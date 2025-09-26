Connect with us

Trump anunță noi tarife vamale: 100% pe medicamentele de marcă importate și taxe suplimentare pentru camioane și mobilă

Published

2 minutes ago

on

© Official White House Photo by Daniel Torok

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat joi o nouă rundă de tarife comerciale, care include o taxă vamală de 100% pe importurile de medicamente de marcă sau brevetate, aplicabilă de la 1 octombrie, cu excepția companiilor care construiesc fabrici în SUA, informează BBC.

Washingtonul va introduce, de asemenea, o taxă de import de 25% pentru toate camioanele grele și un tarif de 50% pentru dulapurile de bucătărie și baie, a precizat liderul american, prezentând măsurile cu accent pe protejarea industriei interne.

„Motivul este ‘inundația’ de astfel de produse în Statele Unite din partea altor țări. Trebuie să protejăm producătorii americani”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

Noile tarife riscă să afecteze marii producători de medicamente de marcă din Marea Britanie, Irlanda, Germania, Elveția și Japonia. Totuși, ministrul Comerțului din Irlanda, Simon Harris, a declarat vineri că un acord încheiat în august între UE și SUA rămâne în vigoare, stabilind că eventualele taxe americane pentru produsele farmaceutice europene nu pot depăși pragul de 15%.

„Vreau să subliniez că declarația comună UE-SUA din 21 august a precizat clar că orice taxe noi pentru medicamente exportate din Uniunea Europeană sunt plafonate la 15%”, a spus Harris.

Marea Britanie a exportat anul trecut medicamente în valoare de peste 6 miliarde de dolari pe piața americană, potrivit datelor ONU. Guvernul britanic a transmis că „situația este îngrijorătoare pentru industrie” și că va continua dialogul cu Washingtonul.

Trump a justificat taxa de 25% pentru camioanele grele prin nevoia de a proteja producătorii americani, precum Peterbilt și Mack Trucks, de „concurența externă neloială”. „Aceste companii vor fi protejate de valul de perturbări externe”, a afirmat el.

De asemenea, Casa Albă a anunțat impunerea unei taxe de 50% pe dulapurile de bucătărie și baie și, începând de săptămâna viitoare, o taxă de 30% pe mobilierul tapițat, invocând nivelul ridicat al importurilor care ar afecta producătorii locali.

Noile măsuri extind politica de tarife vamale a lui Trump, unul dintre pilonii celui de-al doilea mandat la Casa Albă. În august, administrația a introdus tarife generale pentru peste 90 de țări, în încercarea de a stimula producția și locurile de muncă în SUA.

Anterior, au fost aplicate taxe specifice pe importurile de oțel, cupru, aluminiu, automobile și piese auto.

Camera de Comerț a SUA a avertizat însă că multe piese utilizate în construcția de camioane provin „în mare parte” din Mexic, Canada, Germania, Finlanda și Japonia – țări considerate aliați apropiați ai Statelor Unite. Organizația a subliniat că este „nerealist” ca aceste componente să fie produse intern pe termen scurt, ceea ce ar putea duce la costuri mai mari pentru industrie.

Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

