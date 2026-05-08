Trump anunță o încetare a focului de trei zile în conflictul Rusia-Ucraina: Sperăm că acesta este începutul sfârșitului unui război foarte lung

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat pe rețelele sociale că între 9 și 11 mai va avea loc o încetare a focului de trei zile în războiul dintre Rusia și Ucraina.

„Această încetare a focului va include suspendarea tuturor activităților militare, precum și un schimb de 1.000 de prizonieri din fiecare țară”, a scris el pe platforma sa, Truth Social.

Trump a afirmat că el a solicitat încetarea ostilităților și că președintele rus, Vladimir Putin, și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, au fost de acord.

„Sperăm că acesta este începutul sfârșitului unui război foarte lung, sângeros și purtat cu îndârjire”, a declarat Trump, adăugând că „discuțiile continuă”.

Moscova și Kievul anunțaseră anterior propriile încetări unilaterale ale focului, însă fiecare tabără a acuzat-o pe cealaltă că a încălcat armistițiul.

Negocierile conduse de Statele Unite nu au reușit până acum să producă un progres decisiv care să pună capăt războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, în pofida mai multor runde de discuții.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat că Washingtonul este în continuare pregătit să medieze între Rusia și Ucraina pentru a pune capăt războiului, dacă acest demers poate fi productiv, subliniază Deutsche Welle.

În același timp, Rubio a spus că Statele Unite nu doresc să piardă timpul dacă nu se înregistrează progrese.

Anterior, Zelenski a afirmat că se așteaptă ca emisari americani să viziteze Kievul în următoarele săptămâni, într-o încercare de relansare a negocierilor privind încheierea războiului început odată cu invazia rusă la scară largă din februarie 2022.

Parada tradițională de Ziua Victoriei din capitala rusă, Moscova, nu va include obișnuita prezentare de tehnică militară din Piața Roșie, iar cadeți ai prestigioaselor academii militare nu vor participa.

Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a explicat că în cadrul festivităților nu va fi utilizată tehnică militară din cauza „amenințării teroriste” venite din partea Ucrainei.

În unele regiuni ale Rusiei, celebrările dedicate Zilei Victoriei au fost anulate complet.