraina a semnalat anterior disponibilitatea de a fi flexibilă în căutarea unei încheieri a războiului care i-a devastat orașele și satele și a ucis un număr mare de soldați și civili.
Însă acceptarea pierderii a circa o cincime din teritoriul Ucrainei ar fi dureroasă și dificilă politic pentru Zelenski și guvernul său.
Ultima dată când Alaska a găzduit o reuniune diplomatică de mare anvergură a fost în martie 2021, când oficiali de rang înalt din administrația democratului Joe Biden s-au întâlnit cu lideri de top din China, la Anchorage. Întâlnirea dintre șeful diplomației americane, Antony Blinken, și omologul său chinez, Yang Jiechi, s-a transformat rapid într-o confruntare publică spectaculoasă, cu schimburi de replici dure care au reflectat tensiunile ridicate din relațiile bilaterale.
De la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie, Trump a încercat să repare relațiile cu Rusia și să pună capăt războiului. În declarațiile publice, el a alternat între aprecieri și critici aspre la adresa lui Putin.
În semn de frustrare tot mai mare față de refuzul lui Putin de a opri ofensiva militară, Trump a amenințat că va impune de vineri noi sancțiuni și tarife împotriva Moscovei și a țărilor care îi cumpără exporturile, dacă liderul rus nu acceptă să încheie conflictul – cel mai sângeros din Europa de la Al Doilea Război Mondial.
Nu era clar, până vineri seara, dacă aceste sancțiuni vor intra în vigoare, vor fi amânate sau anulate.
Administrația a făcut un pas în direcția penalizării clienților petrolului rusesc miercuri, impunând un tarif suplimentar de 25% pe bunurile din India, din cauza importurilor sale de petrol rusesc – prima sancțiune financiară vizând Rusia în cel de-al doilea mandat al lui Trump.
Emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, a avut miercuri, la Moscova, trei ore de discuții cu Putin, pe care ambele părți le-au descris drept constructive.
RUSIA
Kremlinul confirmă un acord de principiu cu Washingtonul pentru o întâlnire Trump-Putin în zilele următoare
Kremlinul a confirmat joi că președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump vor avea o întâlnire bilaterală „în zilele următoare”, în contextul în care Washingtonul a impus un termen-limită pentru un acord de încetare a focului în Ucraina până vineri, 8 august, informează Politico.
„La sugestia părții americane, s-a ajuns la un acord de principiu privind organizarea unei întâlniri bilaterale la cel mai înalt nivel în zilele următoare… o întâlnire între președintele Vladimir Putin și Donald Trump,” a declarat consilierul prezidențial rus Yuri Ushakov pentru presa de stat rusă.
Anunțul vine după ce Trump și-a exprimat deschis frustrarea față de ritmul lent al negocierilor privind încetarea focului în Ucraina și a avertizat că va impune tarife economice severe atât Rusiei, cât și țărilor care continuă relațiile comerciale cu aceasta. Președintele american a stabilit data de 8 august ca termen final pentru ca Moscova să accepte o încetare a ostilităților.
Până acum, Trump a introdus deja tarife vamale de 50% asupra importurilor din India, invocând continuarea achizițiilor indiene de petrol rusesc.
Potrivit surselor din administrația americană, Trump i-a informat miercuri pe liderii europeni și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre intenția sa de a se întâlni cu Putin, și a sugerat inclusiv posibilitatea unui summit trilateral care să includă și partea ucraineană.
În discursul său de miercuri seară, Zelenski a afirmat: „Rusia pare acum mai înclinată către o încetare a focului,” adăugând: „Presiunea funcționează.”
Totuși, liderul ucrainean a avertizat că „elementul-cheie este să ne asigurăm că nu înșală pe nimeni legat de detalii — nici pe noi, nici Statele Unite.”
Reamintim că în luna iulie, Trump i-a oferit lui Putin un termen de 50 de zile pentru a ajunge la un acord de pace cu Ucraina. Săptămâna trecută, însă, președintele american a redus brusc acest termen, mutând data-limită la 8 august, invocând lipsa de cooperare a liderului rus.
Pe măsură ce acest termen se apropia, emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, a avut, ieri, o întâlnire directă cu Vladimir Putin la Moscova, ca parte a ultimelor eforturi diplomatice. Ulterior, Trump Trump a declarat că discuțiile de la Kremlin au dus la „progrese semnificative” în direcția unei înțelegeri pentru încheierea războiului din Ucraina. Șeful de la Casa Albă nu a oferit detalii suplimentare despre conținutul discuțiilor.
