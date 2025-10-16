RUSIA
Trump anunță, după o convorbire cu Putin, că se va întâlni la Budapesta cu liderul rus pentru a încerca să pună capăt războiului “neglorios” Rusia-Ucraina
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că a avut o convorbire telefonică „foarte productivă” cu președintele rus Vladimir Putin și că cei doi lideri plănuiesc o întâlnire la Budapesta pentru a încerca să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.
„Președintele Putin m-a felicitat pe mine și Statele Unite pentru Marea Realizare a Păcii în Orientul Mijlociu, ceva ce, a spus el, a fost visat de secole. Cred, de fapt, că succesul din Orientul Mijlociu ne va ajuta în negocierile noastre pentru a pune capăt războiului cu Rusia – Ucraina”, a declarat Donald Trump, într-o postare pe Truth Social, subliniind că va aborda conținutul acestei discuții cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski, pe care îl va primi vineri la Casa Albă în cea de-a treia vizită a liderului ucrainean la Washington de la revenirea președintelui republican la putere
Trump, care s-a întâlnit cu Vladimir Putin în Alaska la mijlocul lunii iunie, este „optimist” că poate obține pacea în Ucraina după succesul din Orientul Mijlociu, a transmis miercuri un oficial al Casei Albe.
În convorbirea cu liderul rus, președintele SUA a menționat și recunoștința lui Putin față de implicarea Primei Doamne, Melania Trump, în chestiunea legată de copiii răpiți de lângă familiile lor în contextul războiului.
„Președintele Putin i-a mulțumit Primei Doamne, Melania, pentru implicarea sa cu copiii. A fost foarte apreciativ și a spus că acest lucru va continua”, a spus liderul de la Casa Albă, în contextul în care Prima Doamnă a SUA a anunțat săptămâna trecută că are “un canal deschis de comunicare” cu Putin privind soarta copiilor răpiți de Rusia în războiul din Ucraina
Trump a adăugat că discuțiile au vizat și relațiile comerciale între SUA și Rusia după încheierea conflictului. „De asemenea, am petrecut mult timp discutând despre comerțul dintre Rusia și Statele Unite după ce războiul cu Ucraina se va încheia”, a adăugat el.
La finalul convorbirii, Trump a confirmat că va avea loc o întâlnire a consilierilor de nivel înalt, condusă de secretarul de stat Marco Rubio, pentru a pregăti întâlnirea directă cu Putin.
„La finalul convorbirii, am convenit că va avea loc o întâlnire a consilierilor noștri de nivel înalt, săptămâna viitoare. Întâlnirile inițiale ale Statelor Unite vor fi conduse de secretarul de stat Marco Rubio, împreună cu diverse alte persoane, care vor fi desemnate. Locația întâlnirii urmează să fie stabilită. Președintele Putin și cu mine ne vom întâlni apoi într-o locație agreată, Budapesta, Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război „neglorios” dintre Rusia și Ucraina.”
Trump a anunțat totodată că va discuta convorbirea cu Putin în cadrul unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe care o va avea vineri, în Biroul Oval.
„Președintele Zelenski și cu mine ne vom întâlni mâine, în Biroul Oval, unde vom discuta conversația mea cu președintele Putin și multe altele. Cred că s-au făcut progrese importante cu convorbirea telefonică de astăzi”, a conchis liderul american.
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a avertizat miercuri Moscova că Statele Unite și aliații lor vor „impune costuri Rusiei pentru agresiunea sa continuă”, dacă războiul din Ucraina nu se încheie.
„Dacă va trebui să facem acest pas, Departamentul de Război al SUA este pregătit să își facă partea, în modurile în care doar Statele Unite pot acționa”, a declarat Hegseth în cadrul reuniunii Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, desfășurată la sediul NATO, unde au participat aliații Kievului.
