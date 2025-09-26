SUA
Trump anunță noi tarife vamale: 100% pe medicamentele de marcă importate și taxe suplimentare pentru camioane și mobilă
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat joi o nouă rundă de tarife comerciale, care include o taxă vamală de 100% pe importurile de medicamente de marcă sau brevetate, aplicabilă de la 1 octombrie, cu excepția companiilor care construiesc fabrici în SUA, informează BBC.
Washingtonul va introduce, de asemenea, o taxă de import de 25% pentru toate camioanele grele și un tarif de 50% pentru dulapurile de bucătărie și baie, a precizat liderul american, prezentând măsurile cu accent pe protejarea industriei interne.
„Motivul este ‘inundația’ de astfel de produse în Statele Unite din partea altor țări. Trebuie să protejăm producătorii americani”, a scris Trump pe platforma Truth Social.
Noile tarife riscă să afecteze marii producători de medicamente de marcă din Marea Britanie, Irlanda, Germania, Elveția și Japonia. Totuși, ministrul Comerțului din Irlanda, Simon Harris, a declarat vineri că un acord încheiat în august între UE și SUA rămâne în vigoare, stabilind că eventualele taxe americane pentru produsele farmaceutice europene nu pot depăși pragul de 15%.
„Vreau să subliniez că declarația comună UE-SUA din 21 august a precizat clar că orice taxe noi pentru medicamente exportate din Uniunea Europeană sunt plafonate la 15%”, a spus Harris.
Marea Britanie a exportat anul trecut medicamente în valoare de peste 6 miliarde de dolari pe piața americană, potrivit datelor ONU. Guvernul britanic a transmis că „situația este îngrijorătoare pentru industrie” și că va continua dialogul cu Washingtonul.
Trump a justificat taxa de 25% pentru camioanele grele prin nevoia de a proteja producătorii americani, precum Peterbilt și Mack Trucks, de „concurența externă neloială”. „Aceste companii vor fi protejate de valul de perturbări externe”, a afirmat el.
De asemenea, Casa Albă a anunțat impunerea unei taxe de 50% pe dulapurile de bucătărie și baie și, începând de săptămâna viitoare, o taxă de 30% pe mobilierul tapițat, invocând nivelul ridicat al importurilor care ar afecta producătorii locali.
Noile măsuri extind politica de tarife vamale a lui Trump, unul dintre pilonii celui de-al doilea mandat la Casa Albă. În august, administrația a introdus tarife generale pentru peste 90 de țări, în încercarea de a stimula producția și locurile de muncă în SUA.
Anterior, au fost aplicate taxe specifice pe importurile de oțel, cupru, aluminiu, automobile și piese auto.
Camera de Comerț a SUA a avertizat însă că multe piese utilizate în construcția de camioane provin „în mare parte” din Mexic, Canada, Germania, Finlanda și Japonia – țări considerate aliați apropiați ai Statelor Unite. Organizația a subliniat că este „nerealist” ca aceste componente să fie produse intern pe termen scurt, ceea ce ar putea duce la costuri mai mari pentru industrie.
Donald Trump a semnat decretul pentru trecerea TikTok sub control american
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a aprobat joi, prin decret, planul prin care aplicația de videoclipuri scurte TikTok va trece sub controlul unor investitori americani, măsură necesară pentru ca platforma să continue să funcționeze pe teritoriul SUA, relatează agenția Kyodo, potrivit Agerpres.
Documentul nu oferă detalii precise privind viitoarea structură a acționariatului, dar stabilește că ByteDance, compania chineză care deține TikTok, are la dispoziție 120 de zile pentru finalizarea tranzacției. Noul vehicul de afaceri ar urma să fie evaluat la aproximativ 14 miliarde de dolari, a precizat vicepreședintele JD Vance, prezent la ceremonia de semnare din Biroul Oval.
„Avem investitori americani care preiau, operează, foarte sofisticat”, a declarat Donald Trump, adăugând că noua companie va fi susținută de „patru sau cinci investitori absolut de talie mondială”. El a menționat Oracle, despre care a afirmat că „va juca un rol foarte mare în privința securității, siguranței și a orice altceva”, subliniind: „Avem controale foarte bune.”