Într-o declarație făcută miercuri după-amiază, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că „rușii și-au exprimat dorința de a se întâlni cu președintele Trump, iar președintele este deschis la o întâlnire atât cu președintele Putin, cât și cu președintele Zelenski”.
Yuri Ushakov a mai precizat că locul în care se va desfășura întâlnirea Trump–Putin a fost stabilit „în principiu”, dar nu a oferit detalii privind locația exactă.
RUSIA
Trump ordonă mutarea a două submarine nucleare în regiuni din apropierea Rusiei după „declarațiile nechibzuite și provocatoare” ale lui Medvedev
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că a ordonat poziționarea a două submarine nucleare în regiuni din apropierea Rusiei, ca răspuns la amenințările fostului președinte rus Dmitri Medvedev, care a afirmat joi că Trump ar trebui să-și amintească că Moscova dispune de capacități de atac nuclear din era sovietică.
“Pe baza declarațiilor extrem de provocatoare ale fostului președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, care este acum vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, am ordonat ca două submarine nucleare să fie poziționate în regiunile corespunzătoare, pentru cazul în care aceste declarații nechibzuite și provocatoare sunt mai mult decât atât. Cuvintele sunt foarte importante și pot duce adesea la consecințe neintenționate. Sper că acesta nu va fi unul dintre acele cazuri. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!“, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.
Președintele american Donald Trump l-a avertizat joi, pe rețelele de socializare, pe fostul președinte rus Dmitri Medvedev să „aibă grijă ce spune”, acuzându-l că a depășit o linie prin retorica sa tot mai inflamatorie.
„Spuneți-i lui Medvedev, fostul președinte eșuat al Rusiei, care încă se crede președinte, să-și măsoare cuvintele”, a scris Trump pe Truth Social. „Intră pe un teren foarte periculos”, a adăugat liderul de la Casa Albă.
Citiți și Trump îi cere “fostului președinte eșuat al Rusiei” Medvedev “să își măsoare cuvintele”. Medvedev îl amenință pe liderul SUA cu „mâna moartă” a Rusiei
Comentariile vin în contextul în care Trump a amenințat cu impunerea unor tarife secundare de 100% asupra petrolului rusesc în termen de 10 zile, dacă președintele rus Vladimir Putin nu acceptă un acord de pace în Ucraina.
“De asemenea, Rusia și SUA nu fac aproape deloc afaceri împreună. Să rămână așa și să-i spunem lui Medvedev, fostul președinte eșuat al Rusiei, care crede că este încă președinte, să-și măsoare cuvintele. Intră pe un teritoriu foarte periculos!”, a adăugat Trump.
În iulie, Trump a stabilit un termen limită de 50 de zile pentru un armistițiu Ucraina, amenințând cu tarife vamale dacă nu se ajunge la un acord. Luni, în timpul întâlnirii sale cu prim-ministrul britanic Keir Starmer, el a declarat că va scurta acest termen limită la „10 sau 12 zile”.
Strategia Statelor Unite urmărește să pună presiune pe Moscova prin reducerea veniturilor din petrol, care reprezintă aproximativ o treime din veniturile bugetului federal rus și constituie o sursă vitală de finanțare pentru efortul de război.
Trump, care a promis că va negocia un acord de pace „în 24 de ore” dacă va fi reales, se arată din ce în ce mai nerăbdător cu ceea ce el descrie drept tergiversarea Rusiei în negocierile de pace.
Ulterior acestor declarații ale liderului american, Medvedev l-a amenințat pe Trump cu „mâna moartă” a Rusiei.
„Mâna moartă” se referă în Occident la sistemul perimetru al Rusiei pentru controlul unui atac nuclear masiv de represalii, conceput în cazul în care conducerea țării este ucisă. Sovieticii au dezvoltat, în anii 1970 sistemul numit „Miertvaia Ruka” („Mâna Moartă”, în limba rusă) care continua să „lupte” şi în cazul în care URSS ar fi pierdut războiul atomic. În teoria riscurilor nucleare, dacă ai asigurată capacitatea de a da a doua lovitură, atunci descurajarea nucleară e garantată, căci nu are sens ca cineva să te atace, distrugerea reciprocă fiind garantată.
RUSIA
Trump îi cere “fostului președinte eșuat al Rusiei” Medvedev “să își măsoare cuvintele”. Medvedev îl amenință pe liderul SUA cu „mâna moartă” a Rusiei
Președintele american Donald Trump l-a avertizat joi, pe rețelele de socializare, pe fostul președinte rus Dmitri Medvedev să „aibă grijă ce spune”, acuzându-l că a depășit o linie prin retorica sa tot mai inflamatorie.
„Spuneți-i lui Medvedev, fostul președinte eșuat al Rusiei, care încă se crede președinte, să-și măsoare cuvintele”, a scris Trump pe Truth Social. „Intră pe un teren foarte periculos”, a adăugat liderul de la Casa Albă.
Declarațiile vin după ce Medvedev a afirmat pe 28 iulie că „jocul ultimatumurilor” practicat de Trump față de Moscova echivalează cu o amenințare la adresa Rusiei și împinge chiar Statele Unite spre război.
„Fiecare nou ultimatum este o amenințare și un pas către război. Nu între Rusia și Ucraina, ci cu propria lui țară”, a spus Medvedev, care este în prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, relatează TVR Info.
Medvedev este cunoscut pentru retorica sa agresivă și apocaliptică, cu frecvente amenințări privind escaladarea nucleară. Postările sale reflectă adesea propaganda Kremlinului, prezentând Rusia ca victimă a agresiunii occidentale și justificând intensificarea războiului.
În aceeași postare, Trump a respins îngrijorările legate de comerțul Indiei cu Rusia.
„Pot să-și prăbușească economiile moarte împreună, nu-mi pasă”, a scris el. „Am făcut foarte puțin comerț cu India; tarifele lor sunt prea mari, printre cele mai mari din lume”.
Pe 30 iulie, Trump a anunțat că SUA vor impune un tarif de 25% pentru importurile din India începând cu 1 august, criticând New Delhi pentru că achiziționează petrol și arme din Rusia.
Citiți și Donald Trump avertizează Rusia: Dacă nu va înceta în zece zile războiul în Ucraina, vom impune sancțiuni
Comentariile vin în contextul în care Trump a amenințat cu impunerea unor tarife secundare de 100% asupra petrolului rusesc în termen de 10 zile, dacă președintele rus Vladimir Putin nu acceptă un acord de pace în Ucraina.
“De asemenea, Rusia și SUA nu fac aproape deloc afaceri împreună. Să rămână așa și să-i spunem lui Medvedev, fostul președinte eșuat al Rusiei, care crede că este încă președinte, să-și măsoare cuvintele. Intră pe un teritoriu foarte periculos!”, a adăugat Trump.
În iulie, Trump a stabilit un termen limită de 50 de zile pentru un armistițiu Ucraina, amenințând cu tarife vamale dacă nu se ajunge la un acord. Luni, în timpul întâlnirii sale cu prim-ministrul britanic Keir Starmer, el a declarat că va scurta acest termen limită la „10 sau 12 zile”.
Strategia Statelor Unite urmărește să pună presiune pe Moscova prin reducerea veniturilor din petrol, care reprezintă aproximativ o treime din veniturile bugetului federal rus și constituie o sursă vitală de finanțare pentru efortul de război.
Trump, care a promis că va negocia un acord de pace „în 24 de ore” dacă va fi reales, se arată din ce în ce mai nerăbdător cu ceea ce el descrie drept tergiversarea Rusiei în negocierile de pace.
Ulterior acestor declarații ale liderului american, Medvedev l-a amenințat pe Trump cu „mâna moartă” a Rusiei.
„Mâna moartă” se referă în Occident la sistemul perimetru al Rusiei pentru controlul unui atac nuclear masiv de represalii, conceput în cazul în care conducerea țării este ucisă. Sovieticii au dezvoltat, în anii 1970 sistemul numit „Miertvaia Ruka” („Mâna Moartă”, în limba rusă) care continua să „lupte” şi în cazul în care URSS ar fi pierdut războiul atomic, subliniază Digi24. În teoria riscurilor nucleare, dacă ai asigurată capacitatea de a da a doua lovitură, atunci descurajarea nucleară e garantată, căci nu are sens ca cineva să te atace, distrugerea reciprocă fiind garantată.