Declarațiile sale au venit în contextul în care administrația președintelui american Donald Trump analizează o cerere a Ucrainei pentru livrarea de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune
RUSIA
Trump sugerează că îl va amenința pe Putin că va livra Ucrainei rachete Tomahawk dacă nu pune capăt războiului: Vor să fie lansate în direcția lor? Nu cred
Președintele american Donald Trump a declarat duminică că l-ar putea amenința pe omologul său rus, Vladimir Putin, că va furniza Kievului rachete de croazieră Tomahawk dacă Moscova nu pune capăt invaziei sale, relatează AFP, potrivit Agerpres.
Donald Trump ia în considerare în ultimele luni vânzarea de rachete americane cu rază lungă de acțiune Tomahawk către europeni pentru a le livra în Ucraina, după ce întâlnirea sa de la mijlocul lunii august cu Putin în Alaska nu a permis să se facă progrese spre încheierea războiului.
“Poate voi vorbi cu el despre asta. Poate îi voi spune: Uite, dacă acest război nu se termină, le voi trimite Tomahawk“, a declarat Trump jurnaliștilor de la bordul Air Force One când a fost întrebat dacă va aborda problema cu președintele rus însuși.
Liderul de la Casa Albă a făcut cunoscut că președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut rachete Tomahawk în timpul conversației telefonice de sâmbătă privind o nouă livrare de arme către Kiev.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit duminică a doua oară în două zile cu omologul său american Donald Trump, apel ce a urmat unei discuții telefonice cu președintele francez Emmanuel Macron despre nevoia Kievului de “sisteme de apărare antiaeriană și rachete”, în contextul în care Rusia nu contenește să răspândească “teroare din aer”. Sâmbătă și duminică, Trump și Zelenski au discutat despre cererea Ucrainei ca SUA să permită livrarea de rachete de croazieră Tomahawk pentru a consolida capacitatea Kievului de a efectua lovituri cu rază lungă de acțiune în interiorul Rusiei, în timp ce Financial Times a relatat că serviciile de informații americane au ajutat Kievul să lovească importante active energetice rusești, inclusiv rafinării de petrol, situate mult în spatele liniei frontului.
“Tomahawk constituie o nouă etapă în agresiune. Vor ei să fie lansate rachete Tomahawk în direcția lor? Nu cred”, a adăugat Donald Trump, care călătorea în Israel și Egipt pentru a promova un acord de pace pe termen lung în Gaza.
Vladimir Putin a avertizat anterior împotriva furnizării de rachete Tomahawk către Kiev, spunând că acest lucru ar constitui “o nouă escaladare” și ar afecta relațiile dintre Washington și Moscova.
RUSIA
Prima Doamnă a SUA anunță că are “un canal deschis de comunicare” cu Putin privind soarta copiilor răpiți de Rusia în războiul din Ucraina
Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a declarat vineri că a purtat discuții directe cu președintele rus Vladimir Putin privind soarta copiilor răpiți de Rusia în timpul războiului din Ucraina, potrivit France 24.
Într-un anunț făcut la Casa Albă, Melania Trump a spus că opt copii au fost reuniți cu familiile lor în ultimele 24 de ore, în urma unor negocieri purtate între echipa sa și cea a liderului rus.
Melania Trump a explicat că Putin a răspuns unei scrisori pe care i-a trimis-o prin intermediul soțului ei, președintele Donald Trump, în cadrul unui summit desfășurat în Alaska, în luna august — o întâlnire care, în rest, nu a reușit să aducă un progres în eforturile de a pune capăt invaziei ruse.
„De când președintele Putin a primit scrisoarea mea, în august anul trecut, s-au petrecut multe. El a răspuns în scris, semnalând disponibilitatea de a colabora direct cu mine și oferind detalii despre copiii ucraineni aflați în Rusia”, a declarat Prima Doamnă în fața jurnaliștilor.
„De atunci, președintele Putin și cu mine am menținut un canal deschis de comunicare privind bunăstarea acestor copii”, a adăugat ea.
Fosta modelă, originară din Slovenia, a precizat că ambele părți au avut „mai multe întâlniri și convorbiri prin canale informale, desfășurate cu bună-credință.”
„Reprezentantul meu a lucrat direct cu echipa președintelui Putin pentru a asigura reunificarea în siguranță a copiilor cu familiile lor, între Rusia și Ucraina”, a spus Melania Trump.
„De fapt, opt copii au fost reuniți cu familiile lor în ultimele 24 de ore”, a adăugat ea, menționând că unul dintre aceștia fusese strămutat de lupte și se întoarce acum din Ucraina în Rusia.
RUSIA
Trump îi mulțumește lui Putin după ce liderul rus a criticat Comitetul Premiului Nobel pentru Pace și a lăudat eforturile pentru pace ale liderului SUA
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a mulțumit vineri omologului său rus, Vladimir Putin, după ce acesta din urmă a criticat decizia Comitetului Premiului Nobel pentru Pace de a o premia pe lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado.
„Au existat cazuri în care comitetul a acordat Premiul Nobel pentru Pace unor persoane care nu au făcut nimic pentru pace”, a declarat Putin în cadrul unei conferințe de presă în Tadjikistan, adăugând că astfel de alegeri au afectat prestigiul premiului.
Trump a răspuns pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, cu „Mulțumesc, domnule președinte Putin!”, atașând fragmente din declarațiile liderului rus, inclusiv laudele acestuia la adresa președintelui american pentru că „rezolvă crize complexe care durează de zeci de ani”, referindu-se la acordul de pace din Gaza.
Putin a declarat reporterilor, în cadrul unei conferințe de presă în Tadjikistan, că Trump „depune cu siguranță eforturi și lucrează la aceste probleme – la realizarea păcii și la rezolvarea problemelor internaționale complexe. Cel mai clar exemplu în acest sens este situația din Orientul Mijlociu”.
„Nu știu dacă actualul președinte al SUA merită sau nu Premiul Nobel. Dar el depune cu adevărat eforturi considerabile pentru a rezolva crize complexe care se prelungesc de ani, chiar decenii”, a adăugat liderul de la Kremlin.
Activista opoziției din Venezuela, María Corina Machado, a câștigat vineri Premiul Nobel pentru Pace, o distincție râvnită de președintele american Donald Trump, în vreme ce Machado a fost apreciată drept „o figură-cheie, unificatoare, într-o opoziție politică ce a fost cândva profund divizată”.
După acest anunț, Machado a declarat că dedică premiul “poporului suferind al Venezuelei şi preşedintelui SUA Donald Trump pentru sprijinul său decisiv acordat cauzei”.
”Această recunoaştere a luptei tuturor venezuelenilor este un impuls pentru a ne duce sarcina la bun sfârşit: cucerirea Libertăţii. Ne aflăm pe pragul victoriei şi astăzi, mai mult ca oricând, contăm pe preşedintele Trump, pe poporul Statelor Unite, pe popoarele Americii Latine şi pe naţiunile democratice ale lumii ca principalii noştri aliaţi pentru a obţine Libertatea şi democraţia. Dedic acest premiu poporului suferind al Venezuelei şi preşedintelui Trump pentru sprijinul său decisiv acordat cauzei noastre!”, a scris ea pe X.
This recognition of the struggle of all Venezuelans is a boost to conclude our task: to conquer Freedom.
We are on the threshold of victory and today, more than ever, we count on President Trump, the people of the United States, the peoples of Latin America, and the democratic…
— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 10, 2025
Guvernul președintelui Nicolás Maduro i-a vizat în mod constant pe oponenții săi reali sau percepuți ca atare înaintea alegerilor prezidențiale de anul trecut.
Machado urma să candideze împotriva lui Maduro, însă guvernul a descalificat-o. În locul ei a intrat în cursă Edmundo González, care nu mai candidase niciodată pentru o funcție publică. Perioada premergătoare alegerilor a fost marcată de represiune extinsă, incluzând descalificări, arestări și încălcări ale drepturilor omului.
Astfel, președintele Donald Trump nu a primit Premiul Nobel pentru Pace, deși a contribuit la soluționarea unor conflicte, inclusiv primul pas într-un acord în Gaza ca parte a unui plan de pace între Israel și Hamas a fost atins ca urmare a medierii din partea liderului SUA.
Însă, prin alegerea Maríei Corina Machado, comitetul a desemnat o figură politică ce l-a elogiat pe președintele american, ceea ce ar putea atenua reacțiile negative, scrie The Guardian.
În declarațiile sale publice, Machado i-a mulțumit lui Trump pentru „angajamentul său față de libertate și democrație în Venezuela”.
De asemenea, ea a fost inclusă anul acesta pe lista revistei TIME – „100 cei mai influenți oameni din lume”. Motivația a fost redactată chiar de Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, care a spus că Machado este „personificarea rezilienței, tenacității și patriotismului”.
De altfel, Machado a fost propusă pentru Premiul Nobel pentru Pace și anul trecut, printre semnatarii susținerii sale la acel moment fiind tot Marco Rubio, pe atunci senator american, și Mike Waltz, membru al Congresului SUA și, ulterior, consilier pentru securitate națională al lui Donald Trump, iar în prezent ambasador al SUA la ONU.
Anul trecut, María Corina Machado și Edmundo González au fost laureați și de Uniunea Europeană, Parlamentul European decernându-le Premiul Saharov pentru libertatea de gândire.
María Corina Machado a fost aleasă drept candidată la președinție din partea opoziției venezuelene, “Platforma Democratică a Unității”, în 2023, dar ulterior a fost descalificată de Consiliul Electoral Național, controlat de regimul autoritar al lui Maduro.
Edmundo González Urrutia este un diplomat și politician care a succedat-o pe María Corina Machado drept candidat la alegerile prezidențiale din partea aceleași platforme politice. El a denunțat eșecul guvernului de a publica rezultatele oficiale de la alegerile prezidențiale și a contestat victoria declarată a lui Nicolás Maduro. González Urrutia a părăsit țara în septembrie, după ce pe numele său a fost emis un mandat de arestare.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Trump anunță, după o convorbire cu Putin, că se va întâlni la Budapesta cu liderul rus pentru a încerca să pună capăt războiului “neglorios” Rusia-Ucraina
Simona Bucura-Oprescu, aleasă membru în Biroul Executiv al PES Women: Voi aduce vocea femeilor din România în dialogul european
Eurodeputatul Virgil Popescu: Gazele din perimetrul Neptun Deep vor fi extrase în curând. O nouă etapă a acestui proiect energetic important a fost finalizată
ARMO atrage atenția: Companiile românești nu pot concura cu platformele extracomunitare fără măsuri ferme de echitate
Sondaj Concordia: 80% dintre companiile din România resimt o deteriorare a mediului economic
Nicușor Dan a promulgat legea care sancționează coruperea funcționarilor publici străini: Este un pas important către aderarea României la OCDE în 2026
Guvernul a adoptat acte normative care consolidează cercetarea științifică, sprijină investițiile publice majore și oferă sprijin concret pentru oameni și comunități
Sprijinul pentru R. Moldova și Ucraina și extinderea UE, discutate la Cotroceni de consilierul prezidențial Marius Lazurca cu ambasadoarea Germaniei
Merz propune crearea unei burse europene unice, semnalând sprijinul Germaniei pentru uniunea piețelor de capital și prezentând un plan de integrare inspirat din rapoartele Draghi și Letta
PE va deschide negocierile cu statele membre pentru interzicerea, din 2026, a importurilor de gaze naturale și țiței din Rusia
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Trending
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Statele membre intenționează să limiteze libertatea de circulație a diplomaților ruși în interiorul UE (Reuters)
- ENERGIE6 days ago
PPC Energie susține o nouă ediție a festivalului Spotlight din București
- PARLAMENTUL EUROPEAN1 week ago
Parlamentul European actualizează mecanismul care permite UE să suspende regimul de călătorii fără viză pentru cetățeni ai țărilor care prezintă riscuri pentru securitate sau încalcă drepturile omului
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Ursula von der Leyen, salvată de familiile politice pro-europene: Parlamentul European a respins două noi moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Comisia Europeană a deschis trei proceduri de infringement împotriva României în domeniile transport, stabilitate financiară și siguranță alimentară