Printre cei nominalizați de președinte se numără Larry Ellison, co-fondatorul Oracle, Rupert Murdoch, fondatorul News Corp., și Michael Dell, fondatorul Dell Technologies.
Decretul intitulat „Salvarea TikTok în paralel cu protecția securității naționale” prevede că ByteDance va putea păstra cel mult 20% din viitoarea societate mixtă. Noua entitate va deține controlul asupra algoritmilor și moderării conținutului – aspecte aflate în centrul disputelor privind riscurile de securitate pentru SUA.
Trump a afirmat săptămâna trecută că omologul său chinez, Xi Jinping, susține acordul, după o convorbire telefonică de durată. În plus, șeful statului american prelungise deja luna aceasta, printr-un alt decret, termenul pentru separarea TikTok de controlul companiei-mamă chineze, noua dată-limită fiind 16 decembrie.
Trump l-a primit pe Erdogan la Casa Albă după șase ani, cerându-i să stopeze importul de petrol rusesc. SUA ar putea permite Turciei să cumpere avioane F-35
Președintele Donald Trump a declarat joi că este convins că Turcia va accepta solicitarea sa de a opri achizițiile de petrol rusesc și că ar putea ridica sancțiunile americane impuse Ankarei pentru a-i permite să cumpere avioane de luptă americane F-35, relatează Reuters și Associated Press.
După două ore de discuții cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, pe care l-a primit la Casa Albă, Trump a afirmat că întâlnirea lor a fost „foarte concludentă” pe o varietate de subiecte, dar nu a oferit detalii suplimentare despre un anunț pe care a spus că îl va face ulterior.
Trump face presiuni asupra statelor europene să înceteze achizițiile de petrol rusesc, în schimbul acordului său de a impune sancțiuni dure Moscovei, în încercarea de a reduce sursele de finanțare pentru invazia Rusiei în Ucraina. Nemulțumit de refuzul Rusiei de a opri luptele, Trump a spus săptămâna aceasta, într-o schimbare majoră de poziție, că este posibil ca Ucraina să recâștige tot teritoriul pierdut în fața Rusiei.
Întrebat dacă Turcia va înceta achizițiile de petrol rusesc, Trump s-a arătat încrezător.
„Cred că va opri, da. Știți de ce? Pentru că poate să cumpere de la o mulțime de alți furnizori”, a spus Trump despre Erdogan, care s-a aflat la Casa Albă pentru prima dată din 2019 încoace.
Alte două state europene, Ungaria și Slovacia, cumpără de asemenea petrol rusesc. Trump a părut să le acorde o excepție, afirmând că acestea au posibilități limitate de a-și procura energie din alte surse, poziția sa venind după o discuție telefonică cu premierul maghiar Viktor Orban.
Ankara speră la relații mai strânse cu SUA în mandatul lui Trump
Erdogan a venit la Casa Albă pentru prima sa vizită din ultimii aproximativ șase ani, căutând aprobarea lui Trump pentru ridicarea sancțiunilor americane care să permită achiziția de avioane F-35.
Așezați unul lângă altul în Biroul Oval, Trump l-a descris pe Erdogan drept „un om foarte dur” și a spus că au rămas prieteni chiar și pe perioada mandatului predecesorului său, Joe Biden. Biden a menținut Turcia la distanță, în parte din cauza ceea ce considera legăturile prea apropiate ale acesteia cu Rusia, deși este membru NATO.
Ankara este dornică să valorifice relația personală prietenoasă cu Trump pentru a-și promova interesele naționale și pentru a profita de o administrație americană dispusă să facă înțelegeri în schimbul unor contracte majore de armament și comerț.
Când Trump și Erdogan au răspuns întrebărilor jurnaliștilor în timpul întâlnirii, Trump a părut dispus să facă o înțelegere privind vânzarea de F-35.
„Cred că va reuși să cumpere lucrurile pe care vrea să le cumpere”, a spus Trump. El a adăugat că ar putea ridica sancțiunile împotriva Turciei „foarte curând” și că „dacă avem o întâlnire bună, aproape imediat”.
Trump și Erdogan – considerați de criticii lor interni din ce în ce mai autoritari – au avut o relație fluctuantă în primul mandat republican al lui Trump. Însă, de la revenirea acestuia la Casa Albă, interesele lor s-au aliniat în Siria – sursa celei mai mari tensiuni bilaterale din trecut – unde SUA și Turcia sprijină acum ferm guvernul central.
Sancțiunile americane blochează vânzarea de avioane F-35
Încălzirea relațiilor a reaprins speranțele Turciei că Trump și Erdogan, care și-au adresat laude reciproce, pot găsi o soluție pentru a ocoli sancțiunile americane impuse chiar de Trump în 2020, după ce Ankara a achiziționat sisteme de apărare antiaeriană rusești S-400.
Acest lucru ar putea deschide drumul pentru ca Turcia să cumpere avioane de vânătoare avansate F-35 produse de Lockheed Martin, program din care a fost atât cumpărător, cât și producător, până când a fost exclusă din cauza achiziției de S-400.
Erdogan a afirmat că industria apărării – inclusiv subiectul F-35 și negocierile în desfășurare pentru 40 de avioane F-16 pe care Ankara le dorește de asemenea – va fi un punct central al întâlnirii, alături de războaiele regionale, energie și comerț.
Turcia, care are a doua cea mai mare armată din NATO, dorește să își consolideze forța aeriană pentru a contracara ceea ce consideră a fi amenințări tot mai mari în Orientul Mijlociu, Marea Mediterană de Est și Marea Neagră, unde are graniță cu Rusia și Ucraina.
Premierul polonez avertizează împotriva „iluziilor” provocate de schimbarea de discurs a lui Donald Trump față de Ucraina
Premierul polonez Donald Tusk a avertizat joi împotriva oricăror „iluzii” cu privire la poziția lui Donald Trump față de Ucraina, după ce președintele SUA a afirmat – într-o schimbare bruscă de discurs – că el crede că Kievul și-ar putea recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia, potrivit Reuters, citat de Agerpres.
Comentariile lui Donald Trump de marți au produs pe de o parte ușurare, dar pe de altă parte suspiciuni că liderul de la Casa Albă este gata să lase Europa mai mult pe cont propriu în ceea ce privește sprijinirea Ucrainei împotriva invaziei ruse.
„Președintele Trump a declarat că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, ar putea să-și recupereze întregul teritoriu. În spatele acestui optimism surprinzător se ascunde promisiunea unei implicări reduse a Statelor Unite și a unui transfer al responsabilității către Europa pentru încheierea războiului. Mai bine adevărul decât iluzii”, a scris Tusk joi pe platforma de socializare X.
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a calificat miercuri drept „grozave” remarcile lui Donald Trump.
Nawrocki și Tusk sunt de acord asupra necesității de a ajuta Ucraina să contracareze invazia rusă. Dar Nawrocki acordă prioritate relațiilor cu Casa Albă și consideră că UE nu ar trebui să se implice în domeniul apărării, în timp ce Donald Tusk consideră că blocul comunitar ar trebui să joace un rol alături de NATO și SUA, notează Reuters.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a manifestat satisfacția față de schimbarea radicală de poziție a președintelui american Donald Trump după o discuție avută marți cu acesta la New York.
Donald Trump a declarat marți, la New York, că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene și NATO, are capacitatea de a recâștiga toate teritoriile ocupate de Rusia de la începutul invaziei din 2022 și a comparat Rusia cu un „tigru de hârtie”, într-o ironie la adresa Moscovei și a președintelui Vladimir Putin cu care nu a reușit să ajungă la nicio înțelegere privind războiul din Ucraina.
Pe fondul slabei perspective de încetare a focului în Ucraina, Trump a avertizat că „în cazul în care Rusia nu este pregătită să facă o înțelegere pentru a pune capăt războiului, atunci Statele Unite sunt pe deplin pregătite să impună un nou val de tarife puternice.” El a cerut Europei să „se alăture” SUA prin „adoptarea exact a acelorași măsuri”.
