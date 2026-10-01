Trump anunță investiții sud-coreene de 200 miliarde de dolari în SUA, dintre care 54 miliarde sunt alocate pentru un proiect de GNL în Alaska

Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri, la Casa Albă, investiții din Coreea de Sud în valoare de 200 miliarde de dolari, dintre care 54 miliarde ar urma să fie destinate unui proiect de gaze naturale lichefiate (GNL) în Alaska. Investițiile se înscriu în acordul comercial și de investiții încheiat de cele două țări în noiembrie 2025, relatează Euronews.

„Suntem încântați să anunțăm una dintre cele mai mari investiții în infrastructura energetică din istoria americană”, a declarat Trump.

Președintele a evidențiat implicarea senatorului republican de Alaska Dan Sullivan, prezent la anunțul din Biroul Oval.

„Dan Sullivan, senatorul de Alaska, a fost un senator excelent și lucrează la acest acord și la alte acorduri din Alaska, la gazoduct, de aproape 20 de ani. Iar acum îl realizăm”, a afirmat Trump.

Korea’s HISTORIC energy investments advance major U.S. projects, including Alaska LNG, while strengthening U.S. energy security, American jobs, & lowering energy costs. Alaska LNG is one of the largest energy infrastructure projects in U.S. history, with $10B in Alaskan energy… pic.twitter.com/Wk0mw9ZOYD — The White House (@WhiteHouse) October 1, 2026

Potrivit Casei Albe, proiectul presupune construirea unui gazoduct de aproximativ 1.300 de kilometri, care ar lega regiunea North Slope, din nordul Alaskăi, de un terminal de export din sudul statului.

Sullivan a susținut că proiectul ar asigura energie la costuri reduse pentru următorii „50 până la 100 de ani” și a estimat că lucrările de construcție ar crea 12.000 de locuri de muncă.

„Acesta va fi cel mai mare proiect de GNL din țara noastră. Vom putea furniza gaze, desigur, mai întâi locuitorilor Alaskăi și forțelor noastre armate – și avem nevoie de ele -, dar și aliaților noștri asiatici”, a declarat senatorul.

Anunțul de miercuri a inclus și investiții sud-coreene în centrale nucleare și într-o centrală electrică de 6 gigawați din Texas. Ministerul sud-coreean al Comerțului, Industriei și Resurselor a precizat săptămâna trecută că centrala pe gaze planificată la Encinal, în Texas, este primul proiect selectat în cadrul programului de investiții strategice de 200 miliarde de dolari.

Programul face parte din angajamentul de investiții de 350 miliarde de dolari convenit cu Washingtonul: 150 miliarde pentru construcții navale și 200 miliarde pentru alte sectoare strategice. În schimb, SUA au acceptat reducerea de la 25% la 15% a tarifelor pentru anumite produse sud-coreene, inclusiv automobile și componente auto.