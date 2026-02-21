Trump anunță că va majora taxa vamală globală de la 10% la 15% după decizia Curții Supreme a SUA

Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă că intenționează să majoreze noua taxă vamală globală la 15%, la o zi după ce Curtea Supremă a SUA a anulat principala sa politică tarifară, relatează Politico.

„În urma unei analize temeinice, detaliate și complete a deciziei ridicole, prost redactate și profund anti-americane privind tarifele, pronunțate ieri, după MULTE luni de deliberare, de Curtea Supremă a Statelor Unite, această declarație reprezintă faptul că eu, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, voi majora, cu efect imediat, taxa vamală globală de 10% aplicată țărilor (…) la nivelul de 15% permis și testat din punct de vedere legal”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

Casa Albă nu a pus încă oficial în aplicare majorarea anunțată.

Anunțul vine la mai puțin de 24 de ore după ce Trump a invocat Secțiunea 122 din Legea Comerțului din 1974, care îi permite președintelui să impună tarife de până la 15% pentru a remedia un „deficit mare și grav al balanței de plăți”. Măsura poate rămâne în vigoare cel mult 150 de zile dacă nu este prelungită de Congres. Niciun președinte american nu a mai recurs până acum la această prevedere.

Prin majorarea imediată de la 10% la 15%, Trump a utilizat la maximum competențele prevăzute de lege. Orice creștere suplimentară ar necesita un alt temei juridic sau intervenția Congresului.

Curtea Supremă a SUA a decis vineri, cu șase voturi la trei, că administrația a depășit limitele legale atunci când a introdus inițial tarifele în baza Legii privind Puterile Economice Internaționale în Situații de Urgență (IEEPA). Deși opiniile instanței menționează alte posibile instrumente legale, majoritatea judecătorilor a precizat explicit că nu se pronunță asupra legalității utilizării acestora.

Trump a susținut sâmbătă că instanța ar fi validat utilizarea Secțiunii 122 și a altor opțiuni la care intenționează să recurgă. El a sugerat, de asemenea, că în lunile următoare administrația sa „va stabili și emite noile tarife permise din punct de vedere legal”, fără a oferi detalii privind mecanismul concret.

În decembrie, reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, declara pentru Politico că administrația are pregătite mai multe scenarii în cazul în care Curtea Supremă ar anula tarifele. „Ne gândim la acest plan de cinci ani sau chiar mai mult”, a afirmat Greer, adăugând că, deși IEEPA era „cel mai bun instrument”, există și alte opțiuni pentru implementarea tarifelor.

Un document informativ al Casei Albe, publicat vineri odată cu anunțarea inițială a taxei de 10%, includea o serie de excepții similare celor prevăzute în tarifele invalidate de Curtea Supremă, vizând produse din sectoare precum energia, industria farmaceutică, auto și aerospațială